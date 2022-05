Rusové hledají cesty, jak v zemi dál vyrábět západní auta i přes sankce, řešení je prý už na světě před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Těžko říci, do jaké míry jsou to realistická očekávání, a do jaké míry spíše zbožná přání. I oficiální kroky některých zahraničních výrobců či jejich ruských filiálek ale svědčí o tom, že opětovný rozjezd ruských fabrik letos v září není nereálný.

Na sklonku letošního února se naplno rozhořel rusko-ukrajinský konflikt a nezdá se, že by se jakýmkoli způsobem chýlil ke konci. Informace o reálném dění v Rusku a situaci v okolí tamních politických špiček jsou nedostupné, a tak můžeme jen spekulovat nad tím, jaká je současná pozice prezidenta Putina. Již za pár dnů ale v zemi propuknou oslavy konce druhé světové války, což může v nastalé situaci přinést zlom.

Putin může oznámit vítězství, kterého sice nedosáhl, konflikt to ale může ukončit. Stejně tak ovšem mohou těchto oslav využít jeho odpůrci k něčemu nenadálému. I kdyby se ale nakonec vůbec nic nestalo, začíná být zjevné, že minimálně ekonomická situace v zemi se začíná do jisté míry stabilizovat a Rusové si hledají cesty, jak dále žít i pod tlakem zavedených sankcí. A svědčí o tom i chystané kroky ruské společnosti Avtotor, která je vůbec největším výrobcem zahraničních modelů v zemi.

Gubernátor kaliningradského regionu Anton Alichanov totiž oznámil, že Avtotor dosáhl předběžných dohod s dodavateli dílů z „přátelských zemí“, díky čemuž bude moci znovu rozjet své montážní linky. Konkrétní jména nezazněla, dá se však očekávat, že půjde hlavně o čínské dodavatele. Samozřejmě nejde o proces, který by měl okamžitý efekt, firma ale podle Alichanova počítá s tím, že do třech a čtyřech měsíců výroba znovu pojede.

Je ale pochopitelně otázkou, co bude Avtotor vyrábět. BMW, jehož auta se v Kaliningradu dosud vyrábělo, lokální produkci pozastavilo, současně ale mnichovská automobilka řekla, že chce ve spolupráci pokračovat. Zajistí pro svou fabriku díly z Číny, kde se bavoráky též vyrábí? Toť otázkou.

Avtotor by jistě dále chtěl pokračovat i ve výrobě vozů značek Hyundai a Kia, kde situace není tak složitá, neboť Jižní Korea nezaujímá k Rusku až tak negativní postoj a omezení vzájemného obchodu nejsou tak široká. Produkce korejských značek tak v Kaliningradu běžela ještě nedávno, až nyní trápí továrnu nedostatek dílů. Stejně tak je ale pochopitelně možné, že Avtotor přejde na výrobu zcela jiných aut, jakkoli to je v dohledné době nereálné - ony tři až čtyři měsíce by na to nestačily.

Na bližší podrobnosti si budeme muset vyčkat, neboť Avtotor vyhlásil celopodnikovou dovolenou, která odstartovala 1. května a skončí až 22. května. V mezičase se nicméně na úpravách továrny a jejím vybavení novými stroji bude pracovat. Stejně tak dovolená neplatí i pro zaměstnance přidruženého designového a inovačního centra, který se věnují vývoji prvních firemních elektromobilů.

Nejpravděpodobnější ale je, že Avtotor najde cestu k opětovnému zahájení produkce dosud vyráběných aut, jen schůdnými cestami - budou-li tedy za pár měsíců ještě nějaké existovat. Stejným směrem se ostatně mají podle nových informací NN.ru ubírat i myšlenky Volkswagenu a Škody. Ruské zastoupení koncernu VW sice prodloužilo odstávku výroby až do září, zaměstnance ale nechává doma „na překážce” s dvoutřetinovým platem, což by bez vidiny opětovného spuštění výroby nedělalo. Podle informací ze společnosti mát být do září - tedy znovu za nějaké čtyři měsíce - nalezena cesta, jak výrobu v Kaluze a Nižném Novgorodu znovu spustit.

Avtotor ve velkém vyráběl i modely Kie, teď prakticky veškerá výroba stojí. Za tři až čtyři měsíce se ale má znovu rozjet díky nově nasmlouvaným dodávkám dílů z „přátelských zemí“. Foto: Kia

Zdroje: TASS, NN

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.