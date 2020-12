Nejnovější Škoda v úplném základu není žádná nádhera, s cenou přes milion zvedá obočí před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Škodovka za milion? To donedávna znamenalo dostat jedno z absolutně vrcholných provedení špičkových modelů, které bylo sice pořád „jen” Škodou, ale s vysokou výbavou a nejlepší technikou. Kdeže loňské sněhy jsou.

Je to tradiční dilema některých kupců - dát za stejnou cenu přednost autu dražší značky ve skromné specifikaci, nebo vozu levnějšího výrobce v jednom z jeho vrcholných provedení? My bychom obvykle dali přednost tomu druhému, neboť vyšší specifikace nepřináší jen více výkonu a pár výbavových prvků, ale často zcela odlišný přístup ke konstrukci některých částí. A na pocitu z auta je to znát.

Zmíníme absurdní příklad - Audi RS3 proti základní A3 s litrovým tříválcem. To jsou prakticky úplně jiná auta s některými shodnými částmi karoserie a dílčími technickými prvky a pocit z obou vozů je diametrálně odlišný. Rozdíly mezi verzemi 1,0 TFSI a 2,0 TFSI v odlišných výbavách jsou v principu podobné, třebaže ne tak extrémní.

Toto je také důvod, proč u některých zákazníků boduje česká Škoda s drahými modely a někteří se tomu diví. Proč si třeba někdo koupí Octavii za milion, když za stejné peníze můžete mít BMW řady 3? Protože Octavia se špičkovým motorem a výbavou je vynikající Škoda, zatímco BMW 3 se slabým motorem a manuální klimatizací není úplně vynikající BMW. Samozřejmě, některé věci přichází jen s třídou a koncepcí, což dodatečnou výbavou neošálíte, přesto „nabušená” Octavie dělá lepší dojem než „oholené” BMW 3.

Doby, kdy jste si za 1 milion Kč mohli koupit škodovku s téměř veškerými rozmarnými prvky, ale zjevně mizí do dáli. Jednak cokoli od Octavie výš může s dnešními ceníky končit ještě podstatně výše, nás ale v tomto kontextu více zaujala poslední novinka značky, Enyaq. Jakýsi crossover velikostně blízký Kodiaqu na milionu nekončí, on na něm ani nezačíná. Základní provedení stojí u nás 1 059 000 Kč a pokud byste měli dojem, že za takovou sumu dostanete alespoň plně vybavené auto, jste na velkém omylu.

Základ Enyaqu přišel na trh později a Škoda moc dobře věděla, proč ho neukázala hned . Chtěla tak drahému autu udělat entré plné luxusu a výjimečnosti, však si vzpomeňte na verze ukazované při prvotním odhalení. Atraktivní laky, velká kola nebo křišťálová světla zvenčí, barevná prošívaná kůže či bohatá výbava uvnitř. A k tomu slušná technika s možností relativně rychlého dobíjení. Co z toho dostanete za svůj milion Kč? Přesně nic, za všechno zmíněné se musí připlácet.

Enyaq iV 60 Loft, jak si základ této Škody říká, je opravdu holátko. Patrné je to už zvenčí, kde dostanete bez příplatku jediný lak, modrou Energy. Pohled na zbytek auta vás ale bude více vysávat než dobíjet - kola, ač jsou 19", vypadají malá, černé plastové plochy nezkrášlené chromem působí lacině a světla, ač s LED, nejsou ani matricová, ani křišťálová a znovu budí rozpaky. Dovnitř si pak můžete ke čtení rovnou přibalit 50 odstínů šedi, to se vám v Enyuaqu Loft bude číst dobře - žádnou jinou barvou kolem vám nic nezáří, jen šedé plasty, látky a snad i trocha umělé kůže.

Technicky je to znovu nepřesvědčivé. 180 koní výkonu nemusí znít špatně, ale v tak velkém a těžkém autě s nimi parádu nenaděláte. Tuplem pak ne s 58kWh akumulátory, které v základu nelze nabíjet ani 125, ani 100 kW, ale jen 50 kW - lepší možnosti jsou, uhádli jste, za příplatek. Papírový dojezd 390 km nenaláká ani takto, v praxi budete u tak velkého auta rádi spíše za polovinu (58 kWh v akumulátorech je ekvivalentem asi 17 litrů nafty v nádrži auta s motorem TDI).

Pardon, ale za toto chtít přes 1 milion? Docela smutný pohled na to, co je dnes možné prodávat za takové peníze. Proti takto drahé škodovce nemáme nic, konkrétní specifika skrytá za Enyaqem iV 60 Loft za 1 059 000 Kč nám ale zkrátka nepřijdou přesvědčivá.

Toto dnes prodává Škoda za více než 1 milion Kč. Ani na pohled to není ohromující auto a zkoumání detailů první dojem nezmění. Foto: Škoda Auto



Takto se Enyaq ukázal zprvu, to vypadalo o hodně zajímavěji. Podobná specifikace ale přijde skoro na dvojnásobek. Foto: Škoda Auto

Petr Miler