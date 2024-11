Šéf BMW se ostře obul do zákazu spalovacích aut ze strany EU: „Autoprůmysl po něm bude poloviční,” říká a vysmívá se VW včera | Petr Miler

/ Foto: BMW

Nejspíš poslední soudný člověk mezi generálními řediteli evropských automobilek nechce zůstat potichu a dál varuje před tím, co přinese pokus řídit místní automobilový trh z Bruselu. Nepřímo se pak vysmál zjevnému pokrytectví a strategické mizérii konkurenčního Volkswagenu.

Na současném fungování zejména evropského automobilového průmyslu lze kritizovat kdejaký dílčí aspekt, honit kočku za ocas ale nemá smysl. Naprostá většina problémů aut, která si dnes můžete koupit, vychází z jednoho prostého důvodu - téměř všechny masovější automobilky přestaly dělat byznys, přestaly usilovat o to, aby nabídly zákazníkům to, co opravdu chtějí, co je bude těšit, za co budou chtít dát peníze. Jednoduše je přestaly zajímat termíny jako „trh”, „poptávka”, „spokojený zákazník” nebo „hodnota za peníze”. Začaly pouze vyhovovat normovaným požadavkům tak, jak nedávno popsal bývalý šéf Porsche, a doufaly, že jim to k úspěchu bude stačit. Byl to zoufale špatný nápad, přesto se dnes málokdo chová jinak.

Je pak úplně jedno, kam se z tohoto bodu podíváte okolo sebe, téměř vše je následkem či průvodním jevem tohoto jednání. Proč má vaše auto milion věcí, které jste nechtěli, proč si nemůžete vybrat řešení, které jste chtěli, proč končí žádoucí modely, proč přichází nikým nevyžádané vozy, proč se téměř veškerá pozornost věnuje autům, která prakticky nikdo nechce, proč jsou automobilová média stále více odtržená od reality...

Zejména o posledních dvou bodech bychom mohli dlouze vyprávět, jakkoli je to následek velmi nepřímý. Založte si dnes sebenesmyslnější a sebeméně sledované médium, které bude lichotit elektrickým autům, a automobilky u vás utratí majlant, i když jim to neprodá ani auto. A to ani kdyby náhodou mohlo, protože to bude mít téměř nulový dosah. Bude to jen odměna za vstřícnost k tomu, k čemu jsou vstřícné ony, bude to ryze ideologická preference. Provozujte médium, které sledují miliony lidí, ale zachovává si kritickou rozvážnost, takže elektromobilům logicky nepochlebuje, a většina automobilek u vás neutratí nic. A to i když reklama na takovém místě by jim prodala mnohem víc aut jakéhokoli typu už proto, že jej nečtou jen jen takoví nebo onací, má reálný dosah a reklama je pořád hlavně reklama. Ale to nikoho nezajímá, nejste ideologicky na stejné vlně, a tak budete trestáni. Ve výsledku tak, že automobilka bude trestat sama sebe vyhazováním peněz za nefunkční propagaci, která jim z oněch elektrických aut stejně neprodá nic. To je byznys? To je přece výsměch.

Ctít je tedy třeba každého, kdo v tomto prostředí velmi nepřátelském ke komukoli, kdo nedrží ústa a krok, zůstává sám sebou, kdo se dál snaží dělat primárně byznys a jen neskáče tak, jak politika píská. Šéf BMW Oliver Zipse patří mezi ně a v poslední době znovu přiostřuje svou rétoriku. Teprve nedávno nezvykle velebil diesely vedle elektrických pohonů, samozřejmě v adekvátních případech, nyní si pustil ústa na špacír na kongresu pořádaném německým magazínem Automobilwoche, jak shrnuje tamní Merkur. A kritický byl tentokrát nejen k EU, ale nepřímo i ke konkurenčnímu VW.

Podle Zipseho bylo stanovení pevného termínu konce spalovacích motorů i zavedení krutých mechanismů EU vedoucích prakticky k témuž omylem, který nebere v potaz ani podmínky na trhu, ani realitu technického vývoje. To jsou přesně ty dva klíčové aspekty, o kterých léta hovoříme my. A bez kterých se nepůjde hnout - nemůžete postavit elektrickou revoluci kolem půltunových baterek z laptopů, které odpovídají 20kilové nádrži nafty, koupíte je za statisíce, doplňujete je věčnost a nezřídka je za jednotky let můžete vyhodit. V takovém momentě nemůžete čekat ani to, že zákazníci začnou na vaše auta stát fronty, však proč by měli?

Místo pevných dat tak Zipse žádá flexibilitu podporující inovace. Pokud EU bude trvat na svých absurdních cílech, nikdo není schopen dohlédnout reálné ekonomické škody - podle něj by automobilový průmysl v EU mohl být po zavedení úplného zákazu spalovacích aut „jen poloviční”. Navíc znovu varuje přes nekonkurenceschopností automobilové Evropy ve světovém měřítku, neboť podobné cíle si žádný jiný významný světový region jednoduše nestanovil, popř. je brzy zase zruší.

Šéf BMW dále varuje před tím, že jakékoli tvrdé cíle činí Evropu zranitelnou i jinak: „Pokud vše nasměrujete k jednomu jedinému datu, pak činíte průmysl vydíratelným,” říká hlavně v souvislosti s omezenou dostupností vzácných materiálů. Pokud tedy emise CO2 mají být snižovány, pak postupně, přirozeně, nenásilně, ne sázkou všech na jednu kartu ve stejný moment. A to i když je vše předem známo.

V této souvislosti si nepřímo rýpl do VW, který roky horoval jen za elektrickou mobilitu a div i nás neumlátil svou agresivitou na tomto poli. Nakonec ale sám žádá odklad platnosti další fáze emisních cílů. „Limity jsou známé už pět let,” říká Zipse s tím, že po celých pět let VW horoval za jejich dodržení a odporoval Zipseho kritice, teď se ale najednou přidává k němu, když vidí, že jeho podíl elektromobilů na celkových prodejích v EU okolo 13 procent je asi poloviční ve srovnání s tím, čeho by měl dosáhnout příští rok. Pro Zipseho pak ztrácí důvěryhodnost ti, kteří se takto snaží kompenzovat vlastní problémy s poptávkou po podobných autech. Však co teď lze VW věřit, když se otáčí podle toho, jak pro něj zrovna fouká vítr?

To jsou všechno skoro svatá slova, ale bude se jimi někdo řídit? Pochybujeme. Bohužel tmu nevěříme, ale rádi se budeme mýlit.

Zůstanu svůj, to musí být nejoblíbenější píseň šéfa BMW Olivera Zipseho. A díky bohu za to, ostatní jako by dávno ztratili rozum. Foto: BMW

Zdroj: Merkur

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.