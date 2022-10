Sen o rozmachu výroby elektromobilů v Evropě se rozplývá, Tesla už stěhuje část produkce zpět do USA před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

V zelených snech politiků se začínají objevovat značné trhliny, o které se do značné míry postarali oni sami. Drahé a zdeformované prostředí EU již částečně odradilo BMW, nyní starému kontinentu začíná mávat i Tesla, třebaže to tu sotva pořádně rozjela.

Ještě před pár dekádami byla Evropa místem, kde by rád žil a pracoval pomalu každý. Šlo o poměrně svobodné prostředí z hlediska osobních i podnikatelských aktivit, které bylo současně relativně bezpečné a vyzpytatelné. Tuto křehkou rovnováhu ale začaly postupně narušovat politické tlaky na oko se pokoušející o stvoření ráje na zemi pro každého. Jak takové plány končívají, víme z vlastní zkušenosti dobře.

Starý kontinent tak dnes můžeme začít přirovnávat k morem prosáklé bárce, která postupně padá ke dnu. Není zatím až tak zle, pořád se to dá zvrátit, to by ale někdo musel chtít. Zejména dění posledních dvou let a podle nás nešťastné reakce na pandemii koronaviru i geopolitický vývoj nás ale zbavují víry, že by to ještě vrátit šlo. Jednou budou zase lépe, ona bárka ale podle všeho nejprve bude muset dosednout na dno. Nedá se přitom předpokládat, že ti, kdo jsou za to zodpovědní, zůstanou na palubě. Většina „cestujících“ ale nemá kam prchnout a všechny problémy si vyžere až do dna.

Kam situace míří i v případě politiky opečovávaných věcí, jsme naposledy zmiňovali v pondělí. Brity tehdy zaskočilo stěhování výroby elektrického Mini do Číny, neboť mateřské BMW uvedlo, že hodlá být blíže u zdrojů. To ale nejspíše nebude jediný důvod, poukázat lze i na stále vyšší náklady zapříčiněné energetickou krizí. Na největším trhu světa ovšem takové problémy nemají, nebo je aspoň nemají v takové míře. Čína dále mohutně pracuje s fosilními zdroji energií, ty ruské nevyjímaje.

Nyní tu máme snad ještě větší šok, Tesla totiž prozatím zlomila hůl nad už připravovanou výrobou baterií v německém Grünheide poblíž Berlína. Místo toho deník Handelsblatt informoval, že veškeré vybavení nyní míří do amerického Austinu. Konkrétní důvody nepadly, dá se ovšem počítat s tím, že Teslu vyhání ekonomicky nepříznivé prostředí. V zámoří jsou ceny elektrické energie pořád výrazně nižší než v Evropě, a tak tento krok Tesle navzdory složitější logistice snadno ušetří miliardy.

Starý kontinent je tím znovu odstavován na vedlejší kolej, protože něco tak nízkého jako ekonomické zákonitosti místní politiky nezajímá. A není to jediný problém s rozmachem berlínské Gigafactory - v září byla místními úřady zamítnuta žádost, které se týkala rozšíření závodu o překladiště, logistický areál a parkovací místa. Přeregulované prostředí vyžadující tisíc „papírů” na všechno byznysu také nepomáhá.

Tesla trvá na tom, že továrna u Berlína je pro ni klíčová a i baterie zde hodlá vyrábět. Nicméně už rozhodně nepočítá s krátkodobým horizontem. S ohledem na vývoj posledních týdnů a měsíců je přitom prakticky jisté, že nepůjde o poslední zprávu z tohoto ranku, zejména v prostředí extrémně drahých energií se průmyslová výroba drží obtížně. Pozornost by tomu měla věnovat hlavně politická garnitura, kterou to ale očividně nezajímá. Pokud jí to tedy rovnou nevyhovuje, protože zbavit krásnou zelenou Evropu ošklivého špinavého průmyslu může nakonec být vítané...

Tesla baterie pro elektrická auta v Evropě vyrábět nebude, alespoň prozatím. Místo toho stěhuje veškeré vybavení do amerického Austinu. Kolik takových zpráv ještě uslyšíme? Foto: Tesla

Zdroj: Handelsblatt

Petr Prokopec

