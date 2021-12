Šéf Škody u firmy končí už po roce a čtvrt, dopadly na něj rozsáhlé změny ve vedení VW Group před 2 hodinami | Petr Prokopec

Mnozí si pořádně ani nestačili zvyknout na to, že Bernhard Maier opustil vedení mladoboleslavské automobilky a už je tu další změna. VW se ocitá v chaosu, který si sám navodil extrémním tlakem na elektromobilitu, pro šéfa Škody to ale znamená posun vzhůru.

Pod Herbertem Diessem se zejména v posledních týdnech houpalo ředitelské křeslo. Šéf koncernu VW totiž začal ve firmě provádět tolik změn vycházejících v prvé řadě z politické vůle, že se toho zalekla i dozorčí rada. Ta jej ale nakonec neodvolala, místo toho jen omezila některé jeho pravomoci. V souladu s tím došlo na mnohá škatulata, která se týkají i Škody. Její současný šéf Thomas Schäfer, který se daného postu chopil teprve loni v srpnu, totiž míří do čela Volkswagenu, kde nahradí Ralfa Brandstättera. Právě na jeho bedra přitom míří část pravomocí, kterými dosud disponoval Diess.

Schäfer přitom Škodu opustí již na sklonku prvního kvartálu příštího roku, neboť od 1. dubna bude zastávat funkci provozního ředitele VW jako značky. Od 1. července se pak stane šéfem a členem představenstva. Brandstätter pro změnu od srpna příštího roku bude mít na povel veškeré aktivity Volkswagenu týkající se osobních aut a také jeho čínskou divizi, což byla dosud Diessova práce. Ten zároveň již nebude dozorovat ani celokoncernový prodej, místo něj totiž daný post přebírá žena, Hildegard Wormann. Ta svého času pracovala pro BMW, stejně jako Diess.

Koncernový šéf přitom musí změnit i manažerský styl, který byl na správní radu až příliš agresivní, zejména ve spojení s elektromobilitou. I proto došlo na omezení jeho role v rámci každodenní operativy. Místo toho by se do budoucna, respektive minimálně do roku 2025, kdy mu vyprší mandát, měl věnovat hlavně strategickým rozhodnutím. Vše ale bude muset daleko více konzultovat s ostatními členy vedení. Souběžně s tím pak nově povede i divizi Cariad vyvíjející firemní software, což dosud byla práce šéfa Audi Markuse Duesmanna.

Změny tím nekončí, neboť nově je součástí koncernu Hauke Stars, která dostane na povel vývoj digitálních technologií. Dosud přitom pracovala pro firmy jako ThyssenKrupp či Hewlett Packard nebo pro Deutsche Börse. Dalším nováčkem je Manfred Döss, jenž se namísto Hiltrudy Werner bude starat o právní záležitosti koncernu. VW Group tedy zasáhlo menší zemětřesení, které má pomoci vyřešit chaos, který ve firmě nastává kvůli poptávkou nevynuceným změnám. Firma si pochopitelně od změn slibuje jen pozitiva: „Musíme zajistit, abychom měli pro danou práci ty správné lidi,“ uvedl předseda dozorčí rady Hans Dieter Pötsch.

Novinky tím nicméně nekončí. Koncernové vedení totiž částečně odhalilo i pozměněný pětiletý plán, jenž počítá s rozsáhlými investicemi hlavně do evropských továren. Ty totiž mají být lépe uzpůsobeny elektromobilům, s přechodem na elektrický pohon tedy VW Group neotálí ani nadále. Ostatně vyrábět taková auta chce i ve Wolfsburgu, kde má navíc vzniknout nové vývojové centrum. Celkově by přitom tato modernizace měla koncern stát 159 miliard Eur (cca 4,041 bilionů korun).

V důsledku toho je tedy propouštění zaměstnanců stále ve hře, nicméně nikoli jen kvůli elektrifikaci. V rámci přebudování továren dostane totiž větší slovo robotizace a automatizace. Konkrétní informace ale zatím vedení ven nepustilo, jakkoli dodává, že zveřejněny budou v rámci týdnů.

Thomas Schäfer si ředitelského křesla ve Škodě příliš neužil. Do čela mladoboleslavské automobilky nastoupil loni v srpnu, od dubna příštího roku ale jíž povede Volkswagen.

