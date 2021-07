Rusové budou moci brzy jezdit po Moskvě rychlostí až 160 km/h, zcela legálně před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: TMH

Jezdit po městě rychlostí vyšší než pár desítek kilometrů v hodině je běžně legálně nemožné a pokud dojde k nějaké změně, obvykle je to k ještě nižším hodnotám. Nový rychlovlak pro městské a příměstské cesty ale bude Moskvou křižovat až 160 km/h.

V Moskvě včerejším dnem odstartoval kongres zaměřený na městskou mobilitu. V jeho rámci pak společnost TMH představila nový koncept rychlovlaku, který má zajišťovat dopravu jak v ruské metropoli, tak v jejím okolí. Postupně by se ovšem mohl přesunout i do dalších velkých měst. Technicky přitom nová Ivolga 3.0 vychází z předchozích tří generací, jejichž výroba odstartovala již v roce 2014. Zpočátku však docházelo jen na testování, první jízda s veřejností na palubě se uskutečnila až o tři léta později.

Novinka taktéž počítá s elektrickým ústrojím, to však zatím nebylo blíže popsáno. Rusové pouze oznámili, že nejvyšší rychlost soupravy byla ve srovnání s variantou 2.0 navýšena ze 120 na 160 km/h. Více se ovšem rozhovořili o dalších výhodách. Interiér byl totiž přepracován tak, aby u 11vozové soupravy vzrostl počet míst k sezení z 668 na 718. Kromě toho byla šířka dveří zvětšena na 1 400 milimetrů, což navýšilo průchodnost cestujících o 15 procent.

Samotná sedadla jsou navíc nově komfortnější a vybavenější. Nechybí totiž různé dobíjecí porty, stejně jako sklopné loketní opěrky. Pod bočním stolkem se pak nachází háčky na bundy či tašky, zatímco část každého vagónu byla vyhrazena uskladnění kol či skútrů. Také zde se navíc mohou nacházet dobíjecí porty, pokud tyto jednostopé dopravní prostředky disponují i elektrickým pohonem.

Rusové rovněž zapojili do hry umělou inteligenci, která bude hlídat obsazenost jednotlivých vagónů. Cestujícím tedy neoznámí pouze to, zda je plno, ale automaticky je vyšle na místo, kam si mají sednout. V závislosti na dané trati a odhadovaném počtu pasažérů se pak může lišit i počet připojených vagónů, a to mezi čtyřmi a dvanácti. Ve všech případech jsou nicméně ty krajní řídicí.

Společnost TMH dále uvedla, že ve vagónech byla snížena úroveň hluku i vibrací a rovněž došlo k vylepšení akcelerace a decelerace. To vedlo ke zkrácení cestovní doby. Instalace dvou řídicích vozů pak byla nutná proto, že se souprava nemusí otáčet. Místo toho lze změnit směr jeho jízdy dopředu či dozadu, a to během pouhých 60 až 120 sekund. Delší dobu tak zabere přechod operátora.

Tím nám dostupné informace končí, pročež jen dodáme, že koncept vlaku je aktuálně až do 4. července vystaven na moskevském Jaroslavském nádraží. Kdy přesně pak zamíří do služby, není v tuto chvíli známo, má se tak ale stát v průběhu příštího roku.

Rusové budou zakrátko cestovat v novém městském a příměstkém rychlovlaku Ivolga 3.0, jenž dokáže pobrat až 718 cestujících rychlostí 160 km/h. Foto: TMH

Zdroj: TMH

