Riskantní sázka na SUV se VW začíná nevyplácet, na jeho největším světovém trhu už hrají druhé housle

Pokud už někdo začal mít pocit, že SUV jsou univerzálním receptem na věčný úspěch - a VW se choval tak, jako by tomu věřit skutečně začal -, pak pro něj aktuální dění v Číně nutně musí být vystřízlivěním.

Pro Volkswagen zůstává Čína klíčovým trhem, třebaže v poslední době jeho prodeje za velkou zdí nejsou zrovna na historických maximech. Už nelze říci, že jde o krátkodobý trend, je to problém s hlubšími kořeny, faktem ale je, že Němci tamní klientelu rozhodně neodbývají. Po léta nahoru na čínském trhu (jako skoro kdekoli jinde...) mířila hlavně SUV, a tak jich tam VW začal prodávat více než kdekoli jinde. A to o hodně.

Jeho čínské portfolio modelů této třídy se postupem času stalo až neuvěřitelně květnatým, a to i v případě tzv. SUV-kupé. U nás v případě mainstreamových značek téměř nedostupný typ auta je v Číně mnohem obvyklejší a Volkswagen zjevně nechce být mimo hru. Mezi typy Tacqua, T-Cross, T-Roc, Tharu, Tayron, Tiguan, Tiguan, Teramont, Touareg a Talagon tak nabízí s přídomkem X (který značí právě SUV-kupé) hned čtyři modely, mj. i u nás velmi populární Tiguan. To je pořádná parta esúvéček, v letošním roce ale nelze říci, že by po nich zákazníci šli jako slepice po flusu.

SUV zůstávají populární, o tom žádná, časy nekonečného růstu jejich odbytu a podílu na trhu jsou ale zjevně tytam. Kupci se od SUV značky Volkswagen obrací zády zcela systematicky - jasně nejžádanějšími modely VW jsou letos Lavida, Bora, Sagitar, Passat a Magotan, v tomto pořadí. Jen za první tři letošní kvartály si tato pětka připsala 861 586 prodejů a víte, kolik z nich je SUV? Nula, právě tolik. Modely jako Tiguan, Tharu nebo T-Roc prodejně rychle padají, zatímco sedany a liftbacky míří nahoru.

Žádné z SUV VW tak dnes nenajdeme ani mezi 25 nejžádanějšími modely Číny a aktuálně nejprodávanější typy Tiguan L, Tharu a Tayron ani všechny dohromady nevyrovnají odbyt modelu Lavida, jakéhosi čínského Superbu. Situace se navíc s postupem času pro SUV stále zhoršuje a zdá se, že celoroční prodejní bilance bude pro SUV značky ještě smutnější.

Jestli jde o nový světový trend, nebo se jedná o ryze čínskou záležitost, ukáže čas, pro VW to ale nakonec zase tak podstatné není. Do širokého portfolia SUV nasypal za velkou zdí miliardy a teď musí koukat na to, jak tyto vozy prodejně drtí stroje klasických koncepcí. A vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby složitější časy dál tlačily takové vozy do popředí. SUV byla a jsou rozmarem, emotivní, iracionální volbou, která zvlášť v době, kdy jde v podstatě podstatě o městská či obecně silniční auta nenabízející oproti hatchbackům nebo kombíkům nic krom větší hmotnosti, velikosti, vyšší spotřeby a horších jízdních vlastností, mohou konkurovat akorát vyšší cenou. Je rozmar rozmařilé doby, a ta může být docela snadno u konce.

Některá SUV VW pro Čínu jsou docela zajímavá, ne že ne. Ani specifické modely jako Tiguan ve verzi X ale letos prodejně nefungují, odbyt Němců drží nahoře výrazným růstem odbytu docela klasicky pojaté typy. Foto: Volkswagen

