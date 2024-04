Sázka na elektrický pohon byla chyba, přiznává nový šéf Jeepu. „Poučili jsme se, benzin jsme měli nabídnout dřív,” říká včera | Petr Miler

/ Foto: Stellantis

Je to znovu opatrné diplomatické vyjádření na jednu stranu tvrdící, že Evropa není na elektrický pohon připravena, na tu druhou ale trvající na tom, že od roku 2030 stejně nic jiného nemá dostat. To nelze říci jedním dechem, přesto jde o průlom svého druhu.

Jsme přesvědčeni, že se strategie automobilek, které sází na elektrická auta v horizontu několika málo let sází prakticky vše, rozpadnou jako domeček z karet. Musel by se stát zázrak v podobě rychlého příchodu zásadně lepších baterií, protože ten se ale zatím ani nerýsuje, je krajně nepravděpodobné, že by se výrobcům s elektrickými auty podařilo tak rychle uspět. Technické a ekonomické limity budou nesmlouvavé.

Jsme navíc spolu některými kapacitami v oboru zajedno v tom, že i politický mandát tlačící výrobce tímto směrem bude zrušen dřív, než automobilky na takové limity narazí. Tržní realitu ostatně poznávají už nyní a skoro neuběhne den, aby ta či ona realističtěji uvažující firma nepřehodnotila své dosavadní záměry nebo aspoň nepřišla s kritickými komentáři. „Snížil se k tomu” i šéf Škody, trochu hrději na tuto vlnu naskočili šéf a majitel Astonu Martin. Teď se k nim přidal teprve koncem loňského roku jmenovaný ředitel Jeepu Antonio Filosa, který nedáno poskytl rozhovor řadě médií, mezi nimi i kolegům z Auto News. Jeho vyjádření jsou opět diplomatičtější, realitu z nich ale vycítíte snadno.

Filosa se v rozhovorech opakovaně vyjádřil k patáliím, které si Jeep užil s novým Avengerem, který měl být nejprve ryze elektrickým modelem, což jsme svého času mohutně kritizovali. Přesto takto přišel na trh, nezájem o něj ale do nabídky rychle dostal i spalovací verze, které navzdory omezené přítomnosti napříč kontinentem prodejně elektromobil totálně zdevastovaly a u nás je spalovací verze v úplně jiné prodejní dimenzi. Šéf značky to nemůže nevidět, a tak ani nezastírá, že rozhodnutí nabídnout tento vůz jen jako elektrický bylo chybné.

„Evropský trh jako celek nebyl připravený na pouze elektrický Avenger,” říká dnes Filosa. Ani další postup automobilky ale nebyl správný, neboť nabídla spalovací verzi příliš pozdě a v příliš omezené míře. „Měli jsme benzinové provedení poslat do prodeje dřív,” říká dnes, zejména to platí o klíčových trzích jako Itálie, Španělsko a Polsko, kde měly být k dispozici okamžitě. „Poučili jsme se z toho,” uvádí dnes beze snahy zastřít dřívější omyl značky.

To zní jako velké prozření, podobně jako šéf Škody ale ani Filosa nemá problém dopustit se protichůdných vyjádření v několika málo větách. Na jednu stranu hovoří o nutné flexibilitě v případě pohonů a možnost doplnění spalovacích verzí do nabídky, když si je trh vyžádá. Současně ale hovoří o tom, že firma „má jasnou strategii, která je součástí plánu Stellantis Dare Forward 2030, jenž požaduje, aby 50 procent prodejů v USA a 100 procent v Evropě bylo do roku 2030 plně elektrických. Tato dlouhodobá strategie se nemění”. Jaký to dává smysl? Pokud je elektrický Avenger problém v roce 2024 a prodejně masivně prohrává s benzinem, co se změní do roku 2030?

Ale bezprostřední budoucnost se vždy mění snáz než ta vzdálená, a tak se soustřeďme na ni. V té Jeep počítal s dalšími čistě elektrickými novinkami, ani ty ale nakonec elektrické být nemusí. Řeč je konkrétně o modelech Wagoneer S a Recon, které přijdou jako ryzí elektromobily, zůstat jimi ale skutečně nemusí. „Pustíme je do prodeje jako čistě elektrické, protože si myslíme, že existuje mnoho fanoušků Wagoneeru a Wrangleru, kteří na elektrifikaci hledí se zvědavostí. Ale pokud se objeví příležitost pro varianty se spalovacími pohony, musíme je vzít za pačesy, nebo to udělá někdo jiný,” říká realisticky Filosa.

Je to jistě zajímavý pohled do zákulisí, který v zásadě říká jedno - nikdo nakonec při běhu proti zdi nebude makat naplno až do samotného nárazu. Firmy nejsou sebevražedné instituce a buď se včas zbaví produktu, který je táhne ke dnu, nebo se zbaví toho, kdo tyto ke dnu stahující produkty slepě podporuje. Proto nakonec před vystřízlivěním z elektrického snu neunikne nikdo. Tedy nikdo z těch, kteří mají k dispozici alternativy. Jeep je má a zjevně je připraven jich využít.

Ze slov Antonia Filosy je zřejmé, že by rád udělal z Jeepu elektrickou značku, stejně tak je z nich ale zřejmé, že je připraven to vzdát, pokud to nebude schůdné. Ostatně někdejšího protežování elektrického Avengeru už otevřeně lituje, měl být také spalovací hned. Foto: Stellantis

Petr Miler

