Šéf největšího výrobce promluvil o dalším vývoji krize s čipy, všem ztuhl úsměv na rtech včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Po všech odkladech a nepřesných avízech zlepšení situace už jsme nečekali nic dobrého, když ale čipy chybí už i výrobcům strojů, které jsou potřeba na produkci čipů, víte, že je opravdu zle.

„Čipy máte? A mohla bych je vidět?“ Parafráze jedné z kultovních hlášek, které zazněly v legendární české komedii Kulový blesk, docela věrně popisuje situaci, která zachvátila automobilový svět. V důsledku narušených dodavatelských řetězců, za čímž stojí nepřímé dopady pandemie koronaviru, jež nyní umocňuje situace okolo Ruska a Ukrajiny, totiž automobilky odstavují jednu montážní linku za druhou. Již dávno se nevyplatí montovat jen zčásti dokončená auta, neboť firemní parkoviště jsou plná a pomalu nejžádanější komponent historie je stále v nedohlednu.

V tomto ohledu nemá pro automobilky ani trochu dobrou zprávu Pat Gelsinger, šéf společnosti Intel, která je co do obratu největším výrobcem čipových sad na světě. Ten promluvil s americkými médii o dalším vývoji a i pesimisty nepříjemně překvapil. Dle něj totiž úleva nepřijde ani v příštím roce, místo toho budou problémy trvat i v tom přespříštím. Nepomůže přitom ani stavba nových hal či zcela nových továren, neboť čipy zkrátka začínají chybět úplně všude. Podle Gelsingera už je nemají ani výrobci strojů potřebných na výrobu čipů. Ti pak následně nemohou zásobovat své odběratele, tedy výrobce čipů, kteří nemají jak uspokojit ty své, tedy automobilky.

Svět se tak dostal do začarovaného kruhu, ze kterého se bude složitě dostávat. Zvláště poté, co Čínu zasáhla nová vlna koronaviru, které se tamní vláda dále staví politikou nulové tolerance. Celá města tak putovala do uzávěr, kvůli čemuž čínské firmy během letošního prvního kvartálu vyrobily o čtyři procenta méně čipů než ve stejném období loňského roku. K tomu všemu je navíc třeba připočíst stále větší podíl elektromobilů na celkových registracích, což situaci nezlepšuje, nýbrž naopak - na bateriová auta je totiž třeba čipů daleko více než na ta spalovací.

„Věříme, že s nedostatkem čipů se budeme potýkat i v roce 2024, nikoliv jen v roce 2023, jak jsme původně předpokládali. Výpadky totiž nyní zasáhly i branži s vybavením továren, načež navyšování výroby bude mnohem náročnější,“ sdělil Gelsinger. Jeho slova přitom rozhodně neslyší rádi zástupci společností Infineon a Bosch, které patří mezi největší dodavatele automobilek. A jelikož ty zásobují prakticky vším možným od řídicích jednotek motoru až po jednotky klimatizací, nemají z nich radost ani výrobci aut.

Jak se tedy zdá, rekordy ve výrobě aut z let 2017 a 2018, kdy pokaždé vzniklo zhruba 97 milionů vozů, hned tak nebudou překonány, pokud vůbec. Předloni totiž produkce klesla na 78 milionů, aby se loni jen lehce navýšila na 80 milionů. A pokud si uvědomíme, že za první čtyři letošní měsíce bylo vyrobeno zhruba 27 milionů automobilů, pak začíná být jisté, že lépe než loni na tom automobilky nebudou. Do jisté míry je to ale pro ně i výhoda, neboť při takovém nedostatku pomalu za chvíli nebude problém prodat cokoliv a za jakoukoliv cenu.

Jen na pouhé dobíjení potřebuje VW ID.3 hned padesát čipů, což před pár lety stačilo modelu Golf naprosto na vše. I to je důvod, proč je čipů momentálně takový nedostatek. Problémy navíc mají výrobce trápit i v roce 2024. Foto: Volkswagen

Zdroj: CNBC

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.