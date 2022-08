Renault se vrací do Ruska pozoruhodnou oklikou, dokonce s modelem, který tam vůbec neměl prodávat před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Pokud někdo měl představu, že s odchodem Renaultu ze země se z francouzských aut stane pro Rusy nedostupné zboží, ten se zjevně přepočítal. Některé typy zůstávají v zemi přímo jako Lady, jiné, možná až překvapivě moderní modely do Ruska zamíří přes Írán.

Když Renault v roce 2015 představil malé SUV Kwid, zamýšlel s ním oslovit pouze indické zákazníky. Nicméně o dva roky později již byla na světě lehce modifikovaná verze, jež zamířila do Jižní Ameriky. Další dva roky na to značka přišla s elektrickým provedením City K-ZE pro změnu určeným čínskému lidu. Nakonec však jako Dacia Spring zamířila také do Evropy a jako Renault Kwid E-Tech do Brazílie. Tím ale expanze nyní již skutečně globálního crossoveru neskončila. A byť původně neměl namířeno do Ruska, kam už by se kvůli odchodu Renaultu ze země vůbec neměl dostat, nyní má namířeno právě tam.

Svou vlastní verzi zvanou K112 totiž chystá i íránská značka Iran Khodro, která na základě licence vyrábí různé vozy zahraničních značek, zejména pak Renaulty a Peugeoty. Ve srovnání s originálem se tradičně bude lišit jak venkovním designem, tak interiérem. Ten sice vychází z původní architektury, přihazuje však mnohé unikátní detaily jako třeba ovládání multimédií. V kombinaci s dvoubarevnými plasty a zejména s koženým čalouněním, které taktéž sází na dva odstíny, ovšem kabina íránské varianty působí mnohem luxusněji. Co se nicméně týče změn zevnějšku, tam došlo spíše na opačný vývoj.

Íránci se nicméně podívali i na techniku, jakkoli se dá předpokládat, že přední kola budou i nadále roztáčet jen litrové tříválce. Nicméně u nich ve srovnání s originálem došlo na lehčí posílení, přičemž zákazníci budou moci volit ze dvou verzí (70 koní a 90 Nm, respektive 75 koní a 100 Nm). Standardem v obou případech bude pětistupňový manuál, u výkonnějšího modelu by se nicméně mohla objevit i robotizovaná převodovka. Kromě spotřeby nižší než 5 l/100 km ale bližší detaily nejsou známé.

Automobilka Iran Khodro zatím neuvedla, kdy přesně by s výrobou novinky chtěla začít. Jelikož se jí nicméně nedávno otevřely brány na jeden z největších trhů světa, nejspíše dlouho nebude otálet. Přepracovaný Renault Kwid se tak dostane i do Ruska, které francouzská automobilka v důsledku mezinárodních sankcí opustila. Jednalo by se tak již o několikátý její model, který bude na tomto trhu dostupný poněkud nepřímo.

Jakmile se K112 na ruský trh dostane, mohlo by startovat někde okolo 620 tisíc rublů (asi 252 tisíc Kč). To by z íránského SUV dělalo jeden z nejlevnějších vozů v zemi, dokonce i v porovnání s Ladou Granta (678 300 RUB/cca 275 tisíc Kč). Jakkoli je pochopitelně třeba uznat, že ruský zástupce je poněkud větším vozem. K112 je pouze 3 800 milimetrů dlouhý, 1 590 mm široký a 1 490 mm vysoký. Rozvor se pak natáhl na 2 430 mm, tedy o 8 mm více než u originálu.

Lze už jen dodat, že Iran Khodro začne s dovozem svých aut do Ruska ještě letos. Mimo to se ovšem na tento trh chystá i značka Saipa. Obě ostatně patřily mezi jedny z mála, které se představily na nedávném moskevském autosalonu.

Renault Kwid se dočkal íránské verze. Jako Iran Khodro K112 pak zamíří i do Ruska, kde bude patřit k nejlevnějším vozům na trhu. Foto: Renault

Zdroj: Auto Mail.ru

Petr Prokopec

