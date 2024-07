Závěrečné testy úchvatného posledního Bugatti s motorem W16 zahrnují i jízdu nejvyšší rychlostí, 420 km/h je tady málo včera | Petr Prokopec

Je to vizuálně i technicky úchvatné auto, v jehož případě nenechává automobilka nic náhodě. Na silnici bude moci úplně všude. A aby nikde neselhalo, Bugatti s jedním vývojovým prototypem najelo víc kilometrů, než zvládnou možná všechny vozy zákazníků za dalších několik let.

Karel Gott o něm zpíval již v 70. letech minulého století, Bugatti jej pak představilo v roce 2022. Klientela automobilky z Molsheimu ovšem dosud mohla severozápadní vítr zvaný mistrál okusit jen ve chvíli, kdy ovlivňoval počasí ve Středozemí. Stejně pojmenovaný hypersport bez střechy si ale zatím nikdo převzít nemohl, mimo jiné i proto, že značka teprve teď finišuje se závěrečnými testy.

Mistral je postaven na bázi Chironu, nicméně obě auta jsou natolik odlišná, že Bugatti přišlo hned se dvěma prototypy roadsteru. Druhý již zvládl najet 32 tisíc kilometrů, přičemž v nadcházejících měsících přihodí další 5 000 km, které stráví pouze na okruhu. Celkově by tak značka měla jen s tímto kusem najet 40 tisíc kilometrů, tedy určitě víc, než bude činit nájezd všech aut zákazníků za několik dalších let.

Důvodem rozsáhlého vývoje, který zahrnuje i testy v chladném a horkém počasí, je fakt, že Bugatti chtělo, aby Mistral byl plně legální na všech klíčových trzích. Klíčové pak také bylo, aby nezaostal za svými příbuznými v oblasti nejvyšší rychlosti. Ta má teoreticky přesáhnout metu 420 km/h, a to zejména díky aerodynamickým trikům, jimiž se otevřená karoserie chlubí.

„Finální vysokorychlostní test se dle plánu uskuteční na jedné z mála testovacích tratí na světě, kde je něco takového možné za bezpečnostních podmínek,“ uvedl šéf značky Emilio Scerva. Z jeho slov přitom vyplývá, že Bugatti zatím maximum vozu neověřovalo. Jakmile ale bude dráha Ehra-Lessien k dispozici, pak „dosažení nejvyšší rychlosti nebude nejmenším problémem“.

Bugatti předpokládá, že výroba vůbec posledního silničního vozu osazeného čtyřikrát přeplňovaným osmilitrovým motorem W16 odstartuje ještě letos. Každý z 99 kusů bude disponovat 1 600 koňmi, do techniky klientela promlouvat nemůže. To se nicméně již netýká vzhledu, pročež se nedá předpokládat, že by z Molsheimu sjely dva identické vozy.

V tomto ohledu bude zajímavé, až majitelé prozradí zaplacené částky. Mistral totiž sice startuje na 5 milionech Eur (cca 127 milionů Kč), ovšem to nezahrnuje ani daň, ani příplatky. I tak ale byla celá produkce rozebrána ještě předtím, než Bugatti tento model na Pebble Beach vytáhlo. Při tempu ruční výroby pak z výrobních linek zmizí až někdy v roce 2026.

Aktuálně tak už jen dodáme jednu zajímavost týkající se názvu vozu. Jak již bylo zmíněno, Mistral byl pojmenován dle severozápadního větru vanoucího ve Středozemí. Ten severní se pak nazývá Tramontana a severovýchodní Bora. Je tedy evidentní, kam chodí koncern Volkswagen pro inspiraci u svých aut. Což ostatně dokládají i modely Passat, Golf či Jetta.

Mistral je posledním silničním modelem značky, který bude disponovat motorem W16. S ním se má rozjet na 420 km/h kdekoli, kde to bude fyzicky možné. Foto: Bugatti

