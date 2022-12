Sen Němců o „solárním autě” se rozplývá. Firma je na pokraji krachu, zakladatelé žádají lidi o peníze před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Sono Motors

Tady si někdo výrobu aut zjevně představoval jako Hurvínek válku. Zakladatelé nyní přiznali, že selhali, přesto však doufají, že jim lidé i napodruhé uvěří a s pomocí relativně malé částky vše dotáhnou do zdárného konce.

Pokud bych vám nyní oznámil, že jsem velmi blízko dokončení perpetuum mobile, věřili byste mi? Nejspíše nikoli. Jakkoli je možné, že bych s pomocí chytrého marketingu a několika působivých prezentací zlákal pár lidí k tomu, aby přesunuli své těžce vydělané peníze z vlastních kapes do té mé. Dokázal bych ale poté svým slibům dostát? Tady je snad odpověď i zbytečná.

Německá firma Sono Motors má nicméně dojem, že se k něčemu podobnému přiblížila, třebaže o perpetuum mobile nejde. Němci již v roce 2016 přišli s prototypem elektromobilu Sion, který ke svému pohonu používá krom elektřiny dobité ze sítě také tu získanou ze slunce. Letos v červenci pak odhalili i produkční verzi, která do vínku nedostala jen lithium-železito-fosfátové baterie o kapacitě 54 kWh, ale rovněž 456 fotovoltaických panelů zasazených do karoserie. Ty mají každý týden v průměru vygenerovat dostatek energie na najetí 112 až 245 kilometrů.

Němci sice neuvádí, že díky solárnímu pohonu nebudete muset baterie již nikdy v životě dobíjet, podle jejich názoru byste tak ovšem měli činit čtyřikrát méně časti než majitelé běžných elektromobilů. Sion má přitom na akumulátory urazit 305 kilometrů, což není zrovna velká porce. Jde navíc o normovaný údaj, který s realitou nebude mít mnoho společného. Zvláště pokud venku klesnou teploty pod bod mrazu, jako je tomu dnes. Za takových okolností navíc budou solární panely takřka na nic.

Po stránce teoretické je Sion přesto lákavý, zvláště když dle tvůrců měl stát jen 29 900 Eur (cca 726 tisíc Kč). Není tedy ani zdaleka překvapivé, že solární elektromobil měl zlákat již více než 20 tisíc zájemců. Jona Christians a Laurin Hahn, zakladatelé této značky, nicméně i přesto nyní předstoupili před zaměstnance a příznivce s oznámením, že selhali. Nepovedlo se jim totiž sehnat dostatek peněz, díky čemuž se celá firma ocitla na pokraji krachu. A nyní doufají, že ji lidé zachrání.

Zakladatelé Sono Motors říkají, že pokud 3 500 lidí zašle minimálně 500 Eur (12 150 Kč), budou moci ve své práci pokračovat a 70 procent zaměstnanců neskončí na dlažbě. Je nicméně otázkou, zda skutečně věří tomu, že jim částka přes 42 milionů korun zajistí úspěch. Původně totiž prohlašovali, že výroba začne nejprve v roce 2019 a posléze v roce 2020. Nakonec ovšem nebyla spuštěna dodnes. A co více, firma za sebou nemá ani homologaci či crash testy.

Aby toho nebylo málo, Sono Motors se teprve chystalo na zátěžové testy prototypů v extrémním prostředí. A kromě toho ještě měla proběhnout optimalizace solárních panelů. Sion je tedy daleko od toho, aby se stal realitou. Ostatně Němci sami uvádí, že k prvním zájemcům by auta měla dorazit až v roce 2024. Opravdu si však nejsme jisti tím, že by 42 milionů korun mohlo něco podstatného řešit, ve světě vývoje nových aut jsou to drobné.

Christians a Hahn se dušují, že pokud se jim nepovede sehnat dostatek peněz, veškeré vybrané finance zájemcům znovu vrátí. Projekt Sion pak zamíří k ledu a oni se jednoduše vrhnou na výrobu běžných solárních panelů, s nimiž mají větší zkušenosti a které jsou také ziskovější. Něčemu takovému se ale stěží věří. Pokud totiž firma nemá peníze nyní, nemůže ani náhodou vyplatit dosavadní platící držitele rezervací. Sumu vybranou od ostatních pak rovněž nebude držet v kase.

Zda se nicméně rozhodnete projekt podpořit či nikoli, necháme na vás. Upřímně řečeno bychom vám to ale neradili - nastrkat peníze do kanálu se optikou výše zmíněného jeví být lepší „investicí”.

Sion sice nevypadá vábně, díky technologii kombinující solární panely, baterie o kapacitě 54 kWh a hnací ústrojí produkující 163 koní ale dokázal zaujmout. Projekt však má potíže s financováním a nezdá se, že by současný postup tvůrců mohl vést ke spáse. Foto: Sono Motors

Zdroj: Sono Motors

