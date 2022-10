Situace není dobrá, největší automobilka světa už odpískala výrobu 1,45 milionu aut a dál radši nic neslibuje před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Dá se říci, že využila těžkostí svých konkurentů k posílení své pozice na trhu, ani to ale neznamená, že by se jí vyhýbaly těžkosti. Problémy už nějaký ten pátek dohání také ji. Minulostí je nejen rekordní výroba aut, ale i několikrát zhoršené výhledy do budoucna, teď už pro jistotu žádné nedává.

Velké světové automobilky se už léta potýkají s nedostatkem dílů, zejména pak čipů. Je ale otázkou, do jaké míry bylo jejich stýskání odrazem reálného nedostatku a do jaké míry spíše vlastní nepřipravenosti. Taková Toyota - navzdory své velikosti - dokázala s nedostatkem čipů bojovat díky poučení se z minulosti, a tak dlouho žádné problémy nehlásila.

Situace zašla až tak daleko, že firma nejenže relativně posilovala svou pozici na trhu, letos dokonce plánovala vyrobit rekordní množství aut. To se ale ještě nebojovalo na Ukrajině a Čínu nesvíraly jarní lockdowny, a tak tyto plány už o pár měsíců později padly. K jejich změně následně došlo ještě několikrát a v tuto chvíli už je otázkou nejen to, nakolik Toyota nedokáže auta vyrábět, ale i do jaké míry je nedokáže prodávat. Tak či onak ani upravená verze úpravy předchozích úprav upravených plánů nezůstává neupravená.

Toyota ještě letos v létě oznámila další redukce původních záměrů a v tu chvíli očekávala, že do konce března 2023 (konec jejího fiskálního roku) vyrobí za 12 měsíců celkem 9,7 milionu aut. Nemusí to znít jako malé číslo, oproti původnímu záměru to ale bylo o 1,3 milionu vozů méně. Ani to ale dnes už neplatí.

Poslední tisková informace Toyoty hovoří o tom, že v listopadu dojde k omezení produkce na celkem 11 výrobních linkách společnosti, což bude znamenat, že místo plánovaných 900 tisíc aut za následujíc měsíc jich vznikne jen 800 tisíc. Dalších 50 tisíc nevzniklo resp. ještě nevznikne v říjnu, a tak byl původní plán redukován už o 1,45 milionu vozů. A konečná to nejspíše nebude, protože Toyota dále odmítá cokoli plánovat, aby to nemusela neustále přehodnocovat. Už tedy neslibuje ani 9,55 milionu vyrobených aut ročně, pravděpodobné jsou další redukce v prosinci, v lednu, v únoru...

Toyotě tak nezbylo, než se znovu omluvit zákazníkům i obchodním partnerům. Oficiálně prezentované důvody už jsme naznačili - přetrvávající nedostatek některých dílů, zejména pak čipů, následky konfliktu na Ukrajině a dřívějších omezení zavedených v Číně. O nezájmu Japonci nehovoří, ale nedivili bychom se, kdyby některé modely stihl i ten. Stačilo tedy pár měsíců a z velkého optimismu se stal až takový pesimismus, že firma odmítá hledět za hranici dalšího měsíce. Že situace v automobilovém průmyslu není dobrá, je nabíledni.

Výroba aut Toyoty měla být letos rekordní, ale nebude, v říjnu nevzniklo dalších 50 tisíc aut, v listopadu jich ubude dalších 100 tisíc oproti původním záměrům. Za cely fiskální rok tak bude produkce zaostávat za plánem nejméně o 1,45 milionu aut, s ohledem na nezveřejnění nového výhledu ale očekáváme ještě větší propad. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.