Šéf Renaultu nepochopitelně otočil. Teď před elektromobily varuje, už je ani nepovažuje za čisté před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Opravdu nevíme, čemu máme věřit. Na jednu stranu francouzská automobilka hlásá, že se spalovacími auty skončí o mnoho let dříve, než je EU chce zakázat, teď ovšem její šéf varuje před podobným předčasným „přepnutím”. Smysl to nedává žádný, co ho ale dnes dává?

V posledních letech neděláme pomalu nic jiného, než varujeme před unáhlenými sázkami na jedinou kartu. Politici se totiž zhlédli v elektromobilech, které považují za jediný udržitelný pohon budoucnosti. Výrobci jim v tom počátku neodporovali a nechali ekonomicky, ekologicky i technicky nesmyslné tlaky zajít tak daleko, až jim nezbývá, než tyto záměry podporovat. Už do elektrických aut investovali takové peníze, že budou rádi, když je někomu prodají, ať už jakkoli.

Některé automobilky ale zachází ještě dál. Není dnes neobvyklé, když ta či ona značka hlásá, že za pár let nebude vyvíjet nebo dokonce nabízet nic jiného než bateriová auta, přestože přirozený zájem zákazníků o elektromobily je velmi malá, ceny vysoké, přínosy diskutabilní, použitelnost mizerná a řešení pro jejich největší nedostatky neexistuje a žádné se ani nerýsuje.

Přerozdělování peněz s nimi spojené dnes pro dostatečné prodeje stačí a výrobci zřejmě mají pocit, že podobné modely mohou fungovat ad infinitum. Nemohou, v jednu chvíli budou muset elektromobily zaujmout jen svými schopnostmi, což bez příchodu přelomového řešení zejména akumulátorů, na které se čeká už přes 100 let, není reálné. Výrobci tomu ale z nějakého důvodu věří a nic než elektromobily vám nenabídnou, i kdybyste se postavili na hlavu. Tomu se říká uspokojování potřeb zákazníků, verze 2022.

Takovou cestou jde i Renault, který v lednu oznámil, že v roce 2030 ukončí prodej jakýchkoli jiných než elektrických aut. Reagovali jsme na to tehdy velmi kriticky, označili jsme to za hloupost, prázdný marketing nebo kolektivní nevědomí. A nemohli jsme si vybrat, čemu je to blíž. Však koho vůbec zaujme, když v roce 2022 oznámíte lidem, že asi 98,8 % z nich neprodáte auto, které žádají? Jak je ale vidno, absurditám tím nebyl konec.

Ten samý šéf Renaultu, ten samý Luca de Meo o pouhé čtyři měsíce později dramaticky otočil. Na jednu stranu tedy uvedl, že francouzská automobilka zůstává elektromobilům oddána, současně ale zaujal velmi kritický postoj k jejich nařizování. Poté, co se je sám rozhodl nařizovat.

„Pokud se podíváte na veškerá data, je zjevné, že prodeje spalovacích aut, mezi něž patří i hybridy, ještě nedosáhly svého vrcholu. Je přitom třeba zvážit veškeré okolnosti týkající se sociální, finanční a ekologické perspektivy. Vše souvisí s bateriemi, které jsou dobré pro 85 % veškerého provozu auta, ne však pro dvě tři delší cesty ročně. A to od nich lidi odhání pryč,“ řekl de Meo, kterému nejspíše někdo na setkání špiček automobilového průmyslu Future of the Car, který pořádá magazín Financial Times, píchl sérum pravdy.

Dle šéfa Renaultu platí, že pokud by došlo k zákazu spalovacích aut předčasně, neutrpěla by tím pouze ekonomika, ale také životní prostředí. „Mimo to jsou tu ještě emise CO2 korespondující s celým životním cyklem elektromobilu, což je oblast tak trochu zahalená mlhou. Faktem však je, že některá alternativní paliva či hybridy mohou být za jistých okolností čistější než elektromobily,“ říká dále de Meo, a nám z toho čelist padá až na zem.

Vážně nevíme, co si o tom myslet. Když někdo v lednu říká, že spalovací motory sám přestane prodávat o pět let dříve, než k tomu byť jen teoreticky může dojít z vůle EU, a v květnu před nařizováním elektromobilů varuje, nepřijde nám to normální. A co více, de Meo uvedl i to, že francouzská automobilka letos představí zcela nový hybridní agregát, který má v rámci efektivity strčit veškeré existující jednotky včetně dieselů do kapsy. Tím má být jasně dokázáno, jaký potenciál se ve spalovacích motorech skrývá.

Jak se tedy zdá, automobilovou branži zachvátila schizofrenie. Ostatně za elektromobily opakovaně brojí a následně se proti nim staví i Carlos Tavares, šéf koncernu Stellantis. Obdivná slova jsou tak nejspíše míněna pouze pro politiky, zatímco ta reálná míří k zákazníkům. Co z toho je upřímné a co je jen přetvářka, si můžete zkusit tipnout sami.

V žádném případě ale prosím nevěřte tomu, že jen politici jsou ti špatní a výrobci bojují za zdravý rozum. Kdyby tomu tak skutečně bylo, ozvali by se proti plánům na nařízení elektroaut už dávno, žádný ze zmíněných argumentů není nový. V zárodcích šlo dnes realizovaným snahám o poroučení větru a dešti zabránit docela snadno, teď už je na stejném Titanicu příliš mnoho na to, aby bylo snadné zastavit jej dříve, než se potopí.

Renault až dosud patřil mezi absolutní zastánce elektromobility, v Evropě koneckonců za pár let nechtěl ani nic jiného nabízet. Teď ale šéf značky před tím samým varuje. Možná to i myslí vážně, nevěřili bychom ale tomu, že reálně dělá něco pro to, aby k tomu nedošlo. Foto: Renault

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.