Šéfka Audi promluvila o tom, co bude se spalovacími motory, rozumnému člověku vstávají vlasy hrůzou

/ Foto: Audi

Audi moc dobře ví, že existují trhy, na kterých se elektrická auta uplatní jen velmi obtížně. A ten český jednoznačně patří mezi ně. Přesto ani na nich žádné jiné vozy nenabídne a toto rozhodnutí označuje za „nezvratné”. No, to se ještě uvidí.

Co odpoví dobrý obchodník, pokud se jej zeptáte, co bude prodávat za 5, 10 nebo 15 let? „To, co budou lidé chtít, a technická, ekonomická či legální omezení dovolí,” zní v různých obměnách jediná možná rozumná odpověď. Je to jasné - jakýkoli produkt pořád musí někdo ze své vůli koupit, takže musí uspokojit něčí tužby. Hodinky s vodotryskem ale asi nikdo nevyrobí a pokud vyrobí, tak je většina lidí nezaplatí. A dodat tank do každé rodiny asi nikdo nedovolí.

Od velkých automobilek se ale dnes takových odpovědí dočkáte jen zřídka, možná BMW a Toyota míří tím směrem. Ostatní plánují vaši budoucnost bez vás, což je ten nejflagrantnější možný způsob pohrdání zákazníkem. Spousta automobilových koncernů a značek počítá s tím, že v určitý moment budou prodávat jen elektrická auta, aniž by tušili, po čem budou lidé v tu chvíli toužit či co technika v ten moment dovolí. A Audi patří mezi ně.

Značka čtyř kruhů se už dříve nechala slyšet, že od roku 2026 neuvede na trh jakékoli jiné než elektrické auto. Nyní to potvrdila Hildegard Wortmann, která je u automobilky odpovědná za obchod. Je to tragické i komické zároveň, dříve alespoň obchodníci (vzpomeňme odejitého Jürgena Stackmanna, obchodního a marketingového šéfa VW Group) kopali za klienty, dnes už i obchodnice místo poptávky sází jen na regulatorní omezení, která plány autumobilky dokonce předhání - ani EU tak brzy jiná auta nezakáže.

Pozoruhodné je, že ona sama moc dobře ví, že na některých trzích to nebude fungovat. „Uvidíme velké rozdíly mezi jednotlivými trhy. Mnoho jich bude v roce 2026 plně elektrických, zatímco na ostatních bude vysoká poptávka po spalovacích motorech,” říká paní Wortmann v rozhovoru pro Auto Week. Zajímá ji to? Ani ne. Říká sice, že spalovací auta zůstanou v prodeji ještě 8 až 9 let, nic nového ale už Audi nenabídne.

Mezi trhy, které jsou prý „pozadu”, uvádí třeba Španělsko, kde je podle nedávno zveřejněných statistik Wonderinterest Trading 15,64 nabíječky elektromobilů na 100 tisíc obyvatel. Česko na tom mimochodem ještě hůř (11,21) a podobných zemí je spousta, od Itálie po Slovensko. A problémem rozhodně není jen počet nabíječek, elektromobily se pro nehodí pro určité sociální prostředí, typ osídlení, preferovaný způsob výroby elektřiny, povahu elektrické sítě... Nic z toho ale Audi nezajímá.

Člověk by čekal, že bude nabízet, co bude žádáno, Hildegard Wortmann ale označuje rozhodnutí opustit spalovací motory za „nezvratné”. Argumentuje pochopitelně hlavně ekologií, jakkoli je stále jasnější, že zrovna v tomto ohledu neřeší elektrická auta vůbec nic. Audi ale sází vše jen na ně, třebaže si v polovině léta páně 2022 můžeme říci, že se za 3,5 roku Evropa rozhodně nezmění k nepoznání a problémy, které v souvislosti s elektromobily řešíme dnes, budeme řešit stále.

Naložte s těmito informacemi, jak chcete, my už firmy ignorující přání zákazníků nemůžeme brát vážně. Chápeme, co je motivem jejich rozhodnutí, kdybyste se ale v roce 1985 zeptali ÚV KSČ, co plánuje na rok 1995 nebo 2000, také by se vám jistě dostalo spousty dobře míněných záměrů, na jejichž základě šlo podnikat „nezvratná” obchodní rozhodnutí. Co z nich zbylo v roce 1989, nemusíme dodávat. A co zbylo z KSČ v roce 2022 také ne.

Zůstali jen lidé a jejich přání a byť EU není ve svém současném tažení tak daleko jako komunisté v roce 1985, poroučet větru dešti se snaží úplně stejně a je jen otázkou času, než ji to dostihne - věci jako fyzikální či ekonomické zákony nelze změnit od zeleného stolu. Lidé z byznysu by to měli vědět nejlépe a řídit se jen tím, co je udržitelné - požadavky zákazníků. Jít proti trhu je absurdní a úplně zbytečné a jsme zvědavi, co ze současných plánů Audi za oněch 8 nebo 9 let zbude.

Audi má bohatou historii vývoje a výroby a spalovacích motorů, za pár let ji bez ohledu na poptávku a okolnosti škrtne napříč Evropou bez ohledu na to, jak která země vypadá a co její obyvatelé chtějí. Nebo aspoň její obchodní šéfka je o tom přesvědčena - my jsme blíže vizi, že ve stejném časovém horizontu rozhodne už docela jiné vedení firmy o docela jiném postupu. Foto: Audi

Zdroj: Auto Week, Wonderinterest Trading

