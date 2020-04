Situace na trhu je zlá, když už ani McLaren nedokáže rozprodat limitku pro bohaté před 5 hodinami | Petr Prokopec

Že se prodejům aut nedaří a nejspíše nějakou chvíli dařit nebude, je logické, leckdo ale měl pocit, že bohatí si své sběratelské stroje za desítky milionů budou kupovat dál. Zjevně nebudou.

V posledních letech se doslova roztrhl pytel s nejrůznějšími limitovanými edicemi sportovních aut, která byla vesměs vyprodána dříve, než se stačila představit světu. Někdy se člověk až divil, jak málo stačí k vyšroubování ceny takového auta do desítek milionů korun - výrobci mohli nabídnout skoro cokoli, co si nebude moci koupit více než pár set lidí na celém světě a objednávky se jen hrnuly. Jenže jak každý z nás ví, se džbánem se dá chodit pro vodu jen do té doby, než se ucho utrhne.

Na vlastní kůži to poznává McLaren, který loni představil speedster jménem Elva. Z podstaty zřídkakdy použitelný model měl vzniknout v 399 exemplářích a bez ohledu na cenu se rychle prodat, ale nestalo se to a už ani nestane. Sám šéf automobilky Mike Flewitt oznámil, že se Britové rozhodli snížit produkci pouze na 249 kusů, a to údajně kvůli navýšení exkluzivity. Něco takového ale nejspíše značce neuvěří ani její největší fanoušek. Zvláště když Flewittova slova přichází dlouhých pět měsíců po debutu. Je zjevné, že o novinku není takový zájem.

„Naši zákazníci si myslí, že vůz by měl být mnohem exkluzivnější, než je, a na základě této odezvy jsme produkci omezili na 249 kusů,“ klamal tělem Flewitt v rozhovoru pro The Australian Financial Review. Elva jako první limitka značky v její historii nebyla vyprodaná před debutem a teď už zjevně zákazníky shání marně - kdo ví, kolik z oněch 249 kusů je vůbec prodaných.

Ač je tedy novinka nejlehčím vozem McLarenu a díky 815 koním zvládá zrychlit z klidu na dvoustovku za pouhých 6,7 sekundy, tedy rychleji než model Senna, zákazníky zjevně dostatečnou měrou neoslovila. Jak velkou spojitost má tato situace s následky pandemie koronaviru, je otázkou, nějakou ale jistě ano - je možné, že část zákazníků dřívější objednávku zrušilo, to se při počínajících ekonomických recesích stává. A nebo za dané situace Britové rozumně přestali věřit, že pro tak rozmarný vůz najdou další stovky kupců.

Na tomto případu se nejlépe ukazuje, jak složitá je současná situace na trhu nových aut. Ve Velké Británii klesl jejich odbyt v březnu o 40 %, a to většinu měsíce stále bující pandemie zemi netrápila. Ani auta pro bohaté pak nestojí stranou, také lidé kupující podobné stroje jednoduše neví, co bude.

Zdroj: The Australian Financial Review

Petr Prokopec