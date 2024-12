Situace ve VW spěje k patu. Ani 13 hodin jednání se zaměstnanci nepřineslo nic, historicky bezprecedentní stávka je na spadnutí před 8 hodinami | Petr Miler

Ani víc jak tři měsíce snah o nalezení kompromisu nepřiblížilo obě strany řešení, a tak skutečně nelze předpokládat, že by to posledních pár hodin, které mají k dispozici, změnilo. Nový rok tedy nejspíš začne pro VW „stávkou, jakou dosud nepoznal”.

Psal se začátek letošního září, když finanční šéf Volkswagenu vystoupil před zaměstnanci s tím, že firma má rok, možná dva na odvrácení úpadku. Lidé jej vypískali. Psal se začátek letošního prosince, kdy před těmi samými lidmi dokonce nejvyšší šéf celého koncernu řekl, že společnost je zralá na řízený bankrot. Tehdy se dočkal jen bučení.

Události, které od sebe dělí na den přesně 3 měsíce, nejlépe vystihují, jakého pokroku dosáhl VW ve smíření zaměstnanců s tím, že musí přijmout výrazně nižší platy, hromadné propouštění i zavření několika továren, pokud chtějí, aby kdokoli z nich měl dál práci. Je skutečně velmi malý. Přesto vedení firmy po neúspěšných jednáních z minulého týdne včera zasedlo k dalšímu kolu rokování se zástupci zaměstnanců, aby odvrátilo hrozbu stávky, kterou chtějí odbory výše zmíněných krokům firmy zabránit. Obě strany spolu strávily dlouhých 13 hodin až do brzkých ranních chvil dnešního dne, k úspěchu to ale nevedlo, jak informuje Reuters.

Ačkoli naděje žije dál, neboť jednání budou pokračovat i dnes a „zaměstnanci nechtějí strávit Vánoc ve strachu”, jak uvádí šéfka odborů ve firmě, k podstatnému sblížení pohledů obou stran stejně nedošlo. Popravdě řečeno by nás docela zajímalo, jak ona 13hodinová - navíc zdaleka ne první - jednání probíhala, když se VW s odbory nejsou schopni domluvit ani na zavření jedné továrny, ani na menším propouštění, ani na korekci mezd, prostě na ničem, co firma požaduje jako nezbytné a odbory tak zarytě odmítají.

Odborový svaz IG Metall tak přiznává, že v klíčových bodech zůstávají obě strany daleko od představ o přijatelném kompromisu. „Ani v pondělí pozdě večer nebylo zdaleka jasné, zda je realistickým výsledkem úterních rozhovorů sblížení nebo patová situace,” stojí v tiskovém prohlášení IG Metall. Svaz tak dál opakuje svou hrozbu, že pokud nedojde k nalezení smírného řešení před Vánoci, v novém roce přijde s historicky bezprecedentními stávkami, do kterých se zapojí víc jak 100 tisíc zaměstnanců firmy.

Je tedy zřejmé, že situace spěje k patu a zůstává otázkou, jak moc je Volkswagenu v jeho současné situaci proti mysli, neboť nevýroba je to poslední, co jej aktuálně bude trápit. Trápit to může nepřímo leda majitele mateřské firmy VW a Porsche, která se propadá do stamiliardových ztrát kvůli klesající hodnotě akcií největší evropské automobilky. A jak trefně podotýká Reuters, děje se tak v momentě, kdy pracuje s účetní hodnotou akcií VW, která je pořád víc jak dvakrát vyšší než jejich současná tržní cena. Pokud bychom vzali v potaz skutečnou tržní hodnotu, budeme ještě na jiných číslech.

Obě strany tedy mají motivaci dojít jednáním ke shodě, přesto jsme skeptičtí k tomu, že jí letos dosáhnou. Sázíme spíš na začátek příštího roku, kdy se od slov bude muset přejít činům tak či onak.

Z továren VW Group v Evropě zatím padla jen ta v Bruselu. Automobilka chce zavírat dál, odbory ani náhodou, jednání spějí k patu. Foto: Audi

