Rusové se pokusili napravit kontroverzní design nového BMW řady 7, k „normalizaci” stačí málo

Z nových renderů je nejlépe patrné, jak křečovitě se BMW snaží učinit vzhled svých novinek kontroverzním. I nová sedmička je v jádru „normálně” vypadající auto, podivnou jej činí jen pár snadno zaměnitelných detailů.

BMW si v posledních týdnech nemůže stěžovat na nedostatek publicity, právě naopak. Mediální mašinérie se po představení nové X7 rozjela na plné obrátky a když už se zdálo, že bouřlivých ohlasů není dostatek, automobilka odhalila novou generaci řady 7. Jakkoli se čekalo, že Mnichov s podobným pojetím nové sedmičky přijde, vůz budí pozdvižení. A stejně jako v případě SUV za tím stojí v podstatě jediný prvek, řešení čelních světel.

BMW vsadilo na dvojitá světla podobně jako kdysi Jozef Kabaň u faceliftu Octavie třetí generace. Tím nechceme obě auta srovnávat, spíše chceme připomenout, že v moderní historii se jen málokomu povedlo takto řešenou příď udělat pěkně. Je to složité zadání, přesto se do něj další a další automobilky tlačí, jako by snad chtěly ukázat, že ony to přece svedou. U bavorské značky ale bude motivace nejspíše jiná.

Sám šéfdesignér BMW se po premiéře nové sedmy nechal slyšet, že asi dvě třetiny lidí touží po konvenčním vzhledu, který neprovokuje. A asi třetina po „designové ráně”, která zvedá ze židle. Proto mají třeba řady 3 a 5 relativně normální vzhled, zatímco řada 7 dráždí hada bosou nohou. Proč by zrovna sedmička měla přitahovat excentriky, nevíme, ale u BMW nad tím jistě přemýšleli. Přesto bychom toto auto raději viděli poněkud „normálnější”.

Že k tomu nevede dlouhá cesta, nejlépe ukazují kolegové z ruského magazínu Kolesa. Ti už mají za sebou dlouhou historii různých proměn existujících aut a věštění vzhledu zatím neodhalených modelů. I oni mají zato, že sedmička by si zasloužila trochu jinou příď a ukazují, jak málo stačí udělat jinak, aby vytvářela docela odlišný dojem. Do placu dali dva návrhy, které v podstatě spojují jen dvě zásadní modifikace.

Jednak jsou to jiná světla, jednak trochu (ale nepatrně) menší ledvinky. Jen tyto dvě záležitosti stačí k tomu, aby se z pojízdného UFO stalo decentně vyhlížející, reprezentativní auto. Zejména první návrh je opravdu velmi konvenční a dává vozu vzhled známý třeba z řady 4 Gran Coupe, druhý spíše odstraňuje neforemná, velká a jaksi vysleplá světla zasazená do nárazníku s jen menšími modifikacemi těch druhých. Ano, je to možná nuda, podle nás se to ale v této třídě nosí více než snaha šokovat jakoby na poslední chvíli implantovanou kontroverzí. BMW má zjevně jiný názor, i vy můžete mít svůj, posuďte zkrátka sami.

Kontroverzní příď nového BMW řady 7 zvedá lidi ze židle, snad jen v černé nejsou nepříjemné detaily znát. Níže můžete vidět, jak snadno lze design německé novinky „spravit”. Ilustrační foto: BMW

