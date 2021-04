Renault drasticky omezí rychlost svých aut, je to další choroba automobilového průmyslu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Automobilky se ohánějí bezpečností, je to ale nepochybně pouze záminka kryjící jejich pravou motivaci. Zjevně přichází na to, že více než na kvalitě nebo výbavě lze ušetřit na vývoji aut schopných zvládat vysokou rychlost.

Snaha o maximální úsporu nákladů není v jakémkoli průmyslovém oboru nic nového, na trhu ovládaném zákazníkem je to ostatně jedna z mála možností, jak zvýšit či si vůbec zajistit zisk. Při takových krocích ale musí firmy vždy pečlivě vážit, kam až zajdou a pokud možno volit ty, které zákazníci nepoznají, ale jim peníze přesto ušetří. Příklad? Sdílení komponentů mezi modely. Je to nepopulární věc v teoretické rovině, v praxi je ale 99 % lidí úplně ukradené, že jejich Bentley Bentayga za 10 milionů má motorek stěračů sdílený se Škodou Kodiaq. Nikdo ho nevidí a funguje dobře, tak o co jde?

Automobilky toto pochopitelně vědí a po dekády se snažily držet v mezích takto přijatelného. Ne vždy se to podařilo a někdy se právě proto se zlou potázaly, což je donutilo experimenty jdoucí za hranici akceptovatelnosti neopakovat. Nyní jsou ale v jiné situaci - zejména Evropská unie je ekonomicky týrá extrémními limity emisí CO2, které v tuto chvíli lze řešit jen vysokými investicemi do elektrické mobility, která je drahá per se. Šetřit se tak musí i tam, kde by se šetřit nemělo, a to na samotných autech, těch elektrických obzvlášť.

VW to neuslyší rád, ale už ani nepamatujeme, kdy naposledy jsme viděli tak nekvalitní nový Volkswagen, jako je elektrický ID.3. A nejsme sami, přehlížet to nedokážou ani Němci. Šetřilo se na všem - na laku, materiálech, kvalitě montáže, výsledkem je přesto absurdně drahé auto (u nás od 895 900,- Kč po všech nepřímých dotacích skrze pokuty zaCO2 apod.) nabízející téměř nic akumulátor o kapacitě pouhých 45 kWh, s nímž v praxi dojedete možná 150, možná 200 km daleko, když se budete držet hodně zkrátka. Nakonec ale možná můžeme ještě můžeme být rádi za auta, u kterých se šetří jen na tom, zajít lze ještě o dost dál.

I když to výrobce odmítá, velmi pochybujeme o tom, že motivací Volva k umělému omezení maximální rychlosti všech aut na 180 km/h je něco jiného než úspora nákladů. Možná ne hned, protože pořád prodává vozy vyvinuté dříve, nebudeme ale nikomu věřit ani vteřinu, že bude investovat miliardy do vývoje a výroby aut tak, aby zvládala svou přirozenou maximálku a pak jen přidá omezovač. Znovu: Nevěříme a nebudeme věřit - bude je vyvíjet a vyrábět tak, aby zvládla maximálku, kterou sám určí, však auto víc jet nikdy nemá. Skrývá to totiž obrovský prostor k úsporám.

Můj známý z vývoje Škody mi potvrdil domněnku, že vyvíjet auto schopné jet 180 nebo 240 km/h je naprosto diametrální rozdíl. Spousta nároků na techniku vozu roste se čtvercem rychlosti a auto schopné zvládat 240 km/h vyžaduje docela jiný přístup a docela jiným rozpočtem na vývoj. O následné výrobě ani nemluvě. A co je dnes 240 km/h? Základní Škoda Superb se 150 koňmi jede 220 km/h a je podle dotyčného - a můžeme to potvrdit - postavena tak, že tuto rychlost naprosto bezpečně zvládá, klidně i na okruhu, alespoň po nějaký čas. Přidejte ovšem omezovač a šetříte jako na ničem jiném.

Navíc je tu další faktor - elektromobilita. Pokud jste si všimli, spousta elektrických aut má velmi nízké maximálky, 120 ,140 nebo 160 km/h není nic zvláštního. Proč? Cherchez l'argent, za vším hledej prachy, chce se dodat po francouzsku. Není vůbec žádný technický problém udělat elektromobil, který zvládne jet klidně 300 km/h, ale klade to velké a tedy vývojově i výrobně drahé nároky na celou pohonnou soustavu, hlavně v momentě, kdy klesá míra nabití akumulátorů. Výkon je u elektrického auta napětí krát proud a abyste udrželi dynamiku i při nižším napětí, potřebujete více proudu. Aby ten zvládala celá soustava i baterie, musí na to být připraveny a než aby výrobci auta takovému využití uzpůsobili, raději je omezí.

V tomto kontextu vlastně není překvapivé, že umělých omezení maximálek na dříve neslýchané rychlosti přibývá. Nejnověji s tímto krokem přišel Renault, který ústy svého šéfa Lucy de Mea na včerejší valné hromadě oznámil, že všechny vozy značek Renault a Dacia budou od roku 2022 omezeny na maximální rychlost 180 km/h. Situace je však ještě horší než u Volva, neboť nepůjde vždy o 180 km/h, ale maximálně o 180 km/h.

„Omezíme rychlost v závislosti na specifickém modelu, v žádném případě ale nepřekročí 180 km/h,” řekl de Meo s tím, že třeba nový Mégane, který se má začít vyrábět příští rok, nepojede více než 160 km/h. Těžko říci, zda se smát nebo brečet, tušíme ale, že přinejmenším v Německu popularita Renaultů příštím rokem nevzroste.

Renault Mégane ve své příští generaci nikdy nepojede rychleji než 160 km/h, automobilka jeho maximálku uměle omezí. Ohání se bezpečností, tady jde ale o peníze. Ilustrační foto: Renault

Zdroj: Renault

