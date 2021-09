Šéf VW nechtěně potvrdil, že zhoršující se kvalita německých aut nemusí být náhoda před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Sami bychom dříve řekli, že zvěsti o umělém projektování životnosti aut na kratší dobu než dříve jsou pověrami, přesně o tom teď ale šéf VW mluví. Nepočítá s tím, že by elektrická auta vydržela v provozu déle než jednotky let, baterie ano.

Už léta se mluví o tom, že auta nejsou tak kvalitní jako dříve. Že jsou projektována na konkrétní životnost, která majitele donutí si jednoho dne koupit vůz nový, jinak by automobilky neměly co prodávat. Přijde nám to přitažené za vlasy, třebaže snižující se kvalita některých částí aut je fakt - daná je ale podle nás spíše snahou snižovat náklady tam, kde je snižovat lze, nikoli s cílem něco s pokoutnou motivací šidit. Konkurenční boj totiž nikdy neustal a pokud by to některá automobilka začala dělat a jiná ne, bylo by to pro tu první z dlouhodobého hlediska zásadní ranou pro její image.

V předchozích letech tak značky, které byly za zhoršující se kvalitu peskovány (třeba BMW) udělaly aspoň něco málo proto, aby trend otočily a snad i uspěly. Přesto se v poslední době stesky nad kvalitou nových aut začaly skloňovat znovu, a to s nástupem elektromobility. Příkladem za všechny budiž VW ID.3, jehož kvalitu materiálů a zpracování nemohou vystát ani Němci a i dealeři stěží skrývají rozpaky, když vám zejména interiér tohoto modelu ukazují. Plasty, látky, celkové pojetí působí lacině, to se prostě nedá oddiskutovat - hovoří se o podobnosti s Dacií, ne typickými německými vozy.

I v tomto případě jsme si mysleli, že VW vzhledem k nákladům na elektrický pohon šetří jinde, ale ono to tak být nemusí. Šéf amerického zastoupení Volkswagenu Scott Keogh už dříve řekl, že automobilka počítá s tím, že pronajímaná elektrická auta nechá zákazníkům maximálně osm let, pak je sešrotuje a využije z nich jen cenné materiály, zatímco baterii si ponechá a dále využije. Pakliže by tomu tak bylo, proč se zaobírat vysokou kvalitou, díky níž vydrží auto klidně 20 let v provozu? U dnešních spalovacích aut to tak je, 20letá ojetina může být pořád perspektivní auto, u elektromobilů VW se s tím nepočítá.

To nyní možná nechtěně potvrdil přímo šéf německého koncernu Herbert Diess, který na autosalonu v Mnichově uvedl, že „životnost baterií, alespoň dle našeho názoru, je zhruba tisíc dobíjecích cyklů a 350 tisíc kilometrů, něco tak. Znamená to tedy, že baterie velmi pravděpodobně přežijí vůz. A a my se těchto baterií nechceme vzdát.“

Volkswagen tedy počítá s tím, že auto dožije dříve než baterie a nebude dále využito jako takové. Záměrem je po ukončení první leasingové smlouvy uzavřít i druhou a třetí, ovšem jen na akumulátory - zbytek auta by k nim byl vyroben nový. Šéf německého koncernu totiž předpokládá, že po několika letech budou mít na elektromobilu cenu prakticky jen baterie, které by i cenu ojetého vozu šponovaly vysoko, jakkoli zbytek by již byl prakticky bezcenný. Smysl mu tedy dává další využití v nově postaveném autě, které by díky už použitým baterkám s nižší kapacitou bylo levnější.

V tomto ohledu skutečně lze souhlasit s tím, že baterie v podstatě tvoří elektroauto, stejně jako benzinový či dieselový motor tvoří vůz se spalovacím ústrojím. Nicméně je třeba připomenout právě jejich degradaci. Po nějakých osmi letech tak náhle můžete zjistit, že místo, abyste zvládli na jeden zátah trasu Praha-Brno, vám kapacita stačí maximálně tak na cestu do nepříliš vzdáleného supermarketu. Nakonec nedávno jsme tu měli osmiletou Teslu se 156 tisíci km, která byla dále prakticky nepoužitelná, a to jen kvůli baterkám. Proto se také prodávala za zlomek své původní hodnoty. To trochu odporuje Diessovu pohledu na zachování hodnoty, ale o to tu nejde.

Nás na tomto postoji zaujal spíše pohled na životnost onoho „zbytku” vozu, který může vysvětlovat, proč lze třeba onen ID.3 jen stěží považovat za kvalitativního konkurenta takového Volkswagenu Golf sedmé generace, to jsou úplně jiné světy. Pokud Diess počítá s tím, že více než osm let lidem ani nevydrží, pak je to odpověď na všechny pochyby. Docela by nás zajímalo, co si nyní myslí zákazníci automobilky, kterým jejich šéf v podstatě vzkazuje, že si koupili auto s mnohem kratší zamýšlenou životností než nepočet jeho předchůdců. Akorát jim to nikdo neřekl.

Volkswagen ID.3 je od pohledu méně kvalitní vůz, než na jaké jsme od VW zvyklí. Nemusí to být náhoda, ani projev šetření, Němci otevřeně hovoří o tom, že uvažují, že by taková auta 3 po jednotkách let poslali do šrotu a použili z nich jen baterie. Že auta nebudou za těchto okolností tak kvalitní jako dříve, je nabíledni. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto News

