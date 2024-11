Situace v Německu zašla tak daleko, že dodavatelé elektřiny začali rozebírat existující dobíjecí stanice včera | Petr Miler

/ Foto: Zwickauer Energieversorgung, tiskové materiály

Tomu se říká expanze infrastruktury. Dodavatel elektřiny z nám blízkého Cvikova oznámil, že zruší 18 z jím provozovaných dobíjecích stanic, většina zmizí už letos. Impulsem v pozadí se stala nová legální omezení, hlavní problém ale tkví v tom, že se nikomu jinému nevyplatí je dál provozovat.

Když přijde řeč na budoucí rozmach elektromobility, optimisté obvykle říkají, že auta samotná jsou skvělá a všechno ostatní vyřeší lepší dobíjecí infrastruktura a nižší ceny. Bylo by mylné tvrdit, že to nepomůže - každé zlevnění a každá dobíjecí stanice navíc zvyšuje pravděpodobnost, že si někdo elektrické auto koupí. Je to ale podstata problému? Jsme přesvědčeni, že nikoli.

S elektrickými auty jsme si užili své a naším závěrem vždy bylo, že jsou v prvé řadě samy reklamou na to, abyste si je nekoupili. Tedy pokud od auta očekáváte víc než skoro nic a ekonomicky vám to pálí. Univerzalita jejich použití je ve srovnání se spalovacími vozy naprosto nesrovnatelná, což se nemusí projevit hned, pokud se ale skoro polovina jejich uživatelů chce vrátit ke spalovacím autům po jedné zpackané dovolené, o něčem to svědčí. A pořizovací cena může být jaká chce, pokud ale bude dalece nenulová, pak vás stejně vždy dožere, že jste za vlastnictví takového auta jste kvůli ztrátě jeho hodnoty zaplatili mnohem víc než za spalovací alternativu.

Můžete říci, že to je náš názor, fajn, postupem času je ale stále zřejmější, že není jen náš. Prodeje elektrických aut už dlouho váznou, i když dnes už vlastně ani nejsou moc drahá a podporována jsou dál horem dolem. Proč? Protože většina lidí vidí, že jejich „životní problém” prostě neřeší. Anebo pochopila, že by je postupem času zruinovala. Též dobíjecích stanic je stále víc, ani to ale situaci nemění. Proč? Protože je znovu problém jinde. A tak se stane, že už je jich dnes někde víc, než je vůbec ekonomicky únosné.

Svědčí o tom krok německé firmy Zwickauer Energieversorgung alias ZEV, dodavatele elektřiny pro Cvikov a okolí. Tato společnost postupně ve městě vybudovala 18 dobíjecích stanic, navíc docela stylových, které s pomocí oné zvláštní skulptury využívají aspoň částečně sluneční energie. Nyní ale, za rozbřesku elektrické revoluce, těchto 18 dobíječek rozebere - podle vlastního tiskového oznámení jich letos padne 10, dalších 8 půjde k zemi začátkem roku 2025.

Jak informují kolegové z Focusu, impulsem se stalo nové zákonné omezení, které v Německu od 1. ledna 2025 zakazuje dodavatelům elektřiny podobné stanice provozovat. Je to rozumné opatření snažící se zachovat na trhu konkurenci, neboť jinak by se mohlo stát, že řidiči zůstanou v pasti pár velkých lokálních provozovatelů dobíječek, kteří si budu diktovat ceny. ZEV tedy tyto stanice dál provozovat nemůže, to ale neznamená, že je musí zničit.

Firma by je mohla prodat novému poskytovateli, jenže nikdo o ně nemá zájem. Cvikov je prý nabíječek plný a provozovat další za současné stagnace zájmu o elektrická auta nikdo nechce. Co to ukazuje? Že infrastruktura aspoň místy problémem opravdu není, protože kdyby byla, zájem o veřejné nabíjení převyšuje jeho nabídku a po existujících nabíječkách se vrhnou nezávislí provozovatelé. Ti ale spíš dnes řeší podobné problémy jako krachující firma Numbat.

Postavit a provozovat relativně rychlou nabíječku je totiž velmi drahý špás a lidé ji musí docela intenzivně využívat, aby se to poskytovateli vyplatilo. Elektrických aut je ale v provozu tak málo (a dál se jich málo prodává), že to prostě nedává ekonomický smysl. Proto ZEV nenašel kupce, proto stanice rozebírá a - oklikou - ukazuje, že problémem elektrických aut jsou primárně elektrická auta sama a jejich dnes neřešitelné limity. Oči nad tím lze zavírat nekonečně dlouho, realitu to ale nezmění.

Nabíječky ZEV patří mezi ty sympatičtější, hned 18 z nich jich ale letos a příští rok z Cvikova nenávratně zmizí. ZEV je provozovat nesmí a nikdo jiný nechce, trh je zjevně v tomto směru aspoň v Cvikově saturovaný. Foto: Zwickauer Energieversorgung, tiskové materiály

Zdroje: Zwickauer Energieversorgung, Focus

Petr Miler

