Řidičská spása Mazdy v Evropě potichu přišla o nejlepší motor, poděkovat můžete Bruselu před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Je to v podstatě auto tak efektivní, jak efektivní jen může vůz tohoto zaměření být, přesto pro něj byl i dvoulitrový motor příliš. Nadšenci stále vyhledávanou Mazdu MX-5 je tak možné objednávat už jen s menší jedna-pětkou.

Čtvrtá generace Mazdy MX-5 byla odhalena v září roku 2014. Zanedlouho tedy bude slavit desáté narozeniny, ovšem i tak se prodává velmi dobře. Jde o jednu z posledních dostupných řidičských spás, Japonci navíc vůz soustavně udržují v dobré kondici. Loni tak přišli už s třetím faceliftem v pořadí, který dostal kódové označení ND3. Ten přinesl třeba nová čelní diodová světla, zatímco dovnitř se nastěhovala lepší multimédia. Klíčová ovšem byla změna elektronické architektury, díky které MX-5 zvládá plnit i hloupé nové regulace zvané GSR2, v jejichž rámci Evropská unie požaduje mj. větší kyberbezpečnost.

Brusel nicméně soustavně utahuje šrouby také v případě emisí všeho druhu. Automobilka tak před pár týdny v tichosti ukončila prodej verze s dvoulitrovým motorem, jak zjistili kolegové z Motor1. Ten dával k dobru 184 koní a po loňském faceliftu měl nabídnout i daleko lepší odezvu na plynový pedál, ať už se týká jeho sešlápnutí či naopak uvolnění. Roadster tak dále bude k dispozici už jen s jedna-pětkou, která na zadní kola posílá 132 koní. A i když je tato verze lehčí (1 260 kg vs. 1 305 kg), na stovce je o poznání později (8,3 sekundy vs. 6,5 sekundy).

Je sice pravdou, že dominantou Mazdy MX-5 nikdy nebyla jízda v přímém směru, ovšem s rozhozením zadní nápravy měl značné problémy i silnější dvoulitr, který kromě vyššího výkonu disponuje také vyšším točivým momentem (205 Nm vs. 152 Nm). Neznamená to pak sice, že by s jedna-pětkou nebyla zábava, jenže třeba utrhnout vůz v zatáčce a donutit jej k jízdě bokem vyžaduje u menšího motoru daleko více snahy. Kromě toho se řadě lidí zkrátka nebude líbit, že jejich auto na zábavu je pomalejší než kdejaký rodinný kombík s dvoulitrovým dieselem.

Nadšenci sice poukazují na to, že jedna-pětka je dychtivější po otáčkách, stejně jako lze počítat s nižší cenou (u nás se startuje na 884 750 Kč, u dvoulitru pak na 1 019 750 Kč), jenže i tak se tento krok projeví negativně na registracích. V návaznosti na to ovšem může být osud vozu na starém kontinentu velmi nejasný. Produktový šéf MX-5 Shikegi Saito totiž v souvislosti s loňským faceliftem uvedl, že po stránce designové roadster vůbec nestárne. A že přísnější hlukové normy pro rok 2026 Mazda snadno splní.

Generace ND by tak mohla zůstat v prodeji až někdy do konce této dekády. Mimo jiné i proto, že u jejího nástupce již automobilka bude muset přijít s jistou formou elektrifikace. Ta sebou nutně přinese nárůst hmotnosti, čemuž se Japonci snaží vyhnout jako čert kříži. Protože ale po technické stránce je něco takového vlastně nevyhnutelné, chtějí takový krok co nejvíc oddálit. Dříve než někdy v letech 2027 či 2028 tedy pátá generace rozhodně nedorazí.

Právě delší pobyt na trhu ale poté vede k otázce, co vlastně s roadsterem v Evropě bude. Zvláště když třeba ona jedna-pětka není v Americe, kde se MX-5 prodává v daleko větším množství, k dispozici není. Doufejme tedy, že slabší motor bude i dále generovat slušná prodejní čísla. Nyní jen dodáme, že kdokoli má stále zájem o dvoulitr, si musí pospíšit, neboť skladové zásoby jsou pochopitelně omezené.

Se silnějším dvoulitrem je nyní MX-5 k mání i ve verzi Homura, jenž standardně počítá se sportovními sedadly Recaro, 17palcovými litými koly BBS, brzdami Brembo a tlumiči Bilstein. Ani jeden prvek se se slabší jedna-pětkou nedá spojit, ani za příplatek. Foto: Mazda

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.