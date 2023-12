Rusové začali prodávat novou vrcholnou verzi svého soupeře Škody Octavia, spoustu výkonu i výbavy nabízí citelně levněji před 6 hodinami | Petr Prokopec

Jak lidé na tuto novinku zareagují, ukáže jen čas, Rusové se ale přinejmenším nepřestávají snažit. Nově tak v hávu 4,8metrového Moskviče 6 nabídnou nejen hromadu praktičnosti, ale i 174 koní v kombinaci s maximem dostupné výbavy.

Když byste dnes chtěli vyrazit k dealerovi Škody pro novou Octavii, bez 620 tisíc Kč v kapse se ani nemusíte obtěžovat. To je základní cena českého bestselleru, která není ani trochu lidová a už vůbec za ni nemůžete očekávat mnoho muziky. Základem pro 4,7metrový vůz je totiž bídná výbava Active ve spojení s přeplňovanou jedna-pětkou se 150 koňmi pod kapotou. A jakkoli v základu Octavia nabízela i míň, za 620 tisíc korun člověk prostě čeká víc.

Škodovka v hávu Octavie víc nabídnout umí, také za to ale ještě víc žádá. Pořád nepříliš zajímavá plug-in hybridní jedna-čtyřka (204 koní) je k mání od 944 900 Kč, za verzi RS (245 koní) pak musíte dát nejméně 1 059 900 Kč. A pořád nemůžete čekat „plnou polní”, i za relativně tupé hlídání mrtvého úhlu chce škodovka dalších 14 tisíc navíc, další desetitísíce snadno rozprášíte za větší kola, hezčí laky, střešní okno, vyhřívání sedadel vzadu atd.

Z Česka a potažmo celé Evropy se tak stává velmi drahý automobilový kraj a je paradoxem, že i sankcemi trápené Rusko lze v tomto ohledu vnímat lépe. Dokládá to i nový Moskvič 6, který se aktuálně začal prodávat v nové vrcholné verzi Techno. K mání je s přeplňovanou jedna-pětkou naladěnou 174 koní, která doplňuje v nabídce slabší provedení téhož motoru se 136 kobylami. V jeho případě je pohon pohon předních kol spojen s automatem CVT, silnější varianta dostala 7stupňovou klasiku s hydrodynamickým měničem.

Dostupnější verze už se prodávají několik měsíců, ale pro rekapitulaci: Moskvič 6 se 136 koňmi a výbavou Comfort dnes začíná na 2 336 000 rublech, což je asi 585 tisíc korun. Za to nedostanete žádnou Octavii. Vyšší výbava Business je k mání od 2 536 000 RUB, což je asi 635 tisíc Kč, kdy za srovnatelnou cenu dostanete podstatně víc muziky, 174koňový motor pak může být váš od 2 686 000 RUB, to je asi 672 tisíc korun. Jediným srovnáním je tady po „šestku” zmíněná Octavia iV skoro za milion. Novinkou je ale až nabušená verze Techno dostupná jen s nejsilnějším motorem.

Ta se nyní začala prodávat od 3 116 000 rublů, což je už 780 tisíc korun, ovšem dostanete nejen 174koňové turbo s automatem, ale i vrcholnou verzi zahrnující mj. přední sedadla s elektrickým ovládáním, panoramatické střešní okno, 18palcová litá kola, elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru, hlídání mrtvého úhlu, hlavové airbagy i vzadu nebo všechna vyhřívaná sedadla. To schválně vypichujeme věci, které ani Octavia RS nemá ve standardu a budete potřebovat víc jak 1,1 milionu Kč, abyste tuhle nabídku vyrovnali.

Dodejme, že spoustu výbavy skýtá už úroveň Business, která nabízí digitální přístrojový štít, sadu kamer monitorujících okolí celého vozu, základní střešní okno nebo sedadlo řidiče ovládané elektricky. Za holobyt nicméně nemůžeme považovat ani níže položený stupeň Comfort, jehož součástí jsou vyhřívaná přední sedadla, multimédia se zpětnou kamerou a 10,4palcovým displejem či plnohodnotné LEDky. Většinu z těchto prvků Octavia v základu zdaleka nemá.

A pořád máte menší auto, neboť Moskvič 6 překonává mladoboleslavského soupeře i svými rozměry. Na délku mu naměříme 4 770 milimetrů, na šířku 1 820 mm, na výšku 1 492 mm, rozvor činí 2 770 mm a světlá výška 140 mm. Octavia tak vládne v jediném ohledu, a to v zavazadelníku, který zvládne pobrat 600 litrů. V případě Moskviče tu pak máme „jen“ 540 l, i to lze ovšem vnímat jako velkorysý prostor. Koneckonců jde o větší porci, než jakou vám nabídne třeba současné BMW řady 3, a to i v případě varianty Touring. Jak moc se obyčejní Rusové pro tohle auto poženou, ukáže jen čas, první dodávky Techna jsou očekávány zkraje roku 2024.

