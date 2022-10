Reakce výrobců na klesající zájem o nová auta jen podtrhuje, jak hluboko Evropa klesla před 5 hodinami | Petr Miler

Bohužel už jsme dospěli k přesvědčení, že dnešní Evropu nelze vyléčit jinak než postupným ekonomickým rozvratem a novým startem. Na každý problém způsobený přílišnými tržními regulacemi totiž přichází reakce v podobě dalšího pokřivení trhu. To je spirála smrti, kterou i výrobci aut chtějí jen dále roztáčet.

Před pár dny jsme psali o tom, že v Evropě se letos prodá o 900 tisíc aut méně, než se prodat mělo. Jde o očekávání evropské asociace výrobců aut (ACEA), která současně dodává, že problémem už není jen neschopnost vyrobit dostatek nových vozů, ale také slábnoucí zájem přinejmenším o některá z nich.

Příčiny tohoto stavu jsou nepochybně komplexní, pokud bychom ale měli jmenovat ten dominantní, jde o roky trvající, soustavnou devastaci tržního prostředí ze strany EU, která činí nová auta stále dražšími a přitom stále vzdálenějšími od představ zákazníků. A to se dosud zase tak moc nestalo. Je absurdní, že dominantním pohonem aut typu VW Golf se stal litrový tříválec, že diesely se stávají motory pro bohaté, že skoro neexistuje nové auto bez systému start-stop nebo že za ESP si musíte zaplatit i v prťavém voze, se kterým jezdíte jen ve městě po nákupech, to všechno a tisíc dalších věcí činí nové vozy dražšími i méně žádoucími. Ale pořád se dá leccos s rozumným poměrem schopností a ceny koupit. Také to chce ale EU změnit.

Nacházíme se v době naprosto nedosažitelných, z prstu vycucaných flotilových emisí 95 g CO2/km, které znemožňují automobilkám v dostatečné míře vyrábět chtěné na úkor nechtěného, o skrytém přerozdělování fungujícím na pozadí tohoto mechanismu ani nemluvě. A jsme na prahu situace, kdy mají být zakázané jakékoli jiné vozy než ty elektrické, které jsou ještě dražší a ještě hůře použitelné. Kdo se může divit, že zájem klesá? Nabídněte zítra Nokii 5110 za 150 % ceny iPhonu 14 a prodejní hit to také nebude.

Od automobilek má v takové situaci přijít jediná reakce: „Prosíme, nechte nás znovu dělat věci, které lidé chtějí, za ceny, které reflektují skutečné náklady potřebné na výrobu takového zboží!” Aby Evropa znovu začala ekonomicky šlapat, potřebuje v dnešní době dramaticky povolit otěže, využít schopností a kreativity místních lidí. Není třeba, aby ti samí lidé drželi ústa a krok a podvolili se politickému diktátu, který se po letech opět tváří, že ví všechno nejlépe, však stanovuje optimální technická řešení pro rok 2035. Přichází ale něco takového? Ani omylem.

ACEA v reakci na nastalý stav nežádá o více svobody, vola po pravém opaku. Prezident ACEA a jinak generální ředitel BMW Oliver Zipse to v jiných vyjádřeních mívá v hlavě srovnané, jakožto šéf ACEA ale hovoří jako správný zástupce lobbyistické skupiny natahující ruce k tomu, kdo zrovna má: „Abychom zajistili návrat k růstu - s ještě větším podílem prodeje elektrických vozidel, aby bylo možné splnit klimatické cíle - naléhavě potřebujeme správné rámcové podmínky,” říká. Sám tedy nejlépe vidí, že elektrická auta se v míře požadované EU nedají prodat, a tak žádá EU, aby je pomohla zajistit prodat. To je ale pravý opak potřebného, znamenat to bude jen další ohýbání trhu.

Zipse dále volá po evropském zákonu o kritických surovinách, který by zajistil přístup k zdrojům potřebným pro elektrickou mobilitu, a zdůraznil i nutnost urychlení zavádění infrastruktury potřebné pro nabíjení elektromobilů v celé Evropě. Takže znovu to samé. Ne, necouvneme ani o píď, nesmyslné cíle nepřehodnotíme, ale naopak budeme požadovat další a další dotace, regulace a nařízení, aby se stalo to, co se stejně stát nemůže.

Jeden moudrý člověk (Barry Goldwater) řekl: „Vláda dostatečně velká na to, aby vám dala všechno, co potřebujete, je také dost velká na to, aby vám vzala všechno, co máte.” Poučeni tímto axiomem bychom měli volat po „menším státu” (v tomto případě méně mocné EU) a větší (zde hlavně ekonomické) svobodě pro každého z nás, protože jinak znovu skončíme tak, jako jsme skončili v 80. letech minulého století - pod vládou někoho, kdo nám vzal v podstatě všechno, co jsme měli. Automobilky proti tomu nejenže nebojují, ony to chtějí, protože vidí jen první polovinu tohoto tvrzení. Podle nás je to velký úpadek. Ostatně už jsme přestali věřit tomu, že by tento proces šlo vrátit a nastartovaný sestup si nevyžrali až do dna jako před pouhými pár desítkami let. Pan Zipse to nezažil, tak možná věří, že to může dopadnout jinak...

