Kamaz chystá drsný terénní autobus, kterým by konkuroval Čechům, připomínat má jeho speciály z Dakaru před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kamaz

Jde o auto, které by k ruským tradicím sedlo jako málokteré jiné, přesto se jím dosud proslavila hlavně česká firma s vazbami na Slovensko a Ukrajinu. Teď chce na tomto poli říci své Kamaz a navázat jím i na své dakarské úspěchy.

O česko-slovensko-ukrajinské značce Torsus a jejích terénních autobusech Praetorian a Terrastorm jsme se zmiňovali již několikrát. V obou případech jde o stroje, které si poradí i s těmi nejnáročnějšími podmínkami. Stojí za tím nejen pohon všech kol, ale i další úpravy zejména podvozku, kterými základy od společností MAN a Volkswagen musely projít. Výsledek ale za tak náročnou cestu evidentně stál, neboť obou vozů si pravidelně všímají i v zahraničí. A dá se předpokládat, že s tím jsou spojené i slušné prodeje.

Konkrétní data společnost k dispozici nedala, nicméně dle jejího šéfa Vachtanga Džukašviliho připadá na jeden Praetorian hned sedm kusů modelu Terrastorm. Důvodem přitom není jen jeho nižší cena, ale zejména fakt, že řídit jej může kdokoli. U většího autobusu je nicméně již třeba speciální řidičské oprávnění. Džukašvili dodává, že zájemci se generují hned z 12 různých oborů, mezi něž patří důlní společnosti, ozbrojené složky, záchranáři i firmy zaměřené na extrémní sporty či turistiku.

Potenciál v této oblasti tedy opravdu není malý. Není tak vlastně překvapivé, že se tímto směrem začínají zaměřovat i další automobilky. Jednou z nich je ruský Kamaz, který na terénním autobusu dokonce již i pracuje. Dle dosavadních informací by přitom základem měl být nákladní vůz Kamaz-43502, respektive jeho šasí, na něž bude posazena autobusová kabina. Na její výrobu Rusové hodlají použít rám z ocelových trubek, které následně doplní kompozitní panely.

Novinka by měla dostat do vínku design připomínající model K5, který se účastnil i letošního Dakaru. Oproti nákladním vozům se ale bude lišit hlavně podvozkem, neboť listová péra kvůli zvýšení komfortu nahradí nezávislé odpružení. Pohon všech kol z výchozího Kamazu-43502 pak zůstane zachován, stejně jako mezinápravová uzávěra a redukce. Jak to nicméně bude s pohonnými jednotkami, zůstává prozatím ve hvězdách.

Výchozí náklaďák je k dispozici se dvěma dieselovými motory. Tím prvním je osmiválec vlastní konstrukce, který produkuje 260 koní, druhým pak šestiválec společnosti Cummins, jenž i přes nižší objem (6,7 litru vs 11,8 litru) posílá na všechna čtyři kola o 15 koní více. V obou případech motor doprovází devítistupňová převodovka ZF, která tak zjevně bude jedinou volbou i pro chystaný autobus.

Rusové přitom již mají mít i zajištěný dostatečný odbyt, a to díky zájmu společnosti Gazprom. Jak se tedy zdá, Kamaz zkouší lézt značce Torsus do zelí. To ale nakonec nemusí být až tak špatná zpráva, neboť bychom se zakrátko mohli dočkat opravdu zajímavého srovnávacího testu.

Kamaz se rozhodl přepracovat jeden ze svých náklaďáků na terénní autobus, takhle nějak by měl vypadat. Ilustrace: Kamaz



Stroj má připomínat slavné dakarské speciály značky, což je u autobusu poněkud neobvyklé. Ilustrační foto: Kamaz

Zdroj: Kamaz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.