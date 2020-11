Říjnové prodeje aut poslal koronavirus opět dolů, jen slavit nemohou ani elektromobily před hodinou | Petr Prokopec

Za současné situace nešlo čekat, že by prodeje zamířily opačným směrem, jejich detailní rozbor je ale zajímavý. Na první pohled může říjen vypadat jako velké vítězství elektrifikace, ale není to tak jednoznačné.

Veškeré letošní dění ovlivňuje koronavirová pandemie. Ta se na podzim vrátila ve druhé vlně, což přineslo opět celou řadu restrikcí. Na rozdíl od jara sice již nedošlo na odstávky továren, na druhou stranu tu ovšem máme o poznání větší ekonomickou nejistotu. Lidé tedy opětovně začínají mnohé nákupy odkládat, přičemž nejčastěji pochopitelně ze seznamu škrtají nový vůz, zvláště pokud ten starý ještě slouží bez problémů. Málokdo si může být jist tím, co přijde za měsíc, natož pak v příštím roce, který je již nyní spojován s vlnou třetí.

A tak třebaže v říjnu jsme měli problémy s pandemií hlavně u nás, není překvapivé, že prodeje nových aut v celé Evropě jsou za tento měsíc nižší než v loňském roce. Prodáno bylo 1 127 624 aut, tedy o 7 procent méně. V rámci celého dosavadního roku je na tom ovšem Evropa o poznání hůře, pád je totiž 27procentní. A jelikož listopad je měsícem, kdy se začalo uzavírat i Německo či Francie, důvodů k optimismu mnoho není. Zvláště když Němci s lockdownem počítají prakticky až do Vánoc. Je tak možné, že pokles bude ve finále více než třetinový.

Na tuto situaci již záchrannými balíky odpověděly mnohé vlády, ty ale dotují hlavně elektrická auta. Díky tomu mohou zákazníci třeba v onom Německu přijít k elektromobilu prakticky zcela zdarma, byť pouze formou operativního leasingu. Není tedy udivující, že tržní podíl těchto aut letos roste a již druhý měsíc v řadě překonává podíl dieselových aut, která jsou pro změnu démonizována.

Elektrifikovaných aut přitom bylo prodáno 302 587 kusů, což oproti loňsku představuje nárůst o nemalých 153 procent. Je však třeba umět číst mezi řádky. Hned třetinu ze všech registrací totiž mají na kontě mild-hybridy, tedy auta se spalovacím motorem, která pro vylepšení bilance produkovaných CO2 pracují se startérem/generátorem umožňujícím rekuperaci brzdné energie, podporu akcelerace či nanejvýš velmi pomalý pohyb v kolonách.

S ohledem na tlak Evropské unie začíná brzy jiné benzinové nebo dieselové ústrojí ani nekoupíte, takže je otázka, zda tato vůbec považovat za elektrická. Navíc je třeba ještě přičíst 19procentní podíl klasických hybridů, tedy těch aut, u nichž je elektromotor důležitější součástí pohonu, ve výsledku je ale nelze dobíjet ze zásuvky a ke slovu opět přichází pouze částečná rekuperace kinetické energie.

Suma sumárum to znamená, že na plug-in hybridy a elektromobily připadá méně než poloviční podíl, na ryze bateriové vozy pak jen čtvrtinový. A je třeba dodat, že jejich podíl na celkovém mixu elektrifikovaných pohonů meziročně klesá - loni byl 25procentní, letos už je jen 21procentní.

Za zmínku dále stojí, že n čelo prodejních statistik mezi elektrickými modely se vyšvihl Volkswagen ID.3, který má na kontě 10 590 prodaných aut. Podobně úspěšný je pak i Renault Zoe, pročež jen na konto těchto dvou modelů připadají hned dvě sedminy celkových registrací elektromobilů. Tesla už nefiguruje ani v první desítce.

Společnost JATO Dynamics pak dodává, že poptávku řídí hlavně firmy, což je pochopitelné, neboť řada z nich potřebuje vykazovat pokles emisí svých vozových parků. To nicméně znamená, že na soukromníky připadá jen něco málo přes 30 tisíc prodaných vozů, což je již v celkovém objemu znovu pouhá kapka vody v moři. Znovu je tak vlastně deklarováno, že přirozený zájem o elektromobilitu je velmi nízký a bez dotací by nebylo o čem mluvit.

V rychlosti pak už jen dodáme, že evropskou jedničkou byl v říjnu opětovně Volkswagen Golf, i díky nemalému zájmu o plug-in hybridní verzi. Mnohem zajímavější je ovšem v žebříčku modelů páté místo, na které se vyšvihl Fiat Panda. Ten se mezi nejlepší vozy vrátil po půlroční absenci, přičemž spolu s Jeepem Renegade a Jeepem Compass napomohl koncernu FCA k meziročnímu navýšení registrací o 5 procent.

Fanoušky mladoboleslavské automobilky pak může potěšit zájem o Kamiq, který meziročně vzrostl o 227 procent na 7 042 aut. Na nejlepší desítku to nicméně nestačilo, do té se probojovala pouze devátá Octavia s 17 216 registracemi. Ještě více si nicméně polepšil Nissan Juke (+500 %), zatímco u Suzuki vzrostly registrace o 18 procent, a to hlavně díky úspěchu modelů Swift (+42 %) a Ignis (+66 %).

Prodeje aut se v říjnu znovu propadly, podíl těch elektrifikovaných však narostl. Ovšem zejména díky mild-hybridům, které začínají v nabídkách automobilek nahrazovat ryze benzinová auta. Grafika: JATO Dynamics

