Rusové obchází sankce západu další kličkou, do země se tak dostanou drahá auta, náhradní díly, cokoli

Sankce západních zemí uvalené na Rusko působí velmi tvrdě, komplexně a nekompromisně, jejich reálnou účinnost ale prověří jen čas. Rusové pomalu den co den ukazují, že kolem většiny omezení existuje nějaká cesta.

Jistě nemusíme opakovat, že Rusko po zahájení „speciální vojenské operace” na Ukrajině stihly bezprecedentní ekonomické sankce zejména Evropské unie a Spojených států. Rusům nepochybně velmi komplikují život, když mimo jiné zakazují dovážet do země kde co. Týká se to i jakkoli dražších aut (nad 50 tisíc Eur) a dílů na ně (přes 300 Eur), která by tak mělo být nemožné koupit i udržovat v chodu. Na první pohled to může působit dojmem, že z Ruska se postupně stane automobilový skanzen typu Kuby nebo Severní Koreje, kde jsou drahá zahraniční auta vyvažována zlatem, i když jsou dekády stará. Jenže tak přímočaré to nebude.

Rusko totiž nelze izolovat tak snadno jako třeba KLDR. Už dříve jsme zmiňovali, že Rusové dále kupují drahá nová auta v zemích CIS, tedy podobného uskupení jako EU, proti kterým dost dobře není možné postupovat stejně. Je to jako kdyby se Portugalci pustili do války o Gibraltar a sankce kvůli tomu byly uvaleny na nás. Není to ale jediný kanál, kterým může „zakázané zboží” dál proudit do země - Rusové se po roce 2014 naučili s různými omezeními celkem účinně bojovat a nabyté zkušenosti zužitkovávají i dnes.

Nejnověji tak ruská vláda přišla s dekretem č. 506, kterým omezuje možnosti vlastníků a vykonavatelů autorských práv a obdobného duševního vlastnictví. To na první pohled působí naprosto irelevantně, jde ale o cílené opatření umožňující jakýsi šedý dovoz prakticky čehokoli. Dosud platným omezením vycházelo Rusko vstříc zejména prestižním zahraničním značkám, které měly možnost rozhodovat o tom, jaké zboží nesoucí jejich logo může být do země dováženo a jaké nikoli. Například Mercedes-Benz tak mohl zamezit dovozu aut - řekněme - z České republiky, který by nebyl oficiální, posvěcený automobilkou. A to samé se týkalo náhradních dílů jeho značky.

Tohle omezení ale včerejškem padlo a vlastníci či vykonavatelé práv nemají žádnou moc nad tím, co se do země doveze a co ne. Cíl je jasný a Rusko se za něj ani nestydí: „V souvislosti s narušením dosavadních dodavatelských řetězců zajistí paralelní dovoz nasycení domácího trhu produkty dováženými ze třetích zemí,” píše se ve zdůvodnění nového dekretu. Člověk nemusí raketový vědec, aby pochopil - EU či USA sice zakazují přímý vývoj třeba zmíněných Mercedesů do země, když si ale - znovu řekněme - Rádži Tamil rozjede svůj automobilový export-import, Mercedesy nakoupí kdekoli na světě a pak je doveze do Ruska, nezabrání tomu nikdo a nijak, pokud na sebe nebude příliš upozorňovat. Zvlášť když do Ruska vedou početné cesty skrze velké trhy jako Turecko nebo Čína, které proti největší zemi světa nijak agresivně nevystupují.

Samozřejmě nebude lehké takto dovézt do země srovnatelné množství aut, která se tam dosud prodávala, například přes 90 tisíc škodovek (jakkoli zrovna většiny z nich se dnes omezení netýkají) do Ruska stěží někdo dostane přes Rádžiho Tamila. Ale cesta to prostě je, není jediná a Rusům se teoreticky může podařit těmito kanály domácí poptávku saturovat i bez přízně západních zemí. Jen čas ukáže, do jaké míry to bude průchozí.

Takový Mercedes-Maybach třídy S je dnes v Rusku standardním způsobem neprodejný. Nový dekret ruské vlády ale otevírá cestu neoficiálnímu a pro západ nekontrolovatelnému dovozu. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Drom

Petr Miler

