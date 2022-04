Rusové spustili systém, který dovoluje obcházet sankce západu i v případě aut, Škoda je součástí před 8 hodinami | Petr Miler

Nedalo se čekat, že by Rusové složili ruce v klín a jen čekali, až sankce přejdou. Snaží se proto vymýšlet různé způsoby, jak jejich dopady minimalizovat. A toto je jedna z cest.

Už nejednou jsme zmiňovali, že bychom raději byli svědky poněkud bezprostřednějších snah o ukončení konfliktu na Ukrajině, ale to asi pláčeme špatném hrobě. Zatím jako prostředek snah o umravnění Ruska slouží právě sankce, které z krátkodobého hlediska nepřinášejí kýžený výsledek. Jejich dlouhodobý efekt ukáže až čas a byť pozitivní pro Rusy jistě nebude, na míru jejich dopadů bude mít vliv i to, jak s nimi sami Rusové budou bojovat.

Už na konci března jsme vás informovali o jedné z kliček, které mají dopad sankcí omezit a týká se do značné míry i aut. Abychom celé opatření pochopili, je třeba připomenout, že Rusové - k zahraničním firmám překvapivě velkoryse - dávali dosud importérům do rukou faktickou kontrolu nad dovozem zboží jejich značek do země. Držitel licence třeba ke značce Mercedes-Benz mohl fakticky diktovat, kdo a co za zboží s třícípou hvězdou bude dovážet do země.

Smyslem bylo omezení šedého importu, což dávalo oficiálním dovozcům faktickou moc nad trhem. U nás vám nikdo nezamezí rozjet byznys spočívající v tom, že v Německu budete nakupovat nové Mercedesy a tady je budete prodávat. V Rusku to ale bez souhlasu automobilky možné nebylo, takže pokud vyschl oficiální kanál, nebyl žádný jiný. A netýkalo se to zdaleka jen aut - cokoli značkového od náhradních dílů třeba po kabelky mělo svého dovozce, který musel dát k alternativnímu importu souhlas. Teď už to neplatí.

Výše popsaný systém totiž za aktuálně platných sankcí prakticky znemožňoval jakýkoli dovoz spousty zboží. Samy firmy - pakliže je sankce zasáhly - nic dále importovat nemohly a nezávislé společnosti by to mohly udělat jen se souhlasem výrobců, který nešlo očekávat. Ruské ministerstvo průmyslu a obchodu tak avizovalo konec tohoto systému a nyní tomuto záměru vdechlo život. Podle agentury Interfax tedy vzniklo 96 kategorií zboží různých značek, které si může do země vozit kdo chce jak chce.

Celý vám jej předestírat nebudeme, to už byste dnes nečetli nic jiného, figurují v něm třeba i Apple, Samsung, Sony, Siemens nebo HP. Z těch automobilových jde ale mj. o Teslu, Jaguar, Land Rover, Jeep, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, GMC, Peterbilt, Kenworth, Nissan nebo Škoda. Ano, i Škoda přišla o zmíněnou ochranu a jakkoli výčet může působit dojmem, že jde o všechny možné značky osobních a nákladních aut, není tomu tak. Například Lexus může o dovozech rozhodovat dál. Proč, nevíme. Zrušení omezení se každopádně týká i náhradních dílů, mj. jsou zahrnuty značky Volvo, Hyundai, Volkswagen, Cummins, Deutz, Scania, MTU, Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone, Mahle, Bosch, ZF, BorgWarner, Caterpillar, Siemens a mnohé další.

Rusové pochopitelně doufají, že za tohoto stavu se najde dost soukromých subjektů, které dovoz potřebného zboží rozjedou třeba přes Čínu a domácí trh bude saturován. Jaké budou reálné dopady tohoto protikroku, ale ukáže až čas.

Škoda do Ruska vyvážela třeba Superb, což nyní sama činit nemůže, přinejmenším u některých verzí. Rusko ale upravilo zákony tak, aby nebylo (z ruské strany) nijak legálně problematické dovážet totéž zboží nezávislými cestami, sama Škoda už tomu nemá jak zabránit.

