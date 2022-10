Ruský GAZ znovu otevřel tovární muzeum, ukázal i dosud neviděné prototypy a další bizarní stroje dnes | Petr Prokopec

/ Foto: GAZ

Jakkoli se může zdát, že Rusko dnes žije jen konfliktem na Ukrajině, realita tak jednoduchá není. Život v zemi se nezastavil a v Nižném Novgorodu bylo nyní otevřeno nově pojaté muzeum automobilky GAZ, ve kterém září i dekády utajované vozy.

Na počátku roku 2020 ruský GAZ oznámil, že přistupuje k rekonstrukci firemního muzea v Nižném Novgorodu. V té době byl koronavirus pouze čínskou záležitostí, o válce na Ukrajině se pak ani nespekulovalo. Je pak otázkou, nakolik obě události poznamenaly veškeré práce, záměry značky ale nakonec byly realizovány. Přes několika málo dny tak zrenovované muzeum mohlo přivítat první návštěvníky, jimž se naskytl dosud nevídaný pohled - GAZ totiž vytáhl z depozitáře i řadu dosud utajovaných prototypů.

Na těchto vozech přitom bylo více práce než na samotném muzeu. Ještě před dvěma roky byly totiž v opravdu žalostném stavu, neboť mnoho z nich se o zem opíralo ráfky s vypuštěnými pneumatikami. Karoserie pak v lepším případě pokrývala tlustá vrstva prachu, neboť šlo nezřídka o dekády chátrající stroje. V tom horším se ovšem na jejich kabátu začal projevovat zub času. Došlo tedy jak na oprýskání laku, tak na korozi. Kromě toho se ovšem renomovaní specialisté museli zadívat i na techniku.

Většina nově vystavených prototypů je totiž v plně provozuschopném stavu, což se tak často nevidí. Pro ruský automobilový průmysl pak představují mnohé mezníky, neboť třeba Volha GAZ-3115 z roku 2003 dostala jak pohon zadních kol, tak plně nezávislé odpružení. Další Volha s typovým označením GAZ-31107, která vznikla o rok později, pak disponuje zadními pružinami. I to byla před dvaceti lety v Rusku velká novota, většina aut totiž užívala tuhou zadní nápravu.

Pohled na další dosud utajované prototypy navíc dokazuje, že GAZ měl poměrně dobrý čuch na věci budoucí. Ruská automobilka totiž zjevně předpokládala, že SUV jednou budou dominovat, a proto již v roce 2000 vyrukovala se studií GAZ-2169 Kombat. Tu pak o šest let později následoval GAZ Tiger-2. Z roku 1998 pak pochází další dva nadmíru zajímavé vozy, a sice pick-up GAZ-2308 Ataman a především GAZ-3104, který je manažerským sedanem disponujícím pohonem 4x4.

V rámci vystavených novinek je to aktuálně vše, kromě dosud neviděných prototypů přitom návštěvníky čekají i exponáty, jaké byly v muzeu k vidění před jeho rekonstrukcí. Také u nich došlo na renovační práce, návštěvu by si tedy Rusové neměli nechat ujít. Nikdo jiný kromě nich nejspíše dávnou historii GAZu hned tak neuvidí, což je jistě škoda. Jak se totiž ukazuje, ruský vozový park nemusel být tak zastaralý, pokud by některé z prototypů dostaly zelenou.

Dodat pak už můžeme jen zmínku o muzeu Lady, jenž mělo být dle nedávných informací cílem útoku vandalů. Ti měli poškodit mnohé vozy, jenž existují pouze v jediném exempláři. Mluvčí komplexu ale veškeré tyto zprávy popřel, historie této značky by tedy mohla být zachována pro budoucí generace.

GAZ znovu otevřel firemní muzeum, ve kterém nyní září dosud neviděné prototypy. I ty nicméně musely projít řádnou renovací. Foto: GAZ

Zdroj: GAZ

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.