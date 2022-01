Roky čekání na nové auto budou asi znovu normální, Toyota místo rekordní výroby opět zavírá továrny před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Vrátí se ještě někdy svět do stavu, který bychom mohli označit za normální? Soudě podle posledních kroků Toyoty asi ne, navzdory pozitivním očekáváním se za uplynulé měsíce posunula leda z bláta do louže.

Pokud jste se právě neplánovaně probudili ze zimního spánku, přejeme dobré ráno. A dodáváme, že svět není o mnoho krásnějším místem, než ve chvíli, kdy jste se do něj ponořili, ten automobilový rozhodně ne. Prodeje nových vozů dál vytrvale klesají a byť důvodů pro tento stav je více, jedním z těch podstatných je, že auta prostě nejsou.

Ne snad, že by nebyla vůbec, „jen” jich není dost. Zejména předloňská a loňská koronavirová omezení a změny ve fungování většiny světa způsobily velké šoky ve vztazích nabídky a poptávky po kde čem, které evidentně nemají rychlé řešení. Platí to zejména o polovodičích, které prostě chybí a jejich nedostatek stále více zasahuje i firmy, jež byly na tuto situaci připraveny lépe než jiné.

Takovou je i Toyota, dnes jasně největší automobilka světa, která po někdejších japonských zemětřeseních v Japonsku upravila své vztahy s dodavateli tak, aby drželi na skladě více komponentů a nedodávali je pouze „just in time”. Díky tomu mohli Japonci dlouho získávat převahu nad konkurencí, se závěrem loňského léta ale i pro ně dobré časy skončily. Rozličná omezení výroby ale automobilka přestála a pro letošek oznámila konec problémů a pro úvod roku dokonce rekordní výrobu. Pokud k ní ovšem v lednu skutečně dojde, pak v únoru rozhodně ne.

Stav je znovu tak vážný, že automobilka příští měsíc opakovaně zavře 8 z celkových 14 továren ve své domovině. To je více jak polovina a i když nedojde k jejich uzavření na celý měsíc, omezením padnou za oběť desítky procent výrobní kapacity. To je další razantní omezení, které dotkne mimo jiné továrny ve městě Jošiwara, kde je vyráběn i nový Land Cruiser 300.

To je už nějaký ten pátek nejžádanější model značky vzhledem k tomu, co umí Toyota vyrobit. Na dodání tak už dnes někteří zákazníci mají čekat čtyři roky a další zastavení výroby tento čas stěží zkrátí. Toyota ví, že auto je hit, ale všechno, co zatím svedla, bylo omezit zákazníky v kupčení s ním, jinak se evidentně situace jen zhoršuje.

Je to smutné a je otázkou, kde je světlo na konci tunelu. Automobilky hovořily o tom, že problémy skončí s rokem 2022, teď mluví o roce 2023. Stane se to ale skutečně? Ví bůh, iluze o letošním návratu přinejmenším automobilového světa k normálu se ale zřetelně rozplývá. Roky čekání na nový vůz se zdají být po pár dekádách relativní pohody znovu normálem.

Na nový Land Cruiser se už dnes někde čeká až čtyři roky. Další oznámená odstávka výroby v Japonsku znamená, že čekací doby se hned tak nezmenší. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Miler

