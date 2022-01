Sébastien Loeb se po senzačním vítězství v Monte Carlu ve 47 letech může znovu vrátit do WRC před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: M-Sport Ford

Při vší úctě je třeba říci, že některé záběry s ním za volantem vypadají jako fotky z rallye historiků, ale to je nakonec na celé věci to nejvtipnější. Loeb je i ve svých 47 letech stále k neporažení a Ford chce, aby za něj jezdil dál.

Sébastien Loeb se o víkendu znovu zapsal do historie. V době, kdy by většina jeho souputníků byla už asi 10 let v závodnickém důchodu, dokázal jako nejstarší člověk v historii (navíc s nejstarší navigátorkou v historii) vyhrát podnik světového šampionátu v rallye a ještě si u toho střihnout salto, jak můžete vidět níže.

Nebyla to žádná náhoda, ale výsledek zřetelné řidičské dominance, při které mu zvládl sekundovat jen jeho krajan a jmenovec Ogier. Je zjevné, že je to „jeho” Toyota, kdo má pro letošek nejlepší auto, některý z jejích vozů vyhrál ve většině rychlostních zkoušek. Japonská automobilka ale nemá tradičně extrémně konzistentního Loeba, který vždy spojoval mimořádnou rychlost s mimořádnou spolehlivostí. Jeho vystoupení v Monte Carlu pro M-Sport Ford mělo být po jeho konci plného nasazení ve WRC v roce 2012 a údajném úplném konci v roce 2020 letos tím jediným, ale nemusí to tak skončit.

„Teď vedu světový šampionát,” řekl v Loeb v žertu na tiskové konferenci po dojetí Monte Carla, jedním dechem ale dodal, že v tuto chvíli skutečně neexistuje žádný plán na jeho další účast v šampionátu. Právě to by ale rád změnil Malcolm Wilson, majitel M-Sport Fordu, který už otevřeně touží po tom, aby se Loeb do WRC znovu vrátil.

„Opravdu bych byl rád, kdyby si střihl dalších pár kol,” řekl Wilson v rozhovoru pro Motosport.com. „Myslím, že se musí zapsat do historie jako sportovec nejvyšší úrovně. Je absolutně neuvěřitelné zvládnout v jeho věku vyhrát na tak vysoké úrovni v souboji s člověkem, který osmkrát vyhrál šampionát. Je to prostě pozoruhodné,” nešetřil chválou Wilson a dodal, že jeho návrat není vyloučený: „Existuje ta možnost. Je zde hodně věcí, které by se musely vyřešit, ale rádi bychom ho opět viděli v našem autě, zvláště po tom, co se stalo zde. Ale musíme počkat, co se stane v dalších týdnech.”

Richard Millener za tutéž stáj jako její manažer uvedl, že možnost pokračování ve spolupráci byla od začátku ve hře: „Celá věc byla postavena kolem této rallye, se kterou bychom začali. A na základě výsledku bychom viděli, co můžeme udělat dál. Zaškrtli jsme jedno políčko v celkovém shrnutí a začneme pracovat na tom, co by bylo možné zvládnout ve zbytku roku. Záleží to na Sebovi a spoustě věcí. (...) Má našlapaný kalendář, ale uvidíme, ve WRC nikdy nevíte,” řekl Millener naznačujíc, že pro Loeba by mohla být tato možnost lákavější než účast v jiných seriálech, přece jen je to duší závodník.

My bychom se za jeho častější účast jistě nezlobili. Podle průběhu letošního Monte Carla v tuto chvíli evidentně neexistuje nikdo jiný, kdo by dokázal s jiným autem než Toyotou skutečně konkurovat Sébastienu Ogierovi.

Seb Loeb letos v Monte Carlu dokázal, že věk je jen číslo na papíře. Foto: M-Sport Ford



Po vítězství si dokonce střihl vítězné salto, jak můžete vidět na záběrech níže. Foto: M-Sport Ford

Zdroj: Motorsport.com

Petr Miler

