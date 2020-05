Šéf FIA varuje před rozvratem celého světa motorsportu, může mu to ale i prospět před 5 hodinami | Petr Prokopec

Jean Todt nepřehání, když v reakci na současnou situaci očekává odchod týmů, výrobců i sponzorů. Zabránit tomu nejspíše nepůjde, na konci všeho ale může být návrat ke kořenům.

V roce 2008 se svět aut nenávratně změnil. Globální ekonomická krize razantním způsobem přiškrtila rozpočty prakticky všech firem, nikoliv pouze automobilek. Výsledkem byly úspory ve všech možných oblastech, nejvíce však byl zasažen motorsport. Honda, Toyota a BMW opustily Formuli 1, zatímco Suzuki a Subaru se stáhly z WRC. Opravdu radikálně pak zareagoval Peugeot, jenž dokonce oznámil odchod z vytrvalostních závodů v průběhu testování prototypu LMP1. Až na Hondu se nikdo nevrátil, Japonci navíc do F1 znovu zamířili jen jako dodavatelé motorů.

Nyní tu máme krizi způsobenou koronavirem, která automobilovou branži zasahuje ještě daleko více než někdejší kolaps amerického bankovního sektoru. Kromě toho je třeba připomenout, že svět se nemalou měrou proměnil a více než kdy dříve je důraz kladen na udržitelnou budoucnost. To si vyžádalo obrovské investice do alternativního pohonu, stejně jako se automobilky začínají věnovat spíše sériím typu Formule E.

Z těchto důvodů má prezident FIA Jean Todt obavy, že motorsport dostane ránu, ze které se již nevzpamatuje. „Nemyslím si, že zachování závodních programů bude pro automobilky prioritou. Naopak jsem si jist, že některé týmy, dodavatelé a výrobci své záměry přehodnotí. A dost možná je budou muset zastavit,“ uvedl Todt pro magazín světové automobilové federace. Přitom dodal, že FIA se nyní musí snažit o přežití týmů více než kdy dříve.

„Je třeba, abychom začali naslouchat každému. Nyní je na místě skromnost. I když motorsport milujeme, pro společnost není životně důležitý. Je proto třeba zajistit, že do budoucna učiníme ty správné krok a chytrá rozhodnutí. Ve skutečnosti si myslím, že je potřeba popřemýšlet o kompletní změně přístupu k automobilovému závodění. Měli bychom začít mluvit o něčem podobném, jako byla tzv. Nová dohoda, která přišla v Americe po Velké hospodářské krizi,“ popisuje aktuální těžkosti dále Todt.

Otázkou nicméně je, jak by onen nový přístup měl vůbec vypadat. Následky koronavirové pandemie většinu lidí ještě ani nezasáhly, nicméně to je pouze klid před bouří. Očekávat tedy lze změny nálad ve společnosti, která rozhodně nebude pozitivně hledět na ty firmy, které utrácí miliony v oboru, který, jak potvrdil Todt, není pro lidstvo životně důležitý. Nejde přitom pouze o samotné automobilky, ale rovněž o jejich sponzory. To však znamená, že motorsport přijde o nemalé peníze.

Je přitom třeba si uvědomit, že závodní svět se po finanční krizi z roku 2008 dodnes pořádně nevzpamatoval. Šampionát WEC v rámci vrcholné kategorie LMP1 počítá už jen s Toyotou, která je vedle Fordu a Hyundai činná rovněž ve WRC. V případě Porsche, Ferrari či Astonu Martin je možné počítat s aktivitami ještě v kategorii GTE, tím nicméně zapojení automobilek na vyšší úrovni končí. Zbývá tak jen ta lokální, což ale velmi pravděpodobně bude oblast, na kterou se úsporné programy zaměří nyní.

Je tedy skutečně možné, že motorsport čekají největší změny od chvíle, kdy lidstvo začalo závodit. To ale ve výsledku nemusí být jen na škodu. Motorsport se může znovu stát levnějším i osobitějším, tedy takovým, jakým už opravdu dlouho není.

Jean Todt má obavy, že koronavirus nenávratně změní svět motorsportu. To je velmi reálné, ve výsledku ale nemusí jít o změnu k horšímu

Zdroj: FIA

Petr Prokopec