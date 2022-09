Sériové BMW XM odhalil únik, z jeho bizarního vzhledu půjde hlava kolem i hodně výstředním lidem před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Pokud jste získali pocit, že BMW pustilo do výroby tak bláznivé věci, že už těžko může zajít dál, mýlili jste se. Jakkoli design koncept XM působil až absurdně, sériová verze tohoto vozu bude vypadat prakticky stejně.

Na sklonku loňského roku BMW odhalilo koncept XM, který je teprve druhým samostatným vozem slavné mnichovské sportovní divize. Ta do jeho útrob napěchovala osmiválcový motor, jenž kromě turbodmychadel dostal i podporu elektrické jednotky. Celkově tak nabídl až 750 koní výkonu a 999 Nm točivého momentu, což jsou oslňující čísla i na dnešní dobu. Potlesk fanoušků ale přesto nepřišel, netleskal skoro nikdo. Místo toho se ozývalo hlasité bučení kvůli vzhledu, který bývalého šéfdesignéra značky nutí k sebevraždě.

Že by se kvůli tomu BMW chytlo za nos, nešlo čekat, ke kritice zákazníků je značka v posledních letech prakticky hluchá. Místo aby tedy oznámila, že designéři usedají zpátky k rýsovacím prknům, oznámila, že koncept je vzhledově velmi blízký produkční verzi. A co slíbila, to zjevně hodlá i dodržet. Na světlo světa se totiž dostaly obrázky, které si BMW zaregistrovalo na japonském patentovém úřadu. A jak asi již tušíte, vzhled sériového XM se od divokého konceptu téměř neliší.

Pokud patentové snímky porovnáme s fotkami už viděné studie, je evidentní, že došlo na zmenšení čelních ledvinek. Méně výrazné jsou i boční „kapsy“ zasazené do předního nárazníku a zjemnění se dočkaly také prolisy na bocích. Asi nejmarkantnější změnou je ale nahrazení zadních světel, neboť místo stylové linky začínající na víku zavazadelníku a zasahující výrazně do boků zde máme vcelku konvenční lampy připomínající řadu jiných současných BMW. Dvojice koncovek výfuku nad sebou na každé straně však zůstala zachována.

U zádě ještě chvíli zůstaneme, jedním z nejvýraznějších prvků konceptu bylo totiž vytvarování střechy. Její středová část se svažovala spolu s oknem, zatímco boky vystupovaly jako dva aerodynamické hrby upravující proudění vzduchu. U produkční verze ale můžeme čekat konvenční střešní křídlo, přičemž chybějící dramatičnost BMW zkouší vykompenzovat výraznějším zatmavením okrajů skla.

Pohled do interiéru nám bohužel patentový úřad neumožňuje, nicméně jelikož se kabina konceptu držela spíše při zemi, čekáme ještě méně změn než v případě exteriéru. Přesunout se tak můžeme k motorovému prostoru, který je zatím největším tajemstvím. Spekuluje se nicméně, že BMW v prvé fázi nabídne pouze ono plug-in hybridní ústrojí se 750 koňmi a 80kilometrovým elektrickým dojezdem. Posléze by se ovšem na různé trhy měly podívat i jiné varianty.

Lze už jen dodat, že oficiální premiéra vozu má proběhnout na sklonku října či na začátku listopadu. Do prodeje pak produkční XM zamíří v březnu příštího roku, přičemž čekat se dají ceny startující nad třemi miliony korun. To opravdu není málo, nicméně jelikož BMW nejspíše výrobu uměle omezí, dá se předpokládat, že značka bude v tiskových zprávách zmiňovat enormní úspěch a vyprodání celé produkce na roky dopředu.

Takto se BMW XM ukázalo jako koncept a mnoho obdivu nesklidilo. Foto: BMW



Produkční provedení XM přesto nebude podstatně jiné. Patentové snímky ukazují zejména jiné detaily, nikoli podstat. Grafika: Japan Patent Office, CC0 Public Domain

Zdroj: iX Forums

Petr Prokopec

