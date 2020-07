S prodeji aut to jde znovu rychle z kopce, ani vyhlídky pro budoucnost nejsou růžové před 5 hodinami | Petr Prokopec

Někteří měli pocit, že když krátce po odeznění koronavirových omezení prodeje aut prudce vzrostly, jde o znak rychlého návratu do normálu. Nikoli, šlo jen o následek týdny zavřených showroomů, jak nyní připomínají čísla z USA.

Za sebou máme první polovinu roku, kterou opravdu razantně ovlivnil koronavirus a opatření spojená se snahami zamezit jeho šíření. Pandemie tak na několik týdnů uzavřela továrny i showroomy, což zejména v dubnu vedlo k extrémním propadům registrací. Záhy poté došlo obvykle k razantnímu růstu prodejů, někdy i nad úroveň loňských čísel, což některé vedlo k domněnce, že to špatné je již za námi. Je ale třeba si uvědomit, že čísla rychle vystřelila nahoru právě kvůli předchozím „neprodejům” a až další měsíce ukážou, na čem opravdu jsme. V USA, kde se nyní problémy s koronavirem vrací, v červnu žádná velká omezení obvykle nepanovala, přesto jsou výsledky vesměs mizerné.

Začneme ale u toho lepšího. Vůbec nejlepší výsledek je zatím spojen s Mazdou, která oznámila, že v červnu prodala o 10,9 procenta více nových aut než loni, a to přesto, že k dispozici měla pouze pětadvacet pracovních dní namísto loňských šestadvaceti. V rámci druhého čtvrtletí pak značka sice eviduje 17procentní propad, ovšem ten za první půlrok činí jen 7 procent. Stojí za tím ovšem hlavně zvýšený zájem o CX-9, jenž kopíruje i současný trend z USA, dle nějž nahoru jdou hlavně luxusní SUV a pick-upy. Zbytek portfolia vyjma Mazdy MX-5 totiž již mířil dolů.

Pokud si ovšem uvědomíme, že letošní výsledky srovnáváme hlavně s loňskem, kdy Mazda ve Státech evidovala výrazné propady, pak je vlastně zjevné, že ani tato automobilka nakonec nemá důvod k oslavám. I proto, že registrace šly nahoru také díky příchodu nového modelu CX-30. Aby se totiž značka dostala na předkoronavirovou úroveň, a tím je v tomto případě míněn rok 2018, bylo by zapotřebí aktuálně navyšovat prodeje spíše o desítky procent, a to každý měsíc.

Na něco takového lze ale ve Státech spíše zapomenout. Země totiž aktuálně hlásí nejvyšší denní přírůstky nakažených koronavirem od vypuknutí pandemie, přičemž má navíc před sebou oslavy Dne nezávislosti. Všeobecně se tedy očekává ještě větší šíření infekce, což sebou může přinést opětovné uzavírání čehokoli od továren po prodejny. Státy navíc obchází nejistota spojená s vysokou nezaměstnaností, a tak nelze očekávat, že by na nákup nového auta myslelo více lidí než dosud.

Mimo to je třeba vzpomenout na to, že právě odstartovaly letní prázdniny. Červenec a srpen přitom nikdy nebyly měsíci, kdy by prodeje stoupaly výše, a tak se nedá očekávat, by se situace mohla v nejbližší budoucnosti jakkoli zlepšit.

Ostatně stačí se podívat, jak si další automobilky mimo Mazdy v uplynulém kvartálu a červnu (každý reportuje výsledky jinak, za obě období jsou ale velmi podobné) vedly. Hyundai je za červen dole o 24 procent a za kvartál o 22 procent, Toyota za červen o 26,7 a za kvartál o 34,6, Volkswagen za kvartál o 29. Docela slušně si vedla Alfa Romeo, která za kvartál klesla o 21. Nicméně s Fiatem je již spojen 54procentní propad, s Jeepem 39procentní, s Cadillacem 35,9procentní, s Toyotou 34,6procentní a s Nissanem 49,5procentní. Dole je ovšem také Audi (-35 %) nebo BMW (-39,3 %).

Na některá data se ještě čeká, i Tesla, jejíž výsledky byly (jak také jinak) doprovázeny nárůstem hodnoty akcií z absurdní na ještě absurdnější, prodala celosvětově za první pololetí jen něco přes 160 tisíc aut a ke svému letošnímu cíli (500 tisíc aut za rok) tak potřebuje navýšit prodeje za druhé pololetí o více než 100 procent. To se zdá být za současného stavu zcela nemožné.

Při těchto zprávách není divu, že americká prognóza pro letošní rok již počítá pouze s 13 miliony prodaných aut, zatímco původně měly registrace narůst na 17 milionů vozů. Výrobci se pak ve svých předpovědích snaží zůstat optimističtí, ovšem i z jejich slov vyplývá, že plné ozdravení je v nedohlednu a bude záviset na aktuálním vývoji. Právě ten ale zvláště ve Státech momentálně velké naděje nevzbuzuje.

Lze přitom očekávat, že k podobnému vývoji dojde také v Evropě. Už jen proto, že lidé momentálně míří spíše na dovolené než do showroomů. Kromě toho vzrostl zájem o chaty a chalupy. V případě registrací tu ovšem máme jen zmínky o nižších pádech, než jaké přišly v dubnu. To ovšem znamená, že trh se až tak neozdravuje, ale nadále spíše skomírá.

Mazda je zatím jednou z mála automobilek, jejichž meziroční pád nebyl kvůli koronaviru až tak hrozivý. Ovšem vlastně jen proto, že značka na tom loni byla hůře než předloni. Foto: Mazda

Zdroj: Auto News@Twitter přes [https://jalopnik.com/it-ended-up-being-as-bad-as-we-thought-1844237940 Jalopnik]

