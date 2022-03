Rusové po přijetí 87 milionů na zálohách z „pochopitelných důvodů” ukončili prodej svých aut v USA před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: UAZ

Byl to nepochybně odvážný krok, přesto se chvíli zdálo, že se velmi vyplácí. Nakonec se ale z historické animozity obou zemí stala i animozita velmi aktuální, s prodejem UAZů v USA je konec.

Ruská auta mají pro část motoristů velmi osobité kouzlo, třebaže dnes bude takových jistě méně než před pár týdny. Stojí za tím paradoxně absence mnohých moderních prvků, která z vás jako z řidiče dělají spíše pasažéra autobusu, jenž ještě musíte řídit. Starší technika, která není spojena ani s pekelnou rychlostí, ani s extrémně nízkou spotřebou, ani vysokou spolehlivostí, na papíře nezaboduje, v praxi ale dokáže zaujmout. A nepodstatné není ani to, že na většinu oprav vám postačí kladivo, šroubovák, kombinačky a trocha zručnosti.

Většinou jde navíc o SUV a off-roady, které oproti svým protějškům ze západu nejsou s to zvládnout jen trochu drsnější polní cestu. Obstát musí především ve vlastní domovině, kde je v odlehlejších končinách asfaltu méně než šafránu. U řady silnic tak zpevněný povrch končí jen pár kilometrů za městem, kde jej nahrazuje uježděná hlína.

Právě schopnost dostat se prakticky kdykoliv kamkoliv dělá z ruských vozů unikáty. Zájem o ně je tedy i mimo Rusko, což si uvědomila automobilka UAZ, která se už předloni odhodlala vstoupit na dříve nepřátelské území skrze místního distributora. Ve Spojených státech chtěla začít prodávat své modely Patriot a Pickup a ten první tam loni skutečně dostala a novým logem a jménem. Jako Bremach 4x4 si před pár měsíci odbyl premiéru na autosalonu v Los Angeles.

Měli jsme za to, že tento pokus nemůže skončit dobře a nakonec dobře neskončil. Dlouho to tak ale nevypadalo - objednávková kniha na Bremach 4x4 se otevřela teprve 20. listopadu a dovozce hned informoval, že jen za prvních 24 hodin prodejů přijal 3,8 milionu dolarů (tedy asi 87 milionů Kč) na zálohách spojených s objednávkami. Kolik přesně objednaných aut to znamená, nebylo tehdy řečeno, minimální záloha ale činila jen 100 dolarů. Kdyby všichni složili minimum, bylo by to 38 tisíc vozů. Dá se tedy předpokládat, že většina lidí dala více, i kdyby ale šlo o 3 800 zájemců, je to obrovský úspěch.

Tahle pohádka ale skončila a není nutné dlouze vysvětlovat, proč. Sám Bremach konstatuje, že z „pochopitelných důvodů” není možné dále pokračovat v jeho aktivitách na území USA - platné sankce další dovoz znemožňují. Skoro bychom se nedivili, kdyby firma alespoň shrábla zálohy a odkázala se na americké sankce, nakonec je ale čestná, hovoří o „pozastavení aktivit” a vrácení všech záloh dosavadním zájemcům. Kolik aut bylo do této chvíle prodáno, nebylo uvedeno, Bremachu jsme se ale zeptali. A pokud se něco dozvíme, článek doplníme - pár aut se na americkou půdu jistě dostalo.

Dodejme, že byť Bremach 4x4 byl nejlevnějším autem svého druhu v USA, nebyl zase tak levný. Jeho cena začínala na 26 405 dolarech, tedy asi 607 000 Kč, což je ale jen o pár tisíc dolarů méně než sumy, na kterých startují legendy jako Jeep Wrangler nebo Ford F-150. Pokud by se Američané měli rozhodovat mezi svou vlastní legendou a vozem neznámé značky, která má kořeny v Rusku, asi bychom čekali příklon k domácí produkci tak jako tak. A vzhledem k čerstvě oživené animozitě mezi USA a Ruskem to lze čekat tím spíš. Naděje na to, že by se z „pozastavení aktivit” nestalo „úplné ukončení aktivit”, vidíme jako minimální až nulové.

Ruský UAZ Patriot už se loni začal prodávat ve Spojených státech jako Bremach 4x4. A zájem o něj byl překvapivě zatím velký, teď jej ale v zemi jednoduše prodávat nelze. A i kdyby šlo, divili bychom se přetrvávajícímu zájmu. Foto: UAZ

Zdroj: Bremach

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.