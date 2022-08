Škoda je na tom stále hůř, příchod docela obyčejných modelů na klíčové trhy odkládá až o roky před 4 hodinami | Petr Prokopec

Česká automobilka mohutně vyklízí pozice a z jejího plánu prodat 2 miliony aut v roce 2025 je už teď cár papíru. Pořád ale může být hůř. A pokud firmě další věci půjdou jako v tomto případě, pak i bude.

Dnes to může znít jako part ze hry absurdního divadla, česká automobilka ale skutečně měla už za dva roky a pět měsíců prodávat 2 miliony aut ročně. Nevíme, co by se muselo přihodit, aby se něco takového stalo, letos s pouhými 360 tisíci prodanými vozy za pololetí míří leda za třetinou. Situace boleslavské značky je v tomto ohledu mimořádně špatná, vrací se o dekádu zpět. Nezdá se však, že by se blýskalo na lepší časy.

Důkazem budiž i osud novinky osazené falešnými výfuky, kterou Škoda odhalila loni v dubnu. Šlo o Octavii Sportline, která sázela na agresivnější vizáž než zbytek rodiny. Tedy s výjimkou provedení RS. Po stránce technické nicméně již na takové změny nedošlo, mladoboleslavská automobilka pouze vyřadila ze hry litrový tříválec. Kromě toho pak není možné spárovat výbavu s plug-in hybridním ústrojím, v případě motorů 1,5 TSI, 2,0 TSI a 2,0 TDI ovšem již problém není. Jejich výkon pak zůstává na stejných hodnotách, jako je tomu u níže postavených výbav Active či Ambition.

Loni jsme předpokládali, že Octavia Sportline bude startovat okolo 700 tisíc korun, v mezičase se však mnohé změnilo. Škoda přistoupila k několikerému zdražení, a tak nyní druhý nejvýše položený sportovní typ můžete pořídit za minimálních 779 900 Kč, což jsou vskutku nemalé peníze. Stačí si totiž jen uvědomit, že ještě donedávna byly s takovou sumou spojené vozy jako Volkswagen Golf GTI či Honda Civic Type-R, tedy daleko výkonnější auta, navíc nikoli v základních provedeních.

Suma sumárum je tak verze Sportline docela běžným provedením, u kterého pouze došlo na instalaci několika speciálních prvků. Ovšem i jejich dodání zjevně v dnešní době již začíná haprovat. Australské zastoupení značky totiž oznámilo, že Octavia Sportline, která měla na nejmenší světový kontinent dorazit již na počátku letošního roku, nebude k dispozici ani tento měsíc, jenž měl být po červenci třetím oficiálně oznámeným termínem. Místo toho si zákazníci budou muset počkat až do příštího roku, vůz tedy (snad) dorazí skoro po dvou letech.

Provedení Sportline přitom být v Austrálii k dispozici pouze s jedním motorem, a sice s oním benzinovým dvoulitrem naladěným na 190 koní. Pokud si uvědomíme, že pravostranné verze čtvrté generace Octavie Škoda již na tento trh dávno dodává, a to nikoliv jen ve standardu, ale taktéž i jako RS, pak vlastně s novinkou byly spojené jen minimální náklady. Odklad tak jen dokládá, v jak velkých potížích značka je.

Australské zastoupení v důsledku toho již loni přišlo s variantou Limited Edition, která zmíněný motor páruje s 18- či 19palcovými litými koly, černou mřížkou chladiče a zadním spoilerem ve stejném odstínu. Na podvozek snižující světlou výšku o 15 milimetrů a progresivní řízení ovšem již nedošlo. Značka tak skutečně má v nabídce značnou mezeru, zvláště pak s ohledem na skutečnost, že Australané prahnou především po sportovních derivátech.

Je pak otázkou, zda příští rok opravdu je koncovým termínem, to ukáže až čas. Jedinou jistotou - pro Australany bohužel - zůstává fakt, že Octavia Sportline letos na nejmenším kontinentu k mání opět nebude.

Octavia Sportline u nás startuje na 779 900 Kč. Za verzi s dvoulitrem, jejíž příchod byl v Austrálii znovu odložen, pak máme dát dokonce 929 900 Kč. Foto: Škoda Auto

