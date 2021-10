Škoda má i během velmi špatného roku alespoň jeden důvod k radosti před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

České automobilce se letos nedaří prakticky nikde a soudě podle toho, co nyní víme, se situace v nejbližší době nemá šanci změnit. O to více může škodovku těšit, že vládne nizozemskému trhu s elektromobily.

Asi jen největší veteráni Škody Auto budou pamatovat, kdy se české automobilce dařilo tak mizerně jako letos. Česká firma se potýká s obrovskými poklesy prodejů prakticky na všech klíčových trzích od Číny přes Rusko až po Německo a Velkou Británii a skutečně to není problém těchto pár zemí. Její celosvětové prodeje zkolabovaly tak moc, že víc aut dříve prodala v pouhých pěti zemích.

O důvodech můžeme vést dlouhou debatu, k jednoznačnému závěru ale nedojdeme. Problémem je zcela jistě nedostatek komponentů, v takové Číně ale nehraje velkou roli a škodovka je stejně skoro na dně. Jinou otázkou je, jak dlouho může tento stav trvat, ani zde ale nemáme jasnou odpověď. Pokud jsme se ovšem minulý týden dozvěděli o tom, že někteří velcí dealeři škodovky v ČR propustili část prodejců nových vozů, neboť neočekávají zlepšení nastalého stavu, na dosah spása asi nebude.

Uvidíme během pár dnů, kdy budou známé prodejní výsledky Škody a dalších značek koncernu VW z celého světa za první tři kvartály, ty nizozemské ale už známe. Tamní asociace BOVAG a RAI zveřejnily výsledky prodejů všech nových aut leden až září a jásat obecně není nad čím. 235 977 prodaných vozů za toto období znamená meziroční pokles i ve srovnání s loňskem, které bylo nejhorším rokem od 60. let minulého století (248 206 prodaných aut). To je o dalších skoro 5 % méně a asociace očekávají, že pokud se nestane zázrak, budeme svědky největšího prodejního „masakru” za posledních 60 let.

Nijak extra pozitivně nevyznívá letošek ani pro elektromobily, které jsou v zemi tulipánů mocně podporované na úrovni prodeje i provozu, však benzin tam dnes stojí přes 2 eura za litr jen kvůli daním. Přesto mají na celém trhu podíl jen 12,7 procenta díky 29 861 prodaným autům, což meziročně představuje pouhý 3% růst (28 785 vozů v roce 2020). Právě tady ale může škodovka hledat útěchu.

Jak můžete vidět v přehledu níže, Enyaq se stal nejprodávanějším ryzím elektromobilem v zemi. V tabulce BOVAGu a RAI je tedy druhý, to ale jen proto, že asociace nerozlišují elektrická a plug-in hybridní auta. A je velmi pravděpodobné, že pokud bychom odečetli plug-in hybridy z odbytu Kie Niro, bude Škoda nejspíše první.

Nejprodávanější elektrická a plug-in hybridní auta v Nizozemsku v roce 2021

1. Kia (e)-Niro (7 747)*

2. Skoda Enyaq (3 602)

3. Hyundai Kona (1 688)*

4. Ford Mustang Mach-E (2 252)

5. Volkswagen ID.4 (1 993)

6. Tesla Model 3 (1 482)

7. Nissan Leaf (917)

8. Pole Star 2 (775)

9. Mercedes EQA (694)

10. MG ZS (605)

11. Volkswagen ID.3 (575)

12. Tesla Model Y (475)

13. Audi etron (405)

14. Mazda MX-30 (377)

15. Porsche Taycan (372)

* - součet plug-in hybridních a elektrických variant

Je to nepochybně úspěch, však se podívejte, koho všeho Enyaq nechal za sebou. Trochu blízko je jen Ford Mustang Mach-E, v prachu je ale jinak i sesterský VW ID.4, Tesly Model 3 i Y, VW ID.3, prostě jakýkoli známý elektromobil. Jasně, Enyaq je relativní novinka, ale to jsou ID.4 a Mustang též a stejně jsou pozadu

Horší pro Škodu je, že jde o jeden z pramála trhů, kde se Enyaq prodává více, bez dotací je zájem o něj prakticky nulový. A hořkosladké je též to, že Nizozemsko od 1. ledna 2022 dále výrazně omezuje podporu pro elektrická auta. To dává tušit vysoké prodeje v posledních měsících roku, ale o to nižší v těch následujících...

Škoda Enyaq je nejprodávanější ryze elektrické auto v Nizozemsku, v jedné ze zemí těmto vozům zaslíbené. Bohužel, celkové výsledky Škody jsou mizerné a celkové prodeje Enyaqu též, bez dotací je zájem o něj prakticky nulový. Foto: Škoda Auto

Zdroje: BOVAG, RAI

Petr Miler