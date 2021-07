Rusové naplno ukázali svého nového důlního obra, technikou překonává i „západní” stroje před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kamaz

Pozoruhodně flexibilní je nový ruský stroj, který si říká jako syn boha Jupitera. Dostal techniku, která snižuje spotřebu o 15 procent a zároveň umožňuje částečně autonomní jízdu či ovládání na dálku.

Prakticky přesně před měsícem jsme si posvítili na novinku ruské automobilky Kamaz. Ta se rozhodla ukrást zákazníky běloruskému BelAZu, který má na obří důlní náklaďáky pomalu monopol a zrovna teď má potíže kvůli sankcím některých západních zemí. I proto se zdá, že by se to Rusům mohlo podařit. Nový model zvaný Hercules totiž dostal do vínku nejen diesel-elektrické hnací ústrojí, ale také autonomní techniku. Ta má navíc hned několik režimů, čímž do jisté míry překonává i osobní vozy mnoha automobilek ze „západu“.

Než se ovšem dostaneme k této finese, představíme si Kamaz-6561 Hercules jako takový, o němž konečně víme vše důležité. Novinka tedy aktuálně počítá se třemi nápravami při délce 10 120 milimetrů, šířce 3 430 mm a výšce 4 030 mm. V blízké budoucnosti má dorazit ještě čtyřkolová verze, tu ale nyní ponechme stranou. Věnovat se budeme pouze šestikolce, jenž sama o sobě váží 31 tun a dalších 40 tun zvládne odvézt, a to v nejnáročnějším terénu.

Vyšší hmotnost umí být u novinky i pozitivem, a to kvůli jejímu hnacímu systému. Základem je 12litrový dieselový motor P6 vyvinutý společně s firmou Liebherr, který disponuje 500 koňmi. Ty ovšem nemíří na všechna kola, nýbrž slouží ke generování elektřiny - externí dobíjení totiž není možné. S bateriemi jsou pak spojené tři elektrické jednotky o souhrnném výkonu 517 koní, z nichž každá dostala na starosti jednu nápravu.

„Sekvenční hybridní“ technologie přitom profituje z oněch mnoha tun při sjezdu do dolů, kdy dochází k rekuperaci kinetické energie. S ohledem na vysokou hmotnost nejde o zanedbatelné kilowatthodiny, byť kapacitu baterií Kamaz nezmínil. Upřesněna pak nebyla ani spotřeba, jakkoliv ruská automobilka zmínila, že díky elektrifikaci došlo k úspoře paliva o 15 procent ve srovnání s konvenčním dieselem.

Od hnacího ústrojí se můžeme přesunout k již zmíněnému autonomnímu systému ADAS páté generace. Ten umožňuje hned dva režimy jízdy bez řidiče, z nichž jeden je klasický a počítá s dohledem operátora v řídicím středisku. Druhým je pak dálkové ovládání, kdy obsluha nemusí do kabiny, ale stojí opodál. Počítá se přitom s tím, že daný režim bude využíván zejména při parkování desetimetrového monstra.

Autonomní systém nicméně může být využit pouze mimo veřejné komunikace, tedy v dolech a lomech, kde je minimální provoz a nehrozí tak prakticky žádné nebezpečí. Jakmile se náklaďák vrátí zpět na silnici, musí již řidič sedět v kabině a vše ovládat sám. Působivé přitom je, že Rusové ani tak neponechali nic náhodě a vůz osadili nejen kamerami a radarovými senzory, ale dokonce i LiDARem.

Tím nám dostupné informace v zásadě končí, pročež jen dodáme, že nejvyšší rychlost novinky činí 35 km/h. Ruská automobilka, jenž na vývoji spolupracovala s moskevskou Baumanovou technickou univerzitou, pak hodlá v nejbližší době zpustit intenzivní testy v terénu. Od příštího roku se pak rozjede zkušební fáze přímo v dolech, a pokud vše dopadne dobře, pak v roce 2024 odstartuje sériová výroba.

Kamaz-6561 Hercules se zatím představil ve verzi 6x6, ruská automobilka nicméně počítá také s čtyřkolkou. Kdy ta se objeví, zatím nevíme, ostatně i šestikolka zamíří do sériové výroby až v roce 2024. Foto: Kamaz

Zdroj: Kamaz

Petr Prokopec