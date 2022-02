Šéf Koenigseggu promluvil o budoucnosti elektrických aut. Ač jim fandí, neřešitelné problémy nezastírá před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Koenigsegg

„Fantomas světa aut” rozhodně nepatří mezi ty, kteří by se při vyřčení slova „elektromobil” stavěli na zadní. Současně ale rázně odmítá pohádku o budoucím zlevnění takových aut, jejich nebetyčné čistotě a další přetvářky, které jejich postupné nařizování provází.

Švédskou automobilku Koenigsegg má nejspíše každý zafixovanou jako výrobce jedněch z nejrychlejších aut světa. Potvrzuje to ostatně spousta rekordů, kdy za všechny můžeme zmínit ten poslední - v září roku 2019 zvládl model Regera zrychlit z klidu na 400 km/h a následně zase zcela zastavit za pouhých 31,49 sekundy. O něčem takovém si může nechat zdát i Bugatti, přičemž Švédové nepřekonali ani tak automobilku z Molsheimu, nýbrž sami sebe. Předchozí rekord v dané disciplíně totiž v roce 2017 stanovila Agera RS, která potřebovala o 1,8 sekundy více.

Agera je součástí předchozí éry značky, Regera již spadá do té nové, která není spojena čistě se spalovacími motory, nýbrž také s elektrifikací. O pohon se totiž sice primárně stará stejně jako u postaršího modelu pětilitrový osmiválec, ten nicméně přichází ke slovu až poté, co vůz překročí metu 48 km/h. Do té doby roztáčí kola dva elektromotory, které doplňuje baterie o kapacitě jen 4,5 kWh. Jak nicméně na novém videu uvádí šéf značky Christian von Koenigsegg, její předností je nízká hmotnost.

Von Koenigsegg zjevně není odpůrce elektrifikace, na rozdíl od většiny politiků či aktivistů k ní ovšem přistupuje se zdravým rozumem. Ač je tedy pln nadějí, nejbližší budoucnost vidí jako značně problematickou a některé potíže elektromobilů za neřešitelné. Tedy za předpokladu, že nedojde na velký průlom, který by byl spojen hlavně s bateriemi. Na něco takového se ale čeká už století a je nepravděpodobné, že by se v následujících letech něco změnilo. Ani baterie s tuhým elektrolytem, jejichž prototypy šéf Koenigseggu již viděl, nedorazí v jakkoli brzkém termínu a ani ty neřeší problém nízké energetické hustoty.

Ten trápí i současné Lithium-iontové baterie, třebaže se podle šéfa švédské automobilky každý rok zlepšují o zhruba 5 procent v řadě dílčích ohledů. Co je však dle von Koenigsegga hlavním problém, je jejich značně neekologická a drahá výroba. Zrovna v tomto ohledu se ale podle něj na lepší časy neblýská a některými malované zlevnění elektromobilů pro budoucnost je podle holohlavého Švéda zcela nereálné. Elektrickým směrem dnes míří kdekdo a poptávka po nezbytných surovinách už nyní převyšuje nabídku a během pár let bude leda hůř.

Von Koenigsegg tak naznačuje, že v příštích deseti letech se ceny elektrických aut ještě zvýší. Tím vlastně jen potvrzuje, že politický tlak spojený s konkrétními daty je zcela nesmyslný. Budoucnost je totiž spojena s velkým množstvím otázek, na které dnes nikdo nemá přesné odpovědi. Lze tedy vytyčit obecné mantinely, ve kterých se branže má pohybovat, ovšem nikoli konkrétní technická řešení a pevné časové termíny, jinak hrozí ekonomický kolaps.

I šéf švédské automobilky totiž vidí značné nedostatky v infrastruktuře, kvůli čemuž je elektromobilita zatím jen pro bohaté, kteří mají vlastní dům a mohou si tak dopřát domácí nabíječku. Lidé žijící v bytech ovšem zkrátka musí počkat, než bude vybudována dostatečná infrastruktura. Řešením podle něj není síť stanic na výměny baterií, neboť akumulátory nejsou unifikované. Daný princip tak bude vyhovovat spíše taxikářským firmám užívajícím tatáž auta.

Je na každý pád zajímavé sledovat, jak i očividný fanoušek elektrického pohonu dokáže hovořit o spoustě problémů bez růžových či spíše zelených brýlí na očích. Celý rozhovor švédské mutace magazínu Auto Motor und Sport s Christianem von K. si případně můžete pustit níže.

Koenigsegg Regera dostal baterie, které i při nízké hmotnosti dokážou výrazně navýšit výkon vozu. Ve srovnání s těmi konvenčními jsou však dvacetkrát dražší. A nelze čekat, že by se podobná řešení dostala v dohledné době do běžných aut, ceny akumulátorů i elektromobilů dle šéfa Koenigsegg v následujících letech jen poroste. Foto: Koenigsegg

Zdroj: Auto Motor und Sport@YouTube

