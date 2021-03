Revoluční, těsně před začátkem výroby zaříznutý pohon aut nakonec míří do série před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Nevíme o jiném autě, které by se stejnou myšlenkou byť jen koketovalo, natož aby vznikly pojízdné prototypy blízké sériové výrobě. V případě Jaguaru C-X75 ale vše tak daleko zašlo, přesto vůz do výroby nešel, teď se do ní má dostat oklikou.

Když v roce 2010 představil Jaguar na pařížském autosalonu koncept C-X75, přítomnému publiku spadla brada až na zem. Vůz nezaujal pouze designem, ale hlavně svým neobvyklým pohonem, neboť pohon dostala na starosti čtveřice elektromotorů o celkovém výkonu 789 koní, pro které elektřinu vyráběla dvojice mikroturbín. Vypadalo to na malou revoluci a nejen na papíře - o necelý rok později Jaguar oznámil, že auto pouští do výroby. Vzniknout mělo 250 exemplářů, nakonec se to ale nestalo.

V prosinci 2012 Jaguar oznámil, že kvůli dozvukům globální ekonomické krize celý projekt míří k ledu. Tehdy ovšem tvrdil, že využije alespoň vyvinuté technologie. Jak už dnes víme, ani to se nestalo, třebaže vzniklo pět prototypů a k sériové výrobě stačilo lusknout prstem. Jediným výsledkem je tedy dodnes sedm aut postavených pro bondovku Spectre, tyto exempláře nicméně již byly poháněné benzinovým osmiválcem a C-X75 připomínaly pouze vzhledově.

Proč ale otevíráme dávno srostlé rány? Důvod je prostý, C-X75 by se i se svým převratným pohonem mělo po letech dočkat znovuzrození. A co více, rovnou se podívá na silnice, a to v limitovaném počtu 54 exemplářů. Dané číslo přitom má své opodstatnění, odkázat má totiž na slavnou maďarskou závodní klisnu Kincsem, která se chlubí dosud nepřekonaným rekordem. Vyhrála 54 závodů z 54, ve kterých startovala. K něčemu takovému se žádný jiný kůň ani nepřiblížil, na druhé příčce je Black Caviar s 25 výhrami z 25 závodů.

Opodstatnění pak samozřejmě má i odkaz na Maďarsko. C-X75 se nevrátí jako dílo Jaguaru, místo toho půjde o automobilovou prvotinu nové firmy financované Tiborem Bakem, maďarským podnikatelem žijícím ve Švýcarsku. Ten prací na designu pověřil Iana Calluma, autora původního projektu. Dočkat bychom se tak měli opravdu regulérního znovuzrození, i proto, že pohon znovu budou mít na starosti čtyři elektromotory. Callum nicméně dodává, že vzhled se oproti konceptu ještě změní.

„Pro začátek půjde o deset let novější vůz, za tu dobu se změnily postupy i materiály. Kabina bude posazena více dopředu než u C-X75, okenní linie bude více klínovitá a o nový přístup jsem se pokusil u předních blatníků, neboť řada současných aut zde má jen černé díry, kterými je nasáván vzduch. Mimo to se náš vůz bude od C-X75 lišit tím, že nebude mít čelní masku. V té chvíli by si obě provedení byla až přespříliš podobná, což nebyl náš záměr,“ říká slavný designér.

Callum mimo to dodal, že vzhledu produkčního vozu nebude dominovat velké množství průduchů, jako je tomu u konkurence. Neznamená to nicméně, že byste na chystaném supersportu žádné nenalezly, jen budou více ukryté a zapracované do celkového tvaru. Jak jsme totiž zmínili, pohon dostane na starosti čtveřice elektromotorů, která si vyžádá dostatečné chlazení.

Jaký spalovací motor vůz použije, není zatím jasné. My bychom rádi viděli v útrobách ony mikroturbíny, může ale nakonec jít i o pístový motor. Hovoří se atmosféricky plněném desetiválci s maximem na 13 tisících otáčkách, jež má znít jako Formule 1 a produkovat přes 300 koní. Za motorem má stát společnost s vazbami na F1, jít by tedy mohlo o Williams či Cosworth. Podvozek pak má na starosti „blízký známý“ této firmy, britský pak bude i dodavatel elektromotorů a v Británii má již od roku 2023 probíhat také výroba.

Supersportovní Kincsem se stane Bakovou první vlaštovkou, v návaznosti na něj ale dorazí i luxusní SUV, která si vezmou na mušku Rolls-Royce Culinan. O jejich design se znovu postará Callum, hnací ústrojí pak znovu bude elektrické. Rozdíl je však v tom, že vyráběny již mají být ve zcela nové továrně v Maďarsku, a to od roku 2025. První luxusnější model sice jen v limitovaném počtu, druhý však již bude „masovkou“.

Plány jsou to tedy jistě smělé, zejména v souvislosti s velmi krátkým časovým horizontem. Bude tedy zajímavé sledovat, zda budou naplněné. Aktuálně tak jen dodáme, že hliněný prototyp vozu se má ukázat letos na podzim, zatímco pojízdná verze by měla zazářit příští rok na Festivalu rychlosti v Goodwoodu.

Zdroj: Autocar

