V Rusku se začalo prodávat nové „prezidentské" auto, na rozdíl od toho Putinova se dá skutečně koupit

/ Foto: Exeed

Rusové nedávno odhalili luxusní SUV, ve kterém dříve nebo později uvidíme jezdit nejvyšší představitele země, pokud ne rovnou prezidenta, ať už jím v tu chvíli bude kdokoli. Tohle auto si „prezidentské” jen říká, na rozdíl od toho ruského je ale Rusům skutečně k dispozici.

V roce 2017 se čínská automobilka Chery rozhodla, že je třeba udělat menší pořádek ve své stále květnatější nabídce. Stvořena proto byla značka Exeed, která se soustředí pouze na luxusně pojaté modely, primárně SUV. Její vlajkovou lodí je pak model VX, který se ukázal již v roce 2019. Jakkoliv jde nicméně o 4 970 milimetrů dlouhý vůz s 2,9metrovým rozvorem, který dokáže pobrat až sedm cestujících, pod kapotu zamířily pouze maloobjemové pohonné jednotky, a sice přeplňovaná jedna-šestka a přeplňovaný dvoulitr.

Menší motory pochopitelně v Číně nejsou problémem, jízdní dynamika není pro tamní klientelu až tak důležitá. Důraz je kladen spíše na komfort a prostor. V tomto ohledu pochopitelně Exeed VX má co nabídnout, načež nebylo překvapivé, že jej automobilka začala nabízet také mimo svou domovinu. K dispozici je mimo jiné v Rusku a právě u tamní klientely si Číňané chtějí šplhnout tzv. prezidentskou variantou.

Po nedávném odhalení Aurusu Komendant je to tak další prezidentské SUV, které se v zemi představuje, po aktuálních informacích o reálné dostupnosti Aurusu Senat ale pochybujeme, že si jej kdokoli z Rusů bude moci jakkoli brzy koupit. V případě Exeedu VX President Limited Edition problém rozhodně nebude, auto je už v Rusku i fyzicky k dispozici.

Oproti standardnímu provedení se pyšní smaragdovou barvou karoserie, jíž mohou zákazníci alternativně nahradit tmavě šedou nebo černou. Nejsme si nicméně jisti, zda tak učiní, neboť s první možností ideálně korespondují firemní logo, čelní mřížka a vsuvka v zadním nárazníku, jenž dostaly bronzový nádech. Souběžně s tím došlo také na zatmavení zadních bočních oken.

Uvnitř kabiny se vpředu nachází sedadla elektricky stavitelná ve 12 směrech. To u spolujezdce lze přitom ovládat i z druhé řady, která je stejně jako obě zbývající čalouněna hnědou kůží. Nechybí pak ani kontrastní švy či „zimní paket“ zahrnující vyhřívání a vstupy na USB-C. Vůz je zároveň osazen bočním schůdkem, který se automaticky vysouvá a zasouvá kvůli usnadnění nastupování a vystupování. Inu, prezidentské auto...

Na ruský trh VX zamířilo pouze s jedním motorem, a sice s dvoulitrovým čtyřválcem. Ve srovnání s Čínou, kde je tato jednotka naladěna na 254 koní a 390 Nm či 257 koní a 400 Nm, ovšem došlo k méně ambicióznímu naladění. Sedmistupňový automat tak na všechna čtyři kola posílá „jen“ 249 koní a 385 Nm. Cena pak byla stanovena na 5 649 900 rublů. V korunách to vychází na 2 318 000 Kč, což není málo, ale znovu musíme připomenout nereálný kurs rublu. Pro lepší srovnání je to suma podobná té, kterou Škoda požaduje za Kodiaq Laurin a Klement (5 806 000 RUB), takže zase taková drahota to není.

A jak jsme již naznačili, ve srovnání s konkurencí ruskou i západní hovoří ve prospěch čínského vozu zásadní skutečnost - automobilka již zvládla dealerům dodat první vozy. Rusové tak tohle „prezidentské auto” mohou skutečně mít, to se v dnešní době počítá nejen v Rusku, ale nakonec i u nás, tady okamžitě nedostanete ani onen Kodiaq.

Exeed VX se nově ukázal ve verzi President Limited Edition. Ta zaujme hlavně smaragdovou barvou karoserie, kromě toho odstínu je nicméně k mání také tmavě šedá či černá. Auto je v Rusku okamžitě k dispozici komukoli, kdo je ochoten za něj zaplatit požadovanou sumu. Foto: Exeed

Zdroj: Exeed

Petr Prokopec

