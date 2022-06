Rusové si začali chystat vlastní dovolenková auta. Budou jednoduchá, levná a skrznaskrz ruská před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Petr Nikolaevich Gruzdev, publikováno se souhlasem

Nouze naučila i Dalibora housti, tak proč by nenaučila Rusy přizpůsobit se nově nastaveným pořádkům a přistupovat k některým věcem jinak? I toto je jeden z pozoruhodných projevů tohoto procesu.

Pokud o dobách koronavirových smýšlíte jako o době temna, zkuste se nyní na svět podívat očima obyvatel Ruska. Konflikt, který jejich země rozpoutala, má citelný vliv i na jejich životy. Sice stále mají levnější pohonné hmoty, ovšem ke spoustě jiného zboží, na které byli zvyklí, se buď dostanou s obtížemi nebo vůbec. A jejich ekonomická buducnost je velkou neznámou. Navíc mnozí z nich v létě s oblibou cestovali po celém světě.

Dnes to mají o mnoho komplikovanější a otázkou je, na jak dlouho ještě se budou muset spokojit hlavně se svou domovinou. Ta je tak rozsáhlá a nabízí tolik různých možností, že možná nastoupí do stejného vlaku, kam se v posledních dvou letech nahrnuli i mnozí Evropané. Je otázkou, zda si i oni oblíbí cestování s karavany, ale třeba tomu pomůže obytná verze Lady Niva, kterou pod názvem Motorhome Käreliä vyvíjí ve spolupráci se svými kolegy známý cestovatel Petr Gruzdev.

Jde tedy o ryze soukromý projekt, v podstatě domácí výrobu, záměry Gruzdeva jsou ale obchodní. Vůz má zatím za sebou výpravu z Togliatti do Petrozavodsku, naplánovány jsou nicméně jak letní, tak i zimní testy. Následně pak má obytná Niva vyfasovat oficiální homologaci a zamířit do prodeje. Na příští sezónu by tedy měla být plně připravena. A byť cena zatím oznámena nebyla, cílem je, aby byla co nejnižší. Projekt se totiž zaměřil pouze na nezbytnosti, nějaký extra komfort tedy uvnitř neočekávejte. V důsledku toho by ovšem novinka neměla být dostupná jen majetnější klientele.

S čím tedy lze počítat? V prvé řadě je to dvojice postelí, jimž sekunduje skládací stolek. Nechybí pak ani řada odkládacích schránek, stejně jako motiv Karelské republiky, od které projekt získal svůj název. Po kuchyni ovšem nepátrejte, Rusové totiž budou nabízet jen možnost venkovní rolety, pod kterou může umístit venkovní vařič. Stejně tak si budete muset obstarat i pitnou a užitkovou vodu, přičemž také sprchovat se budete muset mimo vůz. V podstatě zde tak máme hlavně ložnici a šatnu na kolečkách.

Nadmíru zajímavé nicméně je, že Niva prošla úpravami techniky. Původní agregát totiž udělal místo novému, který je kromě benzinu uzpůsoben i spalování alternativních pohonných hmot. Zvětšena pak byla i palivová nádrž na 90 litrů. Akční rádius tedy bude mít Motorhome Käreliä nemalý. Jen v jeho případě bude třeba řádného uskromnění. Na druhou stranu, dovolená, kdy budete mít více času sami na sebe či své blízké, místo abyste se věnovali pouze moderní technice, má taktéž něco do sebe.

Lze už jen dodat, že celý projekt vznikl s využitím domácích komponentů, což platí i zmiňovaném agregátu. Jedinou výjimkou jsou pak v současné době světlomety a okna, i v jejich případě však ještě před zahájením prodeje dojde na kousky Made in Russia.

S předprodukční verzí obytné Lady Niva vyrazil její autor na první testovací trasu. Další zápřah má naplánovaný na léto, zkoušet se ale bude i v zimě. Poté by vůz měl získat homologaci a zamířit do prodeje. Foto: Petr Nikolaevich Gruzdev, publikováno se souhlasem

Zdroj: Petr Nikolaevich Gruzdev@Drive2.ru

Petr Prokopec

