Silniční F1 Mercedesu není ani po třech letech hotová, může přijít další odklad před 5 hodinami | Petr Prokopec

Němci si očividně vzali velké sousto, které se jim v ústech s ubíhajícím časem stále zvětšuje. Aby byl jejich AMG One konkurenceschopný, půjde s výkonem ještě výš a to může chtít další odklad.

O hypersportovním Mercedesu-AMG One se mluví již spoustu let. V roce 2017 pak došlo na jeho první veřejnou prezentaci za přítomnosti Lewise Hamiltona, který si stejně jako jeho někdejší kolega Nico Rosberg vůz objednal. Německá automobilka mimo to oznámila, že vznikne pouze 275 exemplářů, přičemž první měly za svými majiteli zamířit již dávno. Třícípá hvězda ovšem nakonec v roce 2019 přiznala, že s technikou ef-jedniček narazila na problémy s pravidly Evropské unie a začátek prodeje odložila. Kvůli tomu se nakonec zákazníci měly tohoto vozu dočkat až v roce 2021, čtyři roky po premiéře, jenže ani to se stát nemusí.

Problémem je v podstatě táhnoucí se vývoj sám. Automobilismus kráčí vpřed mílovými kroky, a co vypadalo v roce 2017 jako kandidát na nejrychlejší auto světa, by v roce 2020 na některé soupeře nemuselo stačit. Mercedes se tak dostal do nezáviděníhodné situace - chtěl nabídnout něco extra, ale tak dlouho řešil problémy s homologací, až to tak extra nebylo. Když pak auto posunul o příčku výše, dostal se opět do problémů s homologací, která je každým rokem náročnější. A tak pořád dokola.

Vývoj auta na každý pád stále pokračuje, v průběhu léta s ním Mercedes za dalšími testy vyrazil na slavný Nürburgring. Zda touží po novém rekordu okruhu, není jisté, dle dostupných informací ale má prý k tomuto cíli dobře nakročeno. The Supercar Blog totiž tvrdí, že automobilka v honbě právě za výše zmíněnými posunula ještě dále možnosti pohonného ústrojí. To by se tedy nakonec nemělo pohybovat na spodním pásmu oznámeného rozmezí výkonu, nýbrž na té vrchní. Cílem má být dokonce poměr výkonu a hmotnosti okolo 1:1.

To ovšem pochopitelně znovu protahuje vývoj, a tak není vyloučeno, že se ani čtyři roky po odhalení AMG One nedostane k jedinému zákazníkovi. To by bylo docela smutné, Mercedes na druhou stranu už dříve opakovaně řekl, že auto raději udělá lépe než dříve, a tak je i s takovým scénářem nutné počítat.

Dodejme, že Němci hodlají vozu nadělit hned pět pohonných jednotek, a sice 1,6litrový přeplňovaný šestiválec převzatý přímo z Formule 1, a čtveřici elektromotorů. S touto soustavou přitom původně mělo být spojeno zhruba 1 054 koní, nicméně nakonec se zdá, že Mercedes z pěti agregátů vydoluje neskutečných 1 248 koní. Tento výkon přitom bude spárován s hmotností pohybující se mezi 1 200 a 1 300 kilogramy. Vůbec bychom se ale nedivili, kdyby i v tomto případě bylo hraničním číslem 1 248 kg.

Na upřesnění bude třeba ještě vyčkat, ostatně znám dosud není ani točivý moment. Stejně tak se dá předpokládat, že pozměněna budou data týkající se jízdní dynamiky. S tisícovkou koní mělo totiž AMG zvládnout sprint na stovku za 2,2 sekundy, na dvoustovku za 6 sekund a na třístovku za 11 sekund. Nyní ale dost možná bude držet krok s chystanými nejrychlejšími elektromobily světa, jako je Rimac C_Two a Tesla Roadster druhé generace.

Kromě výkonu se hotové auto oproti představenému prototypu má lišit v mnoha ohledech také exteriérem. Vůz by totiž měl dostat rozměrné zadní křídlo, pod nímž se objeví čtveřice výfuků namísto tří. Dorazit mají také kovaná kola s odlišným designem, s ohledem na snahu o více ticha v kabině pak možná proměnou projde také interiér. Jak moc rozsáhlou, to ale ještě pár měsíců zůstane záhadou.

Mercedes-AMG One světu ukázal svou techniku již v roce 2017, přesto dodnes není hotový. A nemusí být hotový ani příští rok. Foto: Mercedes-AMG





Auto prý trápí mj. velká hlučnost, stejně jako vibrace či emise. A zpoždění způsobuje i stále vyšší výkon, než s jakým se původně počítalo. Foto: Mercedes-AMG

Zdroj: The Supercar Blog

