Šéf Toyoty varuje, že uměle vynucený rozmach elektromobilů nevratně připraví miliony lidí o práci před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

A není to tak, že by to byl projev vyšší efektivity fungování celého sektoru, ale úplného opaku. I proto zůstává věrný myšlence nejít proti zájmům zákazníků, o univerzální podpoře si ovšem dál může nechat jen zdát.

Musím říci, že některé internetové diskuze mě baví, jakkoli bych při pohledu na názory některých lidí měl spíš plakat. Pár takových příspěvků se týká i nejnovějšího prohlášení šéfa Toyoty, Akio Toyody. Ten podle Reuters uvedl, že „v Japonsku pracuje v automobilovém průmyslu 5,5 milionu lidí. Mezi nimi jsou i tací, kteří se již velmi dlouho věnují motorům. Pokud se ale elektromobily stanou jedinou volbou, a to i pro naše dodavatele, pak tito lidé přijdou o práci“.

Nejde ale jen o to, jak jsme ostatně mnohokrát zmiňovali. Tlak na nabízení nechtěného zboží způsobí značnou nerovnováhu na trhu, které jsme už dnes svědky. A přinese další propouštění kvůli omezování výroby a/nebo (obojí se v menší míře může dít současně) zatěžování automobilek dodatečnými náklady či zápornými maržemi. Nic dobrého nečekají ani někdejší nadšení podporovatelé elektrických aut.

Co na to říkají internetoví odborníci? Jednak připomínají, že už v minulosti musel Toyoda čelit některým akcionářům, dle kterých nebyla japonská automobilka dostatečně zelená, a tak by stejným směrem neměl pokračovat. Což je vskutku fascinující argument, neboť Toyota je dnes tak úspěšná právě díky tomu, že si Akio stál za svým a racionální postoje si dokázal obhájit. A dá se předpokládat, že dnes jsou mu jeho někdejší kritici vděční, tedy pokud sledují efektivitu své investice a ne ideologii.

Prodeje elektromobilů totiž navzdory veškeré podpoře naráží na své limity prakticky na všech klíčových trzích s výjimkou Číny. Tam ovšem panuje velmi specifická situace a nedaří se tam s elektrickými modely žádnému ze zahraničních výrobců s výjimkou Tesly. Když tyto dvě entity vypustíme, pomalu není o čem mluvit, neexistuje tu žádný masivní reálný trh, který by někomu unikal, jen uměle vyvolaná poptávka, kterou někteří úspěšněji a jiní méně úspěšně uspokojují. Se spalovacími auty si lze velmi dobře vystačit a nedělat si hlavu se ztrátovými aktivitami kolem prodeje elektrických aut. Toyota už dříve správně identifikovala, že levnější bude zaplatit pokuty za neplnění emisních cílů než vyhazovat peníze za nechtěné elektromobily.

Proto Toyoda před protežováním elektromobility dál varuje. Většina světa ji totiž zkrátka nechce či si ji nemůže dovolit, koneckonců dosavadní růst třeba v Evropě byl dán hlavně přerozdělováním všeho druhu a dalšími umělými podporami bateriových aut. Kdybyste je všechny zrušili, prodeje se vrátí k minimálním hodnotám.

Diskutující dále zmiňují, že svého času parní lokomotivy taktéž přešly na naftu či elektřinu a nikdo nevolal po zachování míst topičů. Jenže to byl přechod evoluční, ne nikým vynucený. Navíc o kolik lidí asi šlo, když třeba v roce 2017 bylo na celém světě něco málo přes 100 tisíc lokomotiv? Rozhodně tedy nešlo o miliony zaměstnanců v jediné zemi. Globální dopad současného politického tlaku je oproti enormní a má nedozírné sekundární negativní dopady výměnou za žádný hmatatelný prospěch.

Zajímavá je pak ostatně zmínka o tom, kterak Toyota lpěním na spalovací technice podporuje islámské fanatiky. Dělat by tedy měla co? Cpát peníze hlavně oné Číně, kde probíhá prakticky veškerá rafinace vzácných kovů, bez kterých se baterie neobejdou? Vždyť v té chvíli by vlastně jen podporovala daleko větší znečištění světa, neboť Říše středu jede hlavně na uhelné elektřině. A sama opakovaně prohlásila, že do roku 2040 bude její výrobu jen zvyšovat.

Japonci přitom jako jedni z mála nesází vše slepě na jednu kartu, nýbrž v nemalé míře investují i jiných řešení. Nezabývají se tedy pouze elektromobily, ale také hybridy, stejně jako vodíkem či syntetickými palivy. Ve finále je tak nemusí ani trápit, že jednoho dne světu dojdou zásoby ropy, neboť jejich auta bude možné natankovat e-palivem. Stejně jako kterákoli jiná.

Možná by to tedy chtělo více přemýšlet a méně diskutovat, zvláště pokud někdo chce poučovat šéfa největší automobilky na světě. Jenže k tomu je třeba alespoň špetka zdravého rozumu, z čehož se dnes stává stále větší vzácnost. Byť samozřejmě nelze házet všechny do jednoho pytle, o čemž svědčí třeba komentář poukazující na to, že s přesunem jen na elektromobilitu přijde další zdražování téměř všeho myslitelného. Někteří si to dokáží domyslet, jiní to musí prožít a pak změnit názor. Zatím vítězí ti druzí, bohužel.

Pod vedením Akio Toyody prodala japonská automobilka loni 11,2 milionu nových aut, což je o 7,2 procenta více než předloni. Na konkurenci tak má neskutečný náskok zejména proto, že slepě nevsadila na elektromobilitu. Vnukovi zakladatele firmy by tedy každý měl raději naslouchat a snažit se pochopit, co říká. Foto: Toyota

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.