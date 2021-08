Renault bude do svých aut montovat motory od firmy, která ještě nedávno vyráběla ledničky před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Francouzi chtějí být tou „nejzelenější” automobilkou Evropy, současně se ale asi chtějí vyhnout tomu, aby spadli do těch nejčervenějších čísel. Stěží si jinak lze vysvětlit, proč ve své pozici sahá po cizí technice.

V roce 2008 se Renault na autosalonu v Paříži pochlubil konceptem Z.E. Tato zkratka odkazovala na Zero Emissions, tedy nulové emise, oblíbené to zaklínadlo výrobců elektrických aut. Pod kapotou studie vycházející z modelu Kangoo se tedy nacházel elektromotor a šlo jen o první vlaštovku. Již o rok později francouzská automobilka ve Frankfurtu přišla rovnou s celým čtyřlístkem modelů, které disponovaly elektrickým pohonem a mezi nimiž nechyběly ani dnes již velmi dobře známé modely Twizy a Zoe. Stále se jednalo o pouhé koncepty, jejich sériové verze ale již stály za dveřmi.

Od té doby Renault své elektrické portfolio rozšířil, stejně jako odhalil řadu hybridních verzí. Vozů s alternativním pohonem tedy francouzská automobilka prodala již na statisíce. Člověk by ji logicky považoval za jednoho z lídrů v dané oblasti, čímž se ostatně značka v tiskových materiálech ráda chlubí. Po více než 13 letech vývoje ovšem Francouzi přišli s oznámením, které je staví do docela jiné pozice.

Renault totiž podepsal dohodu o budoucí spolupráci s čínskou automobilkou Geely. Tedy s tou značkou, která teprve v roce 1998 zahájila výrobu dodávek. O rok později pak získala od vlády požehnání k montáži osobních aut, na ty si ovšem zákazníci museli počkat až do roku 2002. Zpočátku se ovšem nedočkali ničeho originálního, firma zkopírovala mj. hned několik Mercedesů.

Od poměrně nuzných začátků se ale Geely během 9 let vypracovalo v majitele Volva a pak už to šlo rychle - ovládlo Proton, Lotus, majiteli patří největší celistvý podíl v Mercedesu... Prodeje celé skupiny tak vzrostly na více než 1,5 milionu aut za rok, pokud ale pomineme chystaný britský supersport Evija, pak celé impérium nemá jediný elektrický či hybridní model, se kterým by dosáhlo světové dominance, ať už se jedná o prodejní čísla nebo technologii. To ostatně platí i o takovém Polestaru 2, který proslul spíše svými technickými problémy.

Je tedy vskutku pozoruhodné, že se zrovna Renault, automobilka, která opakovaně prokazovala svou technickou excelenci ve Formuli 1 a relativně úspěšná je i v hybridní éře, uchyluje k partnerství s tak kontroverzní entitou s velmi omezenými dlouhodobými zkušenostmi. Nemá navíc skončit jen u toho, Geely uvádí, že bude Francouzům dodávat celou platformu SEA uzpůsobenou alternativnímu pohonu a další technologie.

Vše přitom má vést k navýšení prodejů Renaultu v Číně, zatímco Geely se dočká lepšího vykrytí kapacit svých továren. Právě to je asi jediný aspekt spolupráce, který se dá pochopit. Tedy mimo fakt, že elektromobilita je nákladná a zejmenéna Renault si uvědomuje, že přirozený zájem o elektrická a hybridní auta je omezený, rentabilita investic do nich ošidná, a tak nebude od věci investice tímto směrem co nejvíce rozmělnit. Ovšem spojit se kvůli tomu v pozici lídra s firmou, která ještě před 20 lety produkovala ledničky a před 10 byla ve světě známá snad leda podivnou nelicencovanou kopií Mercedesu třídy E, je poněkud zarážející.

V době, kdy Renault představil svůj první sériový elektromobil Fluence Z.E.... Foto: Renault



...vyrábělo čínské Geely vozy jako Merrie. Ty přitom rozhodně nepředstavovaly technologický či designový vrchol světa, místo toho šlo o zastaralé vozy s okopírovaným stylem. Od té doby se ale zjevně mnohé změnilo, minimálně z ekonomického pohledu. Foto: Geely

Zdroj: Renault

Petr Prokopec