Ruský Rolls-Royce před spuštěním volného prodeje odhalil finální cenu, je až absurdní dnes | Petr Miler

/ Foto: Aurus

Jestliže od začátku šlo v případě Rusů hovořit o velkém sebevědomí, teď už může být řeč jen o absurdní sebedůvěře. První model neznámé značky si za cenu srovnatelnou se skutečným Rolls-Roycem snad nemůže koupit nikdo soudný.

Už skoro tři roky sledujeme příběh zrodu nové ruské luxusní limuzíny, která měla zničehonic začít se vší vážností konkurovat těm nejnoblesnějším autům světa, jako jsou ta se značkou Rolls-Royce. Proto také začal být Aurus Senat krom „Putinovy limuzíny” nazýván i „ruským Rollsem”, což dávalo smysl - je to auto podobně vyhlížející, podobně velké, podobně silné, má být podobně luxusní...

Nepochybujeme o tom, že s nulovou tradicí a historií nemůže ihned dosáhnout úrovně britské klasiky, přimět zákazníky podobných aut hodit očkem po Aurusu ale měla cena. Ta měla být původně citelně nižší než u konkurence, hovořilo o sumách začínajících na 10 milionech rublů, tedy asi 2,9 milionu Kč. To by možná stálo za úvahu, tato částka byla ale později zvýšena na 18 milionů rublů, tedy o poznání méně příjemných 5,2 milionu Kč a platila ještě nedávno při potvrzení květnového počátku prodeje Rusům i letošního startu prodejů mimo Rusko. Teď už ale neplatí ani ta.

Agentura TASS s odvoláním na mluvčího značky uvádí, že auto bude nakonec vypuštěno do prodeje se základní cenovkou o další 4 miliony rublů vyšší. Bude tak ještě o 22 % dražší a přijde na 22 milionů RUB. To je více jak 6,3 milionu Kč a suma tak vysoká, až se z ní chce křičet: „Au, au, au, aurus.” Z takové cifry člověka rychle rozbolí hlava, neboť je to cena prakticky rovna nejdostupnějším skutečným Rolls-Roycům. Například nový model Ghost dnes začíná na 6,7 milionu Kč a upřímně řečeno si nedovedeme představit, kdo by si místo něj koupil jen o 400 tisíc levnější Aurus. Však dosud ani nikdo nezávislý nemohl říci, jak tohle auto funguje a není snad ani technicky možné, aby Rusové z jedné vody načisto udělali auto schopné ve všech ohledech konkurovat jednomu z nejvyspělejších nových automobilů světa.

„Potvrzujeme, že jsme měli v úmyslu zachovat základní cenu Senatu na 18 milionech rublů, značka Aurus ale, v souladu se zavedenou praxí, uvede první sérii vozů ve vyšší výbavě s cenou 22 milionů rublů,” řekl doslova mluvčí s tím, že nabídka zjednodušeného provedení za 18 milionů nakonec může přijít později. Ale jen v případě, kdy Aurus bude vyrábět více aut, než zákazníci budou žádat za zmíněnou cifru. Realitu v tomto ohledu nastíní až čas, i při případném snížení na původně avizovanou mez se ale budeme bavit o voze za více jak 5 milionů korun v základu. To se nám zdá pořád příliš.

Dodejme, že plně sériová výroba Senatů začíná v bývalé továrně Fordu provozované firmou Sollers ve městě Jelabuga. První dodávky zákazníkům mimo Kreml apod. mají začít v květnu, přičemž dodány budou zatím jen verze s hybridním osmiválcem 4,4, který svých 598 koní posílá na všechna kola přes 9stupňový automat.

Tohle je podle Rusů auto za více jak 6 milionů Kč, původně přitom mělo stát méně než polovinu. Podle nás si jej koupí jen hrstka oddaných Rusů, pro které bude nakonec jedno, jestli vůz stojí 3 a nebo 10 milionů, ale uvidíme. Foto: Aurus

Zdroj: TASS

Petr Miler