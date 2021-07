Situace v Nizozemsku stále jasněji ukazuje následky živelného tlaku na rozmach elektromobilů před 3 hodinami | Petr Prokopec

V rámci zemí Evropské unie je přístup Nizozemců experimentem, který ostatním zemím jasně ukazuje, co se v nich bude dít, pokud budou další roky dělat totéž. Poučení z cizích chyb ale nečekejme.

Jaká nás čeká automobilová budoucnost? Pokud uvěříme tomu, že politici prosazující elektromobilitu jako jediné řešení dosáhnou svého, pak ne zrovna růžová. Stále více to dokládá vývoj v Nizozemsku, které je kvůli vysokému zdanění všeho souvisejícího s konvenčními vozy a relativním výhodám pro auta s elektrifikovanými pohony jedním z rájů pro elektromobily a hybridy. Kdyby věci šly tak, jak si vedení země tulipánů představovalo, elektrická auta dnes budou dominantním faktorem vysokých prodejů nových vozů, jenže nic takového se neděje.

Aby tamní vláda znevýhodnila konvenční auta, zatížila benzin a naftu vyššími daněmi, takže teď už v zemi stojí 1 litr i přes 50 Kč. K tomu jsou auta se spalovacími motory drahá na pořízení a jsou z nich odváděny vyšší daně, jako je ta silniční. Ve srovnání s elektromobily se tak opravdu dvakrát nevyplatí koupit si skoro cokoli na benzin či naftu, problém je ale v tom, že tím došlo spíše ke zdražení konvenčních aut na úroveň těch elektrických nežli naopak. A tak si lidé mohou vybrat, zda chtějí pro ně často obtížně použitelný a drahý elektromobil, nebo sice použitelný, ale stejně drahý vůz spalující fosilní paliva.

Jak na to lidé reagují? Někteří si koupí jedno, jiní druhé, ale ty teď vynechejme, stále více lidí si totiž nekupuje nic. Velká část lidí na nový elektromobil zkrátka nemá a kvůli umělému zdanění pořízení i provozu spalovacích vozů nemá ani na ty. Takoví si buď nechávají svůj dosavadní vůz, takže nekupují nic, nebo, když už něco koupí, sáhnou po ojetině. A s tím či oním jezdí méně často než dříve.

Tuto realitu vykresluje hned několik sad dat zveřejněných v posledních dnech. Dle průzkumu realizovaného televizním pořadem Hart Van Nederland hned pětina motoristů nevytahuje auta z garáže tak často, jako tomu bývalo. Jde však pouze o ty řidiče, kteří mají v rámci cest jistou alternativu, třeba v podobě městské hromadné dopravy.

Zbytek ovšem nemá jinou možnost, pokud se nechce rozloučit třeba s prací, musí s dětmi do vzdálenější školky či supermarketu. Ve výsledku tak štěstí mají lidé žijící blízko hranic, kteří si mohou zajet do sousední země natankovat levněji. Na východu Nizozemska takto jedná 59 % tamních motoristů, na jihu je to již neskutečných 80 procent.

To je ale jen jedna část příběhu, druhá je následkem zmiňovaného zdražení nových aut. Jejich prodej se tak v zemi tulipánů propadá, ač to na první pohled nevypadá. Červnové registrace se totiž dle dat tamních asociací BOVAG a RDC vyšplhaly na 33 318 nových aut, což představuje zlepšení o 34,6 procenta vůči stejnému měsíci loňského roku. Ten byl ovšem koronavirem poznamenán více než ten letošní, který sám o sobě není žádná sláva. Pokud jej totiž srovnáme s červnem 2019, zjistíme, že registrace jsou ve skutečnosti o 19 procent dole - podobné propady v byly Nizozemsku běžné už před koronavirem a pokračují dále.

Kdo by si myslel, že to je tím, že aut se prostě prodává méně, třeba kvůli covidu, mýlil by se. Na trhu s ojetinami je totiž naopak stále rušněji - v červnu bylo prodáno neskutečných 124 002 ojetých aut, což je historický národní rekord. Totéž pak platí o celém letošním prvním pololetí, kdy majitele změnilo hned 685 452 ojetých vozů. Nárůst oproti loňsku je tak 9procentní, respektive dokonce 20procentní, pokud se zaměříme jen na druhý kvartál, kdy bylo prodáno 366 677 ojetin. I to představuje historické maximum. A jen se tak potvrzuje, že ani tvrdý politický diktát či sporná ekologie nedonutí kupovat lidi, co nechtějí nebo na co nemají.

Je navíc třeba dodat, že se starým vozem budou Nizozemci stoprocentně méně ohleduplní vůči životnímu prostředí, než by byli s jakýmkoli zcela novým. Moderní spalovací jednotky lze totiž skutečně považovat za čisté. Co je nám to ovšem platné, když si je kvůli již příliš vysokým cenám, do nichž byla promítnuta ztrátová a ekologicky problematická elektromobilita, nemůžeme dovolit. Bohužel, politikům toto evidentně dojde až ve chvíli, kdy již bude příliš pozdě, třebaže signály přicházející z Nizozemska jsou jasným ukazatelem dopadů dlouhodobého živelného tlaku na rozmach elektroaut.

Foto: Automobilky

