Rus rozebral nový Renault Duster, našel v něm věci, které v novém autě najít nechcete před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Dacia Duster neplatí za zrovna kvalitní auto, její verze s francouzským logem ale měla být mnohem kvalitnější, i tím ospravedlňoval Renault pozdější příchod na trh. Jak vidno, realita je jiná.

Před pár lety, kdy to ještě bylo možné, jsme se pár známými rozhodli užít si menší automobilové dobrodružství. Sbalili jsme si tak pár švestek a koupili letenky do Gruzie, ze které jsme se posléze přesunuli do Arménie. Jinými slovy jsme tedy vyrazili do zemí, kde zejména v první zmíněné byl asfalt pouze předmětem debat anarchistických kroužků.

Aby naše dobrodružství mělo patřičné grády, rozhodli jsme se, že společnost nám nemůže dělat nic jiného než Lada Niva. Námi oslovená autopůjčovna však měla k dispozici pouze jeden exemplář. Ve snaze nás uspokojit nicméně koupila další, načež jsme po příletu měli k dispozici dva kousky, které od sebe uvnitř navzdory odlišnému stáří dělil pouze audiosystém. Zvenčí jsme ovšem nepoznali rozdíl, neboť i novém autě se na několika místech objevovala koroze.

Jakkoli se zdá, že něco takového je možné pouze u aut podobného ražení, není to bohužel tak úplně pravda. Dokládá to nové video ruského bloggera Ilji Sviridova, kterému se dostal do rukou úplně nový Renault Duster druhé generace. Jeho výroba odstartovala v moskevské továrně vcelku nedávno, 28. ledna, a tak starý být ani nemohl. Ilja měl sice k dispozici exemplář označovaný jako předprodukční, u kterého se dají jisté nedokonalosti očekávat, koroze k nim ale rozhodně nepatří. Přesto ale některé části vozu začaly rezavět, což jen dokládá, že od mé návštěvy se toho v Rusku mnoho nezměnilo.

Pro rumunské SUV s francouzským logem to není zrovna dobrá vizitka, zvláště když se Renault chlubil tím, že zpoždění oproti verzi Dacie si vyžádalo zásadní přepracování vozu. To mělo odpovídat vyšším standardům, třebaže základní cena 945 000 RUB (cca 268 tisíc korun) není podstatně jiná, než ta česká. Z videa se nicméně nezdá, že by Renault uspěl na sto procent.

Ilja si na dále všiml výfukového systému, který byl svařen v jeden kus. To znamená, že v případě poruchy v jakékoliv části je třeba vyměnit celý díl. Rozhodně přitom nepůjde o levnou opravu, navíc zrovna ta se dá očekávat poměrně často. Výfuk je totiž vystaven nástrahám počasí a péče o něj bývá v případě průměrných motoristů nulová. Vše pak lze ještě umocnit ruským počasím, tohle auto prostě bude reznout.

Dacia Duster není považována za zrovna kvalitní vůz, i proto Renault dlouho pracoval na své vlastní verzi. Jak ovšem ukázal ruský blogger, v jednom ohledu nejsou dodržené až tak standardy francouzské automobilky, ale spíše Lady. Ilustrační foto: Renault

Zdroj: Klubnyj Servis@YouTube

Petr Prokopec