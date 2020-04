S koupí nového auta počkejte, přijdou slevy až 50 procent, říká expert dnes | Petr Prokopec

Kam nyní svět ekonomicky směřuje, je tristní, má to ale i své světlé stránky. Pokud máte spadeno na koupi nového vozu, nejspíše brzy budete moci uzavřít obchod, o kterém se vám dříve ani nesnilo.

Veškeré světové dění v současné chvíli ovládá koronavirus, který do značné míry a v některých oborech zastavil téměř veškeré dění. Automobilový sektor mezi ně bezesporu patří, jakkoliv se nastalá situace liší zem od země. Nicméně ve většině případů stojí jak výroba, tak prodej. K uvolnění restrikcí by mělo dojít v řádu týdnů, nikdo ale zatím neví, co přesně se bude dít a co bude následovat. Jisté je ale jedno - jakmile se to stane, lidé se jistě nevydají houfně nakupovat nová auta. A to veškeré problémy jen umocní.

V reakci na tato očekávání automobilový expert Ferdinand Dudenhöffer naznačuje, že aby došlo k rozhýbání trhu, lze zakrátko očekávat slevy na nové vozy ve výši až 50 procent. Tedy alespoň v Německu, kde dealeři mají na skladech obrovské množství aut, které bude nutné prodat. Továrny začnou po uvolnění restrikcí chrlit nové vozy a budou tlačit dealery k jejich koupi.

Dudenhöffer proto předpokládá, že dojde na masivní zlevňování skladových zásob. Vychází přitom nejen ze současného vývoje, ale také z minulosti. Kupříkladu v roce 2017 došlo v Německu na zavedení obrovských environmentálních bonusů, díky nimž jste si nakonec mohli třeba Škodu Octavia či VW Passat koupit o 46 procent levněji, než bylo tou dobou obvyklé, s Golfem pak byla spojena 44procentní sleva. Nyní je však situace o poznání horší, neboť ve hře není ekologie, ale především ekonomická nejistota.

Tyto okolnosti dle automobilového experta nepovedou pouze ke zlevňování, ale rovněž k mnoha bankrotům. Na trh se tak rázem dostane řada aut za ceny, o jakých se nám dříve ani nesnilo. Znovu je však třeba dodat, že se tak stane především v případě značek, které prodávají auta z velké části v předem nakonfigurovaných variantách. Pokud jsou vyráběny hlavně na základě individuálních objednávek zákazníků, skladové zásoby dealerů budou menší a takové budou i slevy.

Ač se tedy momentálně výrobci i dealeři snaží tlačit prodeje přes internet a nabízí mnohdy i více než 30procentní slevy, a to již prakticky ve většině evropských zemí, dle Dudenhöffera by zákazníci měli vyčkat. „Duben bude měsícem, jaký jsme od druhé světové války ještě nezažili. A po krizi lidé nebudou mít peníze na koupi nových aut, ta stará budou řídit o tři roky déle, než by tomu bylo dříve.“ Bez enormních slev tedy v podstatě nebude automobilový průmysl moci dále pokračovat.

Právě to je důvod, proč návrat branže do normálu bude trvat mnohem déle než po globální ekonomické krizi v roce 2008. Dle Dudenhöffera se máme připravit minimálně na desetiletou obnovu průmyslu z recese, velké slevy tedy nejspíše nebudou krátkodobou záležitostí..

Nová auta se v Německu již dosud prodávala často i s více než 30procentní slevou. Díky koronaviru však mají být dle Ferdinanda Dudenhöffera zakrátko k dispozici i za méně než polovinu své někdejší ceny

Zdroje: Focus, Auto Bild

