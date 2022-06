Rusové odhalili pozoruhodně vypadající nový náklaďák. Vidíte ho celý, na fotkách nic nechybí před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tisková kancelář prezidenta Tatarské republiky

Člověk by čekal, že Rusové budou mít v tuto chvíli trochu jiné starosti, život v zemi se ale zjevně nezastavit a veškerá aktivita se nesoustřeďuje jen jedním směrem. Nebo má nový 50tunový náklaďák alespoň vytvářet ten dojem.

Asi není třeba připomínat, do jaké situace se dostalo Rusko kvůli konfliktu na Ukrajině. Zejména západní země se jej snaží prakticky izolovat od zbytku světa a způsobit v zemi v prvé řadě ekonomický chaos. Jak moc se to daří, je z místa vzdáleného skoro 2 000 kilometrů od Moskvy těžké říci. I kdybychom ale měli se zemí lepší kontakt, je pořád příliš brzy na to, aby ekonomické sankce způsobily všechny zamýšlené dopady.

Rusko má zatím jen po prvotním šoku, se kterým se pochopitelně snaží vypořádat. A ať už mu to jde nebo ne, navenek vytváří dojem, že se nic až tak velkého nestalo. Důkazem budiž i fakt, že jedna z tamních nejslavnějších průmyslových firem, Kamský automobilový závod alias Kamaz, ukázala novinku plnou moderních technologií, která si má vystačit i bez západního know-how.

Stalo se tak během oficiální návštěvy firmy delegací Tatarské republiky, jíž firmou provedl přímo šéf mateřského Rostecu Sergej Čemezov. A všichni možná koukali, neboť ze vzhledu stroje, který dostal jméno Jupiter 30, není ani dost dobře možné rozeznat, kde má příď a kde záď. Vůz nemá žádnou kabinu, působí z obou stran stejně včetně veškerého světelného vybavení. Pochopili jste správně, jde o náklaďák, který má sloužit v dolech bez jakékoli lidské posádky - ani se do něj žádný nevejde, pokud by tedy nechtěl osedlat jeho korbu.

Není to malé auto, i když může dělat ten dojem - délka činí 8,8 metru, šířka 3,6 metru. Formálně si novinka říká Kamaz-6559, dostala ale i obchodní označení Jupiter 30. Číslo 30 značí zařazení do kategorie aut s nosností 27 až 30 tun, přičemž nový Jupiter zvládne přepravit nanejvýš 27 tun nákladu na korbě o objemu 25 metrů krychlových. Celková hmotnost vozu činí rovných 50 tun.

Zajímavý je také pohon. Vůz pohání hybridní jednotka o výkonu 450 koní, který míří na všechna čtyři kola. Jak jsme již zmínili, určen je pro práci v opuštěných lomech, kde může pracovat zcela samostatně nebo dálkově řízený lidskou obsluhou z centrálního dispečinku. Má navíc jít o první z řady důlních sklápěčů, kdy malý Jupiter doplní větší - další kategorie nosnosti 90 až 100 tun, 125 až 150 tun a dokonce i 200 až 260 tun naznačují, že by mělo jít i o konkurenty běloruských BelAZů.

Kde na to všechno Rusové vzali zejména elektroniku, je otázkou, stejně jako to, zda si ji dokáží zajistit i do budoucna. Ale pokud ano, mohou být schopni dát dohromady až překvapivě konkurenceschopný, moderní náklaďák.

Jupiter 30 vypadá svérázně, ale to jen proto, že nemá kabinu a jezdí na obě strany dopředu i dozadu. Je to plně autonomní důlní náklaďák, který mají následovat další podobné, jen ještě větší stroje. Foto: Tisková kancelář prezidenta Tatarské republiky

Zdroje: Kamaz, Tisková kancelář prezidenta Tatarské republiky

